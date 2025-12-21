遠雄廣場募集百份耶誕禮物 家扶小女孩許願1件外套獲贈1大袋新衣

新北市汐止iFG遠雄廣場今年募集200件禮物，讓超過百位家扶家庭孩童感受到社會溫情。基隆家扶中心今天說，有個妹妹許願想要一件外套，後來收到用旅行袋裝的衣服跟外套，滿滿的禮物讓她又驚又喜，全家人都滿心感謝。

遠雄廣場今年再度攜手基隆家扶中心汐止服務處，啟動年度耶誕活動「愛心許願信箱」活動，號召會員與員工11月29日至12月15日，認領設在3樓顧客服務中心心願牆上，孩童們親手寫下的耶誕願望，化身為耶誕老公公替孩童圓夢。

捐贈儀式昨天舉辦，遠雄廣場總經理曾玉鳳表示，一份禮物的力量，不只是物質上的擁有，更是一份來自社會的肯定與支持。未來仍會持續推動ESG永續關懷計畫，深化與社福單位的合作，成為城市裡溫柔有力的陪伴。

基隆家扶中心汐止服務處表示，昨天有名出席捐贈儀式的男孩，寫下的心願卡是想要一台樂高積木汽車，拆開禮物後看到樂高積，笑得很開心，期待回家開始組裝。有名女孩想要躲避球，收到後說，想約同學和朋友一起打球。

家扶中心說，有個妹妹許願想要一件外套，後來收到一大包用旅行袋裝的衣服跟外套，滿滿的禮物讓她很開心。家扶中心感謝汐止遠雄舉辦這個活動，讓孩子得償所願，實現小小的夢想，度過開心的耶誕節。

遠雄廣場表示，除了傳遞愛心的耶誕計畫，商場在12月間也有多項精彩活動。全新餐飲品牌「十得懷舊灶咖」12月17日進駐B1美食街，開幕當天邀請藝人陳德烈擔任1日店長，開幕期間限時推出雙重好禮，點套餐贈府城蝦卷4條，完成指定FB貼文任務可抽免費餐點。

耶誕檔期過後是年終聚餐旺季，遠雄廣場推出「春酒尾牙 歡慶樂」活動，集結多家館內人氣餐廳，推出多款優惠方案，為企業與家庭聚餐提供多樣化選擇，相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。 新北市汐止iFG遠雄廣場推出「春酒尾牙 歡慶樂」活動，集結多家館內人氣餐廳，推出多款優惠方案。圖／遠雄廣場提供 新北市汐止iFG遠雄廣場迎接全新餐飲品牌「十得懷舊灶咖」，開幕當天邀請藝人陳德烈擔任１日店長。圖／遠雄廣場提供

