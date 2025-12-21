誠品南西重啟營業！連鎖火鍋暖捐一日所得給受害家屬 網讚：馬上去吃

日前北捷台北車站與中山商圈發生隨機殺人事件震驚社會，事發地之一的誠品南西店昨(20)日更因此閉館休業一天，今天商場恢復營業，位於賣場的連鎖火鍋「雞湯大叔」南西店稍早在社群宣布，恢復營業日的「全數營業額」將不扣除成本，全額捐贈予本次事件受害者家屬，並表示今天是「冬至」，藉由此舉「願這個世界依舊感到溫暖」，貼文獲不少網友讚爆。

連鎖火鍋「雞湯大叔」南西店在貼文表示，「面對12/19中山商圈發生的突發事件，以及昨日暫停服務所帶來的不便，我們致上關懷與歉意，並準備了以下安排：」、「關於12/19的消費，若您是當天在誠品南西店用餐未付款的顧客，請不用擔心，所有費用將由大叔買單；今日來誠品南西店用餐的每一位客人，大叔將免費招待一份布朗尼，我們想用一點甜找回平靜與喜悅。」

同時最後承諾，「12/21恢復營業首日的全數營業額，將不扣除成本，全額捐贈予本次事件受害者家屬，請大家予以監督」。店家暖心舉動讓不少網友留言讚許，「這跟某UX比起來⋯高下立見」、「雞湯大叔很好吃、好溫暖」、「本來對雞湯大叔的口味有點失望，現在會再給一次機會試看看！」、「好的！這就出發去吃」。 雞湯大叔誠品南西店宣布捐出一日營業所得給北捷隨機殺人事件的受害者家屬。圖／翻攝自雞湯大叔Threads

