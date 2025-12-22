快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

聽新聞
0:00 / 0:00

早餐組65折起！麥當勞「蕈菇滿福系列」限時回歸　還有「雙向字」包裝

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞「蕈菇滿福系列」限時回歸，單點70～100元。圖／麥當勞提供
麥當勞「蕈菇滿福系列」限時回歸，單點70～100元。圖／麥當勞提供

歲末迎新之際，麥當勞「蕈菇滿福系列」將於12月24日起限期回歸，此次更與日本知名雙向藝術家野村一晟合作，打造全新「滿福到・好運到」包裝。還有連續10週相繼登場的多重早餐優惠，最低65折起。

麥當勞「蕈菇滿福系列」以春麥滿福麵包為基底，搭配翻炒切片蕈菇、黑胡椒醬與配料，帶來豐富的鹹香層次。12月24日至2026年3月3日止，麥當勞集結「蕈菇滿福全系列」，限時推出「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇滿福堡」與「蕈菇青蔬滿福堡」，帶來滿滿的蕈菇香氣，單點70～100元，薯餅套餐112～142元。

今年麥當勞以「春到福到」的文化意象為靈感，攜手以「雙向藝術字」聞名的日本藝術家野村一晟，呈現於滿福系列全新「滿福到・好運到」包裝。野村一晟運用視覺轉換手法，巧妙打造正看為「滿福到」，倒過來看為「好運到」的翻轉字樣，創意詮釋「翻轉間好運福氣全都到」的美好寓意，為消費者帶來好預兆。

除此之外，麥當勞自12月24日起週週推出多項早餐優惠活動。早餐「好運雙人餐組」自2025年12月24日起至2026年2月22日限時登場，一共推出「菇Luck 雙享餐」、「福氣滿滿雙享餐」、「派送菇Luck 雙享餐」與「派送福氣雙享餐」4款雙人早餐組合，最低65折起，每組優惠價220～270元。

麥當勞 LINE 官方帳號「隨買店取」自2026 年1月21日至2月3日也限時推出「早餐3入量購優惠組」，餐組包含「豬肉滿福堡加蛋＋指定飲品」3入量購組合，最低65折起。自12月29日起至3月31日，LINE禮物麥當勞旗艦館同步推出一系列優惠活動及「滿福堡祝福語餐組」，將7款滿福堡化作7種好運祝福，保民眾天天都好運。麥當勞APP上線2週年慶祝活動也持續優惠中。

「菇Luck雙享餐」內含2份蕈菇豬肉滿福堡加蛋+6塊麥克鷄塊+2份薯餅+2杯38元飲品，優惠價250元。圖／麥當勞提供
「菇Luck雙享餐」內含2份蕈菇豬肉滿福堡加蛋+6塊麥克鷄塊+2份薯餅+2杯38元飲品，優惠價250元。圖／麥當勞提供
麥當勞四款「好運雙人早餐餐組」限時登場，最低65折起。圖／麥當勞提供
麥當勞四款「好運雙人早餐餐組」限時登場，最低65折起。圖／麥當勞提供
麥當勞攜手日本藝術家野村一晟打造全新「滿福到・好運到」包裝，可看到巧妙的雙向翻轉字體。圖／麥當勞提供
麥當勞攜手日本藝術家野村一晟打造全新「滿福到・好運到」包裝，可看到巧妙的雙向翻轉字體。圖／麥當勞提供
「福氣滿滿雙享餐」內含2份豬肉滿福堡加蛋+6塊麥克鷄塊+2份薯餅+2杯38元飲品，優惠價220元。圖／麥當勞提供
「福氣滿滿雙享餐」內含2份豬肉滿福堡加蛋+6塊麥克鷄塊+2份薯餅+2杯38元飲品，優惠價220元。圖／麥當勞提供

麥當勞 滿福堡 豬肉

延伸閱讀

奶昔大哥深夜暴走？麥當勞前驚見「1幕」 網笑瘋：免排隊喝到飽

麥當勞非窮人吃的？大麥克漲不停 美國低收入族群被「擠出」速食市場

麥當勞「咖哩風味搖搖薯條」回歸！巧克力三角派首登台、app點數5折換

甜點控必吃！日本麥當勞「巧克力三角派」將登台！開賣日倒數曝光

相關新聞

早餐組65折起！麥當勞「蕈菇滿福系列」限時回歸　還有「雙向字」包裝

歲末迎新之際，麥當勞「蕈菇滿福系列」將於12月24日起限期回歸，此次更與日本知名雙向藝術家野村一晟合作，打造全新「滿福到...

誠品南西重啟營業！連鎖火鍋暖捐一日所得給受害家屬 網讚：馬上去吃

日前北捷台北車站與中山商圈發生隨機殺人事件震驚社會，事發地之一的誠品南西店昨(20)日更因此閉館休業一天，今天商場恢復營...

藏壽司「15款三麗鷗扭蛋」登場！超萌玩偶頸枕、手提杯、便當袋帶回家

迎接 2026 新年，「藏壽司」攜手三麗鷗家族，自12月26日起推出全新療癒企劃，包括達摩鮮度君吊飾、閃亮和服磁鐵到大頭...

行動電源新品齊發 PHILIPS舊換新7.5折 Belkin《動物方城市》聯名吸睛

年底換機與送禮需求升溫，PHILIPS推出FunCube3.0新品並祭出舊換新優惠，Belkin則攜手《動物方城市2》推...

遠雄廣場募集百份耶誕禮物 家扶小女孩許願1件外套獲贈1大袋新衣

新北市汐止iFG遠雄廣場今年募集200件禮物，讓超過百位家扶家庭孩童感受到社會溫情。基隆家扶中心今天說，有個妹妹許願想要...

影／聖誕麵包世界冠軍在埔里！李多慧今現身助攻義賣 拍出驚人價格

南投埔里Feeling18巧克力工房主廚蔡約群及其團隊獲「2025世界盃聖誕麵包大賽」總冠軍，創辦人茆晉∎(左日右牂)今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。