快訊

女客稱「算出」高鐵833車次會爆炸 警依恐嚇公眾罪嫌送辦

放話掃射炸掉醫院！他恐嚇醫護逾10人 桃檢火速拘提聲押獲准

Fed下任主席人選將出爐 華府和華爾街展開激烈遊說戰

聽新聞
0:00 / 0:00

影／聖誕麵包世界冠軍在埔里！李多慧今現身助攻義賣 拍出驚人價格

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
啦啦隊女神李多慧與埔里Feeling18巧克力工房創辦人茆晉(日牂)、主廚蔡約群義賣勇奪世界冠軍的Panettone聖誕麵包。記者賴香珊／攝影
啦啦隊女神李多慧與埔里Feeling18巧克力工房創辦人茆晉(日牂)、主廚蔡約群義賣勇奪世界冠軍的Panettone聖誕麵包。記者賴香珊／攝影

南投埔里Feeling18巧克力工房主廚蔡約群及其團隊獲「2025世界盃聖誕麵包大賽」總冠軍，創辦人茆晉∎(左日右牂)今邀韓國啦啦隊女神李多慧甜蜜加持做公益，公布致勝秘訣，並義賣奪冠聖誕麵包「Panettone（潘那朵尼）」，吸引大批粉絲搶拍。

Feeling18巧克力工房創辦人茆晉(日牂)指出，Feeling18將邁入第20個年頭，過去以冰淇淋、甜點等在世界賽事屢奪佳績，主廚蔡約群今年更遠赴義大利米蘭「2025世界盃聖誕麵包大賽」在「經典原味」及「巧克力口味」勇奪雙料冠軍。

為了與鄉親及消費者分享勇奪世界總冠軍的喜悅，並響應公益，今天邀請韓國啦啦隊女神李多慧加持，攜手義賣重達3公斤的Panettone聖誕麵包；而穿著應景聖誕裝扮的李多慧今天下午一現身，瞬間引爆現場氣氛，吸引大批民眾搶拍。

「第一次來埔里，巧克力、麵包、冰淇淋都好好吃！」李多慧上台後與民眾開心分享互動，並親自動手裝飾Panettone聖誕麵包，該麵包最後由來自桃園的31歲吳姓精算師以1萬2000元，而因今天是他生日，李多慧貼心為他唱生日快樂歌。

聖誕麵包世界冠軍主廚蔡約群也分享成為世界冠軍的致勝秘訣及艱辛，他表示，Panettone難就難在要培養天然酵母，製程要3天須隨時關注溫度及濕度，再烘焙而成，他與團隊一年內投入300小時練習，今年總算代表台灣抱回世界冠軍。

茆晉(日牂)則說，Feeling18創立以來持續開發新產品，2年前把Panettone帶回台灣，經團隊全心鑽研，成功走向世界，現在每月銷量破千顆，將依循每年慣例將收入盈餘做公益，今天義賣所得也將捐給陳綢阿嬤社福基金會幫助弱勢兒少。

