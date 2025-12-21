攻擊案後「送自家飲料秀LOGO」挨轟作秀！UG董事長鞠躬致歉

台北車站與中山商圈在12月19日發生隨機傷人事件，引發全台灣的關注，同時也有民眾自發性至現場獻花悼念。但是連鎖手搖飲「UG」在事發後，卻在現場擺放自家品牌LOGO的飲料提袋與花束，被網友批評「蹭流量、打廣告」，立刻引起大批網友批評。事發之後，UG發表致歉聲明，聯發國際董事長鄭凱隆在12月21日下午也舉辦記者會鞠躬致歉。

台北中山商圈因隨機傷人事件，造成多名民眾傷亡，所以許多民眾在事發過後，於現場擺放花束表達哀悼之意。但是有網友拍到一名男子攜帶「UG」的飲料提袋與花束置現場擺放，遭質疑「「這時間點，大家獻花致哀，悼念死者，UG拿著一袋飲料，是要來蹭什麼？」、「你擺這一袋，怎麼拍都露出UG，這樣的品牌行銷未免太令人作噁！」。事後也被網友指出，該名男子即為品牌負責人、聯發國際董事長鄭凱隆。

隨著貼文曝光，立即引發網路輿論撻伐。UG在12月21日上午先於官方粉絲團致歉，表示「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意。」但是又因為封鎖網友留言，因此再度受到抨擊，讓整起公關事件火上加油，許多網友也直接留言表達「拒買」。

12月21日下午，聯發國際董事長鄭凱隆召開記者會滅火，並率領團隊致歉。鄭凱隆表示，事發後感到難過並徹夜未眠，「真的很難過，就想要做點什麼」因此隔日經過自家的店面，順手將飲料跟花一起拿過去致意。鄭凱隆致歉表示，現在清楚知道，這樣的行為就是不對。並強調所有的批評跟質疑，都虛心地接受。

【聯發國際董事長鄭凱隆聲明如下】 這次事件發生後，我看到相關新聞與討論，內心感到非常難過與自責。我的原意想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為。然而，我深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。 透過這次事件，我清楚學習到，身為董事長，自己的行為確實容易造成社會觀感不佳，也進一步引發不必要的輿論與誤解。這本是一件令人悲痛的事情，卻因為我的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點。我願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意，也會深刻檢討自身的判斷與行為。對此我再次感到非常抱歉。 我想再次強調，今天的這場說明會，不是任何形式的藉口；所有媒體及社群的聲音，我們都聽到了，所有的批評與質疑我都虛心接受，也再次向大家道歉。未來在任何公共場合與社會事件中，將更加謹慎、尊重，也以更成熟的態度面對社會期待。

日前北捷發生隨機攻擊事件，手搖飲品牌UG到場獻花致意，被質疑趁機打廣告。圖/翻攝自Threads

