鎖定小宅、老屋需求 DIKE除濕、暖房冬季家電新品升級搶市

看準台灣高濕氣候與居住空間小宅化趨勢，由雙全國際獨家代理的3C生活品牌DIKE以「專為台灣居家生活打造」為核心，推出多款除濕、暖房與家務新品，鎖定濕冷冬季與租屋、小家庭需求。其中，主打免安裝、可移動的浴室乾燥暖風循環機，更在募資平台創下近千萬元預購佳績，展現市場高度關注。

DIKE品牌公關經理黃子倫表示，品牌產品設計源自台灣實際居住情境，強調不佔空間、多功能與高彈性使用方式，讓消費者以可負擔價格，享有接近旗艦等級的體驗。無論是除濕機、電暖器或浴室設備，皆針對潮濕環境、小坪數與無法固定施工等限制提出解方。

在除濕產品布局上，DIKE因應台灣全年相對濕度長期維持在70-80%以上的氣候條件，推出6L、12L與電子式3款除濕機，全面涵蓋臥室、客廳到衣櫃等不同空間。新一級能效設計兼顧節能與效能，搭配靜音運轉、智慧濕度顯示與自動停機等機能，強化日常使用便利性。

冬季暖房方面，DIKE觀察到老屋與浴室不易施工的痛點，推出免鑽孔、可移動的浴室乾燥暖風循環機，整合暖房、乾燥、除濕與換氣功能，並支援恆溫調節與安全防潑水設計，成功帶動市場話題。同時推出居浴多用恆溫電暖器、廣角恆溫智慧電暖器，以快速升溫、廣角送風與多重安全防護，滿足不同居家場景需求。

此外，DIKE也瞄準小家庭與租屋族的輕家務需求，推出「廚房三寶」淨味儲存智能廚餘機、全自動臭氧烘乾洗碗機與黑晶溫控電陶爐，主打免安裝、省空間與高效率，期望從居家環境、冬季舒適到日常家務，全面提升台灣消費者的生活品質。 DIKE 6L/12L除濕機，以新一級能效打造，兼具節能與高效。圖／雙全國際提供 針對老屋與浴室無法鑽孔安裝問題，推出浴室乾燥暖風循環機、居浴多用恆溫電暖器。記者黃筱晴／攝影 DIKE「廚房三寶」淨味儲存智能廚餘機、全自動臭氧烘乾洗碗機與黑晶溫控電陶爐。記者黃筱晴／攝影

