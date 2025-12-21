影／聖誕麵包世界冠軍在埔里！李多慧今現身助攻義賣 拍出驚人價格
南投埔里Feeling18巧克力工房主廚蔡約群及其團隊獲「2025世界盃聖誕麵包大賽」總冠軍，創辦人茆晉∎(左日右牂)今邀韓國啦啦隊女神李多慧甜蜜加持做公益，公布致勝秘訣，並義賣奪冠聖誕麵包「Panettone（潘那朵尼）」，吸引大批粉絲搶拍。
Feeling18巧克力工房創辦人茆晉(日牂)指出，Feeling18將邁入第20個年頭，過去以冰淇淋、甜點等在世界賽事屢奪佳績，主廚蔡約群今年更遠赴義大利米蘭「2025世界盃聖誕麵包大賽」在「經典原味」及「巧克力口味」勇奪雙料冠軍。
為了與鄉親及消費者分享勇奪世界總冠軍的喜悅，並響應公益，今天邀請韓國啦啦隊女神李多慧加持，攜手義賣重達3公斤的Panettone聖誕麵包；而穿著應景聖誕裝扮的李多慧今天下午一現身，瞬間引爆現場氣氛，吸引大批民眾搶拍。
「第一次來埔里，巧克力、麵包、冰淇淋都好好吃！」李多慧上台後與民眾開心分享互動，並親自動手裝飾Panettone聖誕麵包，該麵包最後由來自桃園的31歲吳姓精算師以1萬2000元，而因今天是他生日，李多慧貼心為他唱生日快樂歌。
聖誕麵包世界冠軍主廚蔡約群也分享成為世界冠軍的致勝秘訣及艱辛，他表示，Panettone難就難在要培養天然酵母，製程要3天須隨時關注溫度及濕度，再烘焙而成，他與團隊一年內投入300小時練習，今年總算代表台灣抱回世界冠軍。
茆晉(日牂)則說，Feeling18創立以來持續開發新產品，2年前把Panettone帶回台灣，經團隊全心鑽研，成功走向世界，現在每月銷量破千顆，將依循每年慣例將收入盈餘做公益，今天義賣所得也將捐給陳綢阿嬤社福基金會幫助弱勢兒少。
