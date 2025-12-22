早餐組65折起！麥當勞「蕈菇滿福系列」限時回歸　還有「雙向字」包裝

歲末迎新之際，麥當勞「蕈菇滿福系列」將於12月24日起限期回歸，此次更與日本知名雙向藝術家野村一晟合作，打造全新「滿福到・好運到」包裝。還有連續10週相繼登場的多重早餐優惠，最低65折起。

麥當勞「蕈菇滿福系列」以春麥滿福麵包為基底，搭配翻炒切片蕈菇、黑胡椒醬與配料，帶來豐富的鹹香層次。12月24日至2026年3月3日止，麥當勞集結「蕈菇滿福全系列」，限時推出「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇滿福堡」與「蕈菇青蔬滿福堡」，帶來滿滿的蕈菇香氣，單點70～100元，薯餅套餐112～142元。

今年麥當勞以「春到福到」的文化意象為靈感，攜手以「雙向藝術字」聞名的日本藝術家野村一晟，呈現於滿福系列全新「滿福到・好運到」包裝。野村一晟運用視覺轉換手法，巧妙打造正看為「滿福到」，倒過來看為「好運到」的翻轉字樣，創意詮釋「翻轉間好運福氣全都到」的美好寓意，為消費者帶來好預兆。

除此之外，麥當勞自12月24日起週週推出多項早餐優惠活動。早餐「好運雙人餐組」自2025年12月24日起至2026年2月22日限時登場，一共推出「菇Luck 雙享餐」、「福氣滿滿雙享餐」、「派送菇Luck 雙享餐」與「派送福氣雙享餐」4款雙人早餐組合，最低65折起，每組優惠價220～270元。

麥當勞 LINE 官方帳號「隨買店取」自2026 年1月21日至2月3日也限時推出「早餐3入量購優惠組」，餐組包含「豬肉滿福堡加蛋＋指定飲品」3入量購組合，最低65折起。自12月29日起至3月31日，LINE禮物麥當勞旗艦館同步推出一系列優惠活動及「滿福堡祝福語餐組」，將7款滿福堡化作7種好運祝福，保民眾天天都好運。麥當勞APP上線2週年慶祝活動也持續優惠中。 「菇Luck雙享餐」內含2份蕈菇豬肉滿福堡加蛋+6塊麥克鷄塊+2份薯餅+2杯38元飲品，優惠價250元。圖／麥當勞提供 麥當勞四款「好運雙人早餐餐組」限時登場，最低65折起。圖／麥當勞提供 麥當勞攜手日本藝術家野村一晟打造全新「滿福到・好運到」包裝，可看到巧妙的雙向翻轉字體。圖／麥當勞提供 「福氣滿滿雙享餐」內含2份豬肉滿福堡加蛋+6塊麥克鷄塊+2份薯餅+2杯38元飲品，優惠價220元。圖／麥當勞提供

