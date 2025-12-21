手搖飲品牌哀悼獻花「秀Logo」遭撻伐！道歉聲明卻鎖留言挨轟：沒誠意
日前北捷台北車站、中山商圈發生隨機攻擊事件，造成嚴重死傷，事發後，有不少民眾自發性前往現場獻花表達哀悼之意，但有網友拍到其中有位男子攜帶印有明顯手搖飲品牌logo的飲料與花束到場致意，並發文質疑在「蹭流量、打自家廣告」，該話題迅速在社群遭炎上，甚至有人發起拒喝行動，稍早手搖飲品牌也發出聲明致歉，但由於該貼文鎖留言，再次引爆網友不滿，痛批「沒誠意！」。
回顧這起事件，是有網友在社群平台Threads發布影片，只見一名男子手提印有「UG」字樣的飲料袋，並連同花束一併放置在誠品南西前的哀悼現場。該名網友發文質疑，「這時間點，大家獻花致哀，悼念死者，UG拿著一袋飲料，是要來蹭什麼？」，並強調「你擺這一袋，怎麼拍都露出UG，這樣的品牌行銷未免太令人作噁！」。
由於該隨機殺人事件牽動社會敏感神經，因此立刻引發網路輿論撻伐，稍早UG也透過官方帳號發表聲明：「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意。」
不過由於該貼文關閉留言，再次點燃網友怒火，紛紛在其他篇貼文留言痛批：「虛心接受卻不能留言？」、「真誠接受大家質疑與指正，但是不准留言」、「關留言、關引用，UG這個道歉文是開油車來嗎？」。
