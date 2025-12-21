聽新聞
0:00 / 0:00
誠品南西重啟營業！連鎖火鍋暖捐一日所得給受害家屬 網讚：馬上去吃
日前北捷台北車站與中山商圈發生隨機殺人事件震驚社會，事發地之一的誠品南西店昨(20)日更因此閉館休業一天，今天商場恢復營業，位於賣場的連鎖火鍋「雞湯大叔」南西店稍早在社群宣布，恢復營業日的「全數營業額」將不扣除成本，全額捐贈予本次事件受害者家屬，並表示今天是「冬至」，藉由此舉「願這個世界依舊感到溫暖」，貼文獲不少網友讚爆。
連鎖火鍋「雞湯大叔」南西店在貼文表示，「面對12/19中山商圈發生的突發事件，以及昨日暫停服務所帶來的不便，我們致上關懷與歉意，並準備了以下安排：」、「關於12/19的消費，若您是當天在誠品南西店用餐未付款的顧客，請不用擔心，所有費用將由大叔買單；今日來誠品南西店用餐的每一位客人，大叔將免費招待一份布朗尼，我們想用一點甜找回平靜與喜悅。」
同時最後承諾，「12/21恢復營業首日的全數營業額，將不扣除成本，全額捐贈予本次事件受害者家屬，請大家予以監督」。店家暖心舉動讓不少網友留言讚許，「這跟某UX比起來⋯高下立見」、「雞湯大叔很好吃、好溫暖」、「本來對雞湯大叔的口味有點失望，現在會再給一次機會試看看！」、「好的！這就出發去吃」。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言