年末辦趴一次買齊！全聯烤全雞200元有找 大全聯組合餐自由配更划算

隨著聖誕節與年末聚餐旺季到來，看準消費者希望一次備齊、輕鬆上桌的節慶需求，全聯、大全聯即日起至2026年1月8日期間同步推出「聖誕饗宴」檔期活動，多項品項祭出期間限定優惠，集結多款人氣熟食與甜點，讓民眾快速完成派對餐桌準備，把時間留給與親友相聚，營造充滿儀式感的節慶氛圍。

全聯主打從主菜到甜點一次備齊，美味堂推出多款聚會首選熟食。其中「紐奧良烤全雞」1.1公斤大份量、香料醃製外皮金黃多汁，特價199元；適合多人共享的「派對歡樂桶」，內含5支雞腿與6支雞翅共11支，搭配聖誕限定炸雞桶蓋，特價279元，話題性十足；另有「壽司派對盤」700公克多口味組合，特價189元，輕鬆滿足聚會配餐需求。

餐後甜點則由We Sweet接力登場，「草莓鮮果布蕾盒」結合草莓、莓果醬、鮮奶油、蛋糕與布丁多層口感，特價169元；「草莓卡士達蛋糕」以戚風蛋糕搭配滑順卡士達與新鮮草莓，特價169元；日式風味「草莓大福」2入特價59元。

大全聯則推出「A+B+C超激省自由選配」方案，A區主菜、B區配菜、C區飲料自由搭配，最高現折42元，選擇多元彈性、CP值又高。以「紐奧良烤全雞」搭配「泰式鮮魷魚沙拉」與「可口可樂1250ml」為例，原價355元，折扣後只要313元，約8.8折即可澎湃上桌。

A區主菜主打大份量肉食，包括熱銷超過40,000桶的「炸雞歡樂桶」特價279元、「紐奧良烤全雞」199元，以及歐式風味「德國豬腳切盤」249元；B區配菜涵蓋泰式與韓式多元選擇，從沙拉到熱食皆有；C區飲料「可口可樂1250ml」加購價25元，再省12元。走一趟全聯、大全聯，輕鬆打造溫暖又有儀式感的聖誕時光，為年末畫下美好句點。 大全聯B區配菜多元口味幫派對餐桌加分「韓式炸魚球」外酥內嫩、下酒超對味，「泰式椒麻雞腿」椒麻香氣十足、肉感飽滿。圖／全聯福利中心提供 全聯、大全聯「派對歡樂桶」5支雞腿+6支雞翅，共11支的澎湃組合特價279元。圖／全聯福利中心提供 全聯、大全聯美味堂超人氣熟食「紐奧良烤全雞」1.1公斤份量十足，以香料醃製、外皮金黃多汁，特價只要199元，輕鬆成為餐桌焦點。圖／全聯福利中心提供

