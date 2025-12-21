「假奶爭議」重創！十盛「全台最後一家」12月26日熄燈 官網門市全刪了

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「十盛熟成奶茶專門店」因假奶事件重創形象。聯合報系資料照
由百萬網紅小吳與藝人紀卜心聯手創立的手搖飲品牌「十盛SHISHENG」，因為「假奶爭議」重創品牌形象，短短不到兩年從爆紅到跌落神壇，日前傳出全台分店「接近全軍覆沒」，僅剩桃園中正店還在營業，不料有網友在社群平台貼出資訊，該門市僅營業到12/26，等於宣告十盛全台門市即將全數歇業。

「十盛熟成奶茶」去年在台北開出首家門市，由於有網紅名氣加持，且主打使用日本「北海道十勝乳源」，迅速獲得消費者青睞，最多曾於全台開出20多家門市，後來因乳源標示不清引發爭議，今年雙北更有多家門市接連收攤，日前更傳出全台僅剩桃園一家門市苦撐，甚至連官方臉書專頁也刪除。

如今有網友在Threads貼出資訊，表示「十盛」全台灣最後一家門市「桃園中正店」宣布結束營業，門市櫃台公告寫著：「營業至12/26，即將結束營業」，而根據記者實際查詢十盛官網，「門市據點」頁面也已經全數淨空，間接證實全台分店即將歇業。

「十盛」官網上的「門市據點」已經全數淨空。圖／翻攝自十盛官網