Feeling18巧克力工房主廚蔡約群及其團隊獲「2025世界盃聖誕麵包大賽」總冠軍，今邀韓國啦啦隊女神李多慧義賣做公益，吸引大批粉絲搶拍。記者賴香珊／攝影
Feeling18巧克力工房主廚蔡約群及其團隊獲「2025世界盃聖誕麵包大賽」總冠軍，今邀韓國啦啦隊女神李多慧義賣做公益，吸引大批粉絲搶拍。記者賴香珊／攝影
韓國啦啦隊女神李多慧今現身埔里Feeling18巧克力工房，助攻義賣勇奪世界冠軍的Panettone聖誕麵包。記者賴香珊／攝影
韓國啦啦隊女神李多慧今現身埔里Feeling18巧克力工房，助攻義賣勇奪世界冠軍的Panettone聖誕麵包。記者賴香珊／攝影
韓國啦啦隊女神李多慧今下午穿著應景聖誕裝扮的李多慧現身埔里，超高人氣吸引大批民眾搶拍。記者賴香珊／攝影
韓國啦啦隊女神李多慧今下午穿著應景聖誕裝扮的李多慧現身埔里，超高人氣吸引大批民眾搶拍。記者賴香珊／攝影
韓國啦啦隊女神李多慧（中）今現身埔里Feeling18巧克力工房，助攻義賣勇奪世界冠軍的Panettone聖誕麵包，吸引大批粉絲搶拍。記者賴香珊／攝影
韓國啦啦隊女神李多慧（中）今現身埔里Feeling18巧克力工房，助攻義賣勇奪世界冠軍的Panettone聖誕麵包，吸引大批粉絲搶拍。記者賴香珊／攝影
啦啦隊女神李多慧（中）今到Feeling18巧克力工房，助攻義賣勇奪世界冠軍的Panettone聖誕麵包，拍出1.2萬元高價。記者賴香珊／攝影
啦啦隊女神李多慧（中）今到Feeling18巧克力工房，助攻義賣勇奪世界冠軍的Panettone聖誕麵包，拍出1.2萬元高價。記者賴香珊／攝影
韓國啦啦隊女神李多慧今穿著應景聖誕裝扮的李多慧今現身埔里，上台熱舞瞬間引爆現場氣氛，吸引大批民眾搶拍。記者賴香珊／攝影
韓國啦啦隊女神李多慧今穿著應景聖誕裝扮的李多慧今現身埔里，上台熱舞瞬間引爆現場氣氛，吸引大批民眾搶拍。記者賴香珊／攝影
韓國啦啦隊女神李多慧今與埔里Feeling18巧克力工房創辦人茆晉(日牂)、主廚蔡約群合體義賣重達3公斤並勇奪世界冠軍的Panettone聖誕麵包。記者賴香珊／攝影
韓國啦啦隊女神李多慧今與埔里Feeling18巧克力工房創辦人茆晉(日牂)、主廚蔡約群合體義賣重達3公斤並勇奪世界冠軍的Panettone聖誕麵包。記者賴香珊／攝影
啦啦隊女神李多慧（中）今義賣勇奪世界冠軍的Panettone聖誕麵包，最後由31歲吳姓精算師（左）以1.2萬元得標。記者賴香珊／攝影
啦啦隊女神李多慧（中）今義賣勇奪世界冠軍的Panettone聖誕麵包，最後由31歲吳姓精算師（左）以1.2萬元得標。記者賴香珊／攝影
韓國啦啦隊女神李多慧（左）動手用糖霜、巧克力等裝飾重達3公斤的Panettone聖誕麵包。記者賴香珊／攝影
韓國啦啦隊女神李多慧（左）動手用糖霜、巧克力等裝飾重達3公斤的Panettone聖誕麵包。記者賴香珊／攝影

麵包 Panettone 巧克力

延伸閱讀

自來水園區聖誕音樂會 12/21免費入園

影／南投埔里掩埋場選址水源上游 地方集結怒吼不排除抗爭

埔里擬蓋廢棄物掩埋場 居民盼理性討論守護水源

高雄聖誕喝起來！冠軍調酒師客座Rumway 活動盈餘捐花蓮助重建

相關新聞

影／聖誕麵包世界冠軍在埔里！李多慧今現身助攻義賣 拍出驚人價格

南投埔里Feeling18巧克力工房主廚蔡約群及其團隊獲「2025世界盃聖誕麵包大賽」總冠軍，創辦人茆晉∎(左日右牂)今...

誠品南西重啟營業！連鎖火鍋暖捐一日所得給受害家屬 網讚：馬上去吃

日前北捷台北車站與中山商圈發生隨機殺人事件震驚社會，事發地之一的誠品南西店昨(20)日更因此閉館休業一天，今天商場恢復營...

攻擊案後「送自家飲料秀LOGO」挨轟作秀！UG董事長鞠躬致歉

台北車站與中山商圈在12月19日發生隨機傷人事件，引發全台灣的關注，同時也有民眾自發性至現場獻花悼念。但是連鎖手搖飲「U...

鎖定小宅、老屋需求 DIKE除濕、暖房冬季家電新品升級搶市

看準台灣高濕氣候與居住空間小宅化趨勢，由雙全國際獨家代理的3C生活品牌DIKE以「專為台灣居家生活打造」為核心，推出多款...

Sony BRAVIA × 瑪黑家居打造影院級體驗 年末換機全系列優惠同步登場

串流影音當道，Sony BRAVIA全系列以「Cinema Is Coming Home」為核心概念，將專業影院級的視聽...

年末辦趴一次買齊！全聯烤全雞200元有找 大全聯組合餐自由配更划算

隨著聖誕節與年末聚餐旺季到來，看準消費者希望一次備齊、輕鬆上桌的節慶需求，全聯、大全聯即日起至2026年1月8日期間同步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。