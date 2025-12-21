獨／曾登Joe是要對決！人氣吃到飽「牛室炙燒牛排」林口、府中店熄燈

想吃要快！在全台多座城市均有分店的連鎖牛排餐廳「牛室炙燒牛排」，主打平實價格與豐富的自助吧，更因曾登上Joeman「Joe是要對決」而聲名大噪。但是近日品牌宣佈，包括「林口長庚店」與「板橋府中店」均將於12月21日結束營業，並退出最後倒數計時優惠。隨著公告出爐，粉絲們也表示「還在講聖誕節要去吃 怎麼會」、「生意不是不錯嗎」

創立已經7年的「牛室炙燒牛排」，店內提供有牛室特製牛排、頂級菲力牛排、美國特級無骨牛小排、沙朗牛排、經典豬排等多種肉品，還有豐富的自助吧，可以無限享用沙拉、港式點心、炸物、比薩、飲料等不同品項，因此獲得不少民眾喜愛，成為極具代表性的平價牛排吃到飽餐廳。在人氣Youtuber Joeman的「Joe是要對決」系列影片中，「牛室炙燒牛排」就曾被評選為「329元的平價吃到飽代表」，對決奢華版代表「饗饗」。

雖然獲得不少消費者青睞，但是牛室近日發布公告， 包括「林口長庚店」以及「板橋府中店」，均於12月21日結束營業。其中開業約3年的「林口長庚店」即為「Joe是要對決」的影片拍攝地，在google map獲得4,700則評論，平均獲得4.3分。至於「板橋府中店」則是獲得超過6,800則評論，平均獲得4.3分。

為了感謝民眾支持，兩間分店均推出倒數計時優惠，「牛室經典豬排」原價418元，優惠價359元；「特製牛排」原價428元，優惠價399元；「特製嫩肩」原價488元，優惠價439元；「純愛自助吧」原價388元，特價349元。

隨著公告出爐，粉絲們也表示「為什麼這麼突然……我都還沒來得及買到豬豬」、「那A按捏？」。另外也有網友表示「我住對面大樓，府中店剛開幕要排1小時，後來漲價加上我家牛排及貴族進駐板橋，生意就受影響了。」

兩間分店歇業後，目前牛室炙燒牛排仍有台中大墩店、台中大里店、崇德洲際店、中科玉門店、高雄鳳山店、高雄自由店、台南海安店。

