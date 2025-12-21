Feeling18奪世界聖誕麵包大賽總冠軍 馬年限定禮盒亮相

台灣知名巧克力品牌Feeling18(18度C巧克力工房)主廚蔡約群及其團隊，勇奪「2025世界盃聖誕麵包大賽」總冠軍，Feeling18創辦人茆晉(日牂)21日在埔里舉辦《Feeling18聖誕市集：Feeling Love, Sharing Love 》，吸引大批民眾熱情參與。

現場邀知名樂團接力開唱，分享奪冠聖誕麵包「潘那朵尼(Panettone)」的致勝秘訣，「韓國啦啦隊女神」李多慧現身甜蜜加持，並隆重推出馬年限定禮盒「嵐映新春 萬馬齊奔」禮盒。

為了與鄉親及消費者分享勇奪世界總冠軍的喜悅，並響應公益，現場攜手李多慧義賣重達3公斤的Panettone聖誕麵包；最後由來自桃園的31歲吳姓精算師以1萬2,000元得標，今天也是他的生日，李多慧與現場觀眾一同歡唱生日快樂歌，氣氛溫馨。

蔡約群與總教練陳詩絜、隊員賴怡君及楊世均組台灣隊，日前赴義大利米蘭參加「2025世界盃聖誕麵包大賽」，在「經典原味」」與「巧克力口味」兩大項目奪得第一名，成功拿下雙料冠軍，讓台灣烘焙實力閃耀國際。

蔡約群強調，團隊一年內投入超過300小時練習，背後有Feeling18茆師傅鼎力支持，才能讓他專心備戰，既然代表台灣，就做到最好，果然不負眾望。

Feeling18明年將邁入20週年，茆師傅說，他在創業期間，曾受到法國、日本主廚的無私指導，創立Feeling18以來，堅持廣結善緣培育人才的初衷，扶持對烘焙有熱忱的弱勢族群及協助業者開店，只要有選手獲得國際比賽的參加資格，他都會盡力幫忙，協助台灣烘焙職人走向世界。

茆師傅的廣結善緣，培育無數人才，也吸引國際名師來交流，包括吳寶春、王鵬傑、陳耀訓等世界冠軍，討論如何創新技術和協助後輩人才。

茆師傅認為，同樣的配方，每個人做出來的味道都不一樣，大家一起交流回饋，把食材做的更好，大家「互為貴人」，一同創造消費者的「贏」世界，致力讓消費者享受到更美好的味蕾體驗，持續用甜點驚豔世人。

蔡約群指出，Panettone聖誕麵包源自義大利米蘭的傳統甜點，通常在聖誕佳節與親友分享，Feeling18的總冠軍Panettone聖誕麵包，運用埔里的純淨水源培育天然酵母，完美融合埔里香草等在地原料。

尤其，麵糰必須放在攝氏26至27度的環境下，從天然酵母續養、完成發酵，至少得花費48至72小時，再烘焙而成，麵包一切開立即散發香甜風味，有著蓬鬆的口感、齒頰留香。

Feeling18為了將台灣之光的甜蜜榮耀，在聖誕佳節與全民分享，12月20日、21日連續兩天在埔里鎮慈恩街「巧克力工房」舉行《Feeling18 聖誕市集：Feeling Love, Sharing Love 》，讓世界級的甜蜜滋味，陪伴消費者度過歲末年終，延續冠軍聖誕麵包熱潮。

今天的分享會上，Feeling18創辦人茆師傅與主廚蔡約群公開分享奪冠聖誕麵包Panettone致勝秘訣，並邀請李多慧擔任活動嘉賓，為冠軍的甜蜜加持，歲末迎春之際發表「嵐映新春 萬馬齊奔」馬年限定禮盒。

Feeling18對烘焙工藝的堅持，與對在地風土的熱愛，隆重推出馬年限定禮盒「嵐映新春 萬馬齊奔」，匯集椪柑可可蛋糕、原味蝴蝶酥及瓜地馬拉花神濾掛咖啡。

椪柑可可蛋糕是禮盒的味覺核心，嚴選尼瓜多單一莊園可可與台中市東勢的椪柑，烘焙口感滑順、風味清新不膩的蛋糕，可可香氣圓潤且層次豐富，伴隨淡雅的柑橘芳香，傳遞送禮者的真摯心意，是商務饋贈、親友傳遞祝福的首選。

茆晉(日牂)強調，Feeling18核心理念就是讓消費者享受到更美好的味蕾體驗，這次的冠軍殊榮和聖誕市集，以及精心打造的「嵐映新春 萬馬齊奔禮盒」，都是這份匠心精神的體現，盼大眾以美好又溫柔的滋味，開啟嶄新的一年。 李多慧(中)義賣3公斤Panettone聖誕麵包；由吳姓精算師(左)以1萬2,000元得標。記者宋健生／攝影 在埔里舉行的《Feeling18聖誕市集》，吸引大批民眾熱情參與。記者宋健生／攝影 《Feeling18聖誕市集》分享奪冠聖誕麵包致勝秘訣，李多慧現身甜蜜加持，氣氛溫馨。記者宋健生／攝影

