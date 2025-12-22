行動電源新品齊發 PHILIPS舊換新7.5折 Belkin《動物方城市》聯名吸睛

年底換機與送禮需求升溫，PHILIPS推出FunCube3.0新品並祭出舊換新優惠，Belkin則攜手《動物方城市2》推聯名周邊，搶攻行動充電市場。

雙全國際獨家代理PHILIPS行動電源，推出FunCube3.0放心充系列，主打5款多合一行動電源與1款240W手錶磁吸不打結充電線，對應通勤、筆電、輕便、智慧穿戴與戶外等多元情境。

系列涵蓋45W磁吸多合一行動電源，15,000mAh容量並具15W磁吸無線充電；22.5W伸縮線款主打3秒收放抗纏繞；65W自帶線款鎖定筆電快充；另有22.5W迷你透明款與內建支架的超薄三合一磁吸款，滿足行動與穿戴裝置需求。而240W手錶磁吸不打結線更隨附可充Apple Watch或Galaxy Watch的磁吸充電盤。

即日起至12月31日，雙全生活館百貨直營門市推出舊換新活動，只要憑手機內的行動電源照片供店員確認，並且與門市手拿牌合照於指定貼文留言，就可現場享行動電源全系列7.5折優惠。雙全國際亦提醒消費者購買行動電源應認明BSMI/NCC檢驗標章，平時使用應避免接觸金屬物品、放置在潮濕或高溫處，若外觀膨脹變形、充電出現異音發燙，則應儘速回收更換。另外，行動電源即使正常使用，仍可能因零件老化衰退而需定期更換。

喜歡搶眼風格的民眾，Belkin將高實用性的科技配件結合《動物方城市2》尼克與朱蒂的人氣魅力，為日常用品注入療癒風格。聯名行動電源採雙面角色設計，內建10,000mAh容量，最快26分鐘即可為iPhone 15 Pro由0%充至50%，並支援雙裝置同時充電與直通供電，兼顧美觀與效能。聯名充電線以矽膠線體搭配雙編織尼龍外層，耐用度提升，兩端分別點綴角色圖樣；手機掛繩則採雙面皮革與霧面五金扣件，兼具質感與實用性。

此外，熱銷的Belkin UltraCharge三合一磁吸充電器延續高人氣，提供最高快5倍無線充電速度，折疊式設計方便攜帶，並搭載ChillBoost被動冷卻技術，可同時為3款裝置充電，效率與安全兼顧，無論日常使用或年末送禮，皆是不失誤的實用選擇。 Belkin推出《動物方城市2》限定聯名系列，包含多款療癒可愛的3C配件。圖／Belkin提供 手錶磁吸不打結線建議售價1,250元，隨附可充Apple Watch或Galaxy Watch的磁吸充電盤。圖／雙全國際提供 《動物方城市》聯名手機掛繩採用雙面皮革製成與霧面五金扣件，為日常穿搭增添巧思。圖／Belkin提供 PHILIPS FunCube3.0放心充系列，多種款式對應通勤、筆電、輕便、智慧穿戴與戶外等多元情境。圖／雙全國際提供 Belkin《動物方城市》聯名行動電源、編織充電線，展現與眾不同風格。圖／Belkin提供 PHILIPS FunCube3.0放心充系列，多種款式對應通勤、筆電、輕便、智慧穿戴與戶外等多元情境。記者黃筱晴／攝影

