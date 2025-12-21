Sony BRAVIA × 瑪黑家居打造影院級體驗 年末換機全系列優惠同步登場

串流影音當道，Sony BRAVIA全系列以「Cinema Is Coming Home」為核心概念，將專業影院級的視聽品質帶進居家空間，全面升級家庭娛樂體驗。BRAVIA智慧顯示器涵蓋98型至43型的mini LED、OLED與LED多元尺寸與規格，結合Sony深厚的影像顯示與專業電影拍攝技術，並與Netflix、SONY PICTURES CORE等串流平台合作推出專業校正模式，讓影迷在家即可欣賞最貼近原創的影像表現。搭配BRAVIA Theatre系列360空間音場家庭劇院系統，客廳瞬間化身沉浸式私人影院。

為強化真實居家影院體驗，Sony Taiwan即日起至2026年2月28日，與瑪黑家居仁愛店合作期間限定展示活動，將BRAVIA觀影體驗融入北歐風格的質感居家空間，呈現不同家庭組成與生活品味的私家影院風格。民眾可現場免費體驗BRAVIA系列，並完成線上選品測驗，即可獲得Sony Store購物金500元。

新品主打年度旗艦BRAVIA 9系列與擁有98型至55型完整尺寸選擇的BRAVIA 5系列，皆採用XR極致精準背光控制，細膩發揮Mini LED面板效能，搭配XR認知智慧處理器與全新場景識別演算法，精準還原色彩、層次與細節。BRAVIA 9更首度配備波束高音揚聲器，帶來精準聲音定位；BRAVIA 5則結合多音域環繞聲場技術與Voice Zoom3，強化沉浸感與人聲清晰度。

BRAVIA 9及BRAVIA 5系列皆支援Netflix自適應校色、SONY PICTURES CORE與Prime Video校正模式，自動優化串流畫質。全系列搭載Google TV，整合多元應用與個人化推薦，並支援中文語音搜尋與智慧裝置控制，打造更智慧貼心的家庭娛樂體驗。

除了新品活動，Sony Taiwan即日起至2026年3月1日另推出冬日迎新優惠，BRAVIA全系列與多款熱門影音、影像產品祭出限時回饋。活動期間購買指定大尺寸BRAVIA機種，最高可贈家庭劇院HT-A8000或Xperia 10 VII智慧手機；選購節能機種再送最高5,000元好禮即享券，並享BRAVIA Cam與頸掛式揚聲器加購優惠。家庭劇院、個人音響、電競設備與數位相機、鏡頭同步推出現折與註冊回饋，歲末添購一次到位。

