快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／曾登Joe是要對決！人氣吃到飽「牛室炙燒牛排」林口、府中店熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
牛室炙燒牛排旗下「林口長庚店」與「板橋府中店」均於12月21日結束營業。圖／擷取自牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 林口長庚店粉絲頁
牛室炙燒牛排旗下「林口長庚店」與「板橋府中店」均於12月21日結束營業。圖／擷取自牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 林口長庚店粉絲頁

想吃要快！在全台多座城市均有分店的連鎖牛排餐廳「牛室炙燒牛排」，主打平實價格與豐富的自助吧，更因曾登上Joeman「Joe是要對決」而聲名大噪。但是近日品牌宣佈，包括「林口長庚店」與「板橋府中店」均將於12月21日結束營業，並退出最後倒數計時優惠。隨著公告出爐，粉絲們也表示「還在講聖誕節要去吃 怎麼會」、「生意不是不錯嗎」

創立已經7年的「牛室炙燒牛排」，店內提供有牛室特製牛排、頂級菲力牛排、美國特級無骨牛小排、沙朗牛排、經典排等多種肉品，還有豐富的自助吧，可以無限享用沙拉、港式點心、炸物、比薩、飲料等不同品項，因此獲得不少民眾喜愛，成為極具代表性的平價牛排吃到飽餐廳。在人氣Youtuber Joeman的「Joe是要對決」系列影片中，「牛室炙燒牛排」就曾被評選為「329元的平價吃到飽代表」，對決奢華版代表「饗饗」。

雖然獲得不少消費者青睞，但是牛室近日發布公告， 包括「林口長庚店」以及「板橋府中店」，均於12月21日結束營業。其中開業約3年的「林口長庚店」即為「Joe是要對決」的影片拍攝地，在google map獲得4,700則評論，平均獲得4.3分。至於「板橋府中店」則是獲得超過6,800則評論，平均獲得4.3分。

為了感謝民眾支持，兩間分店均推出倒數計時優惠，「牛室經典豬排」原價418元，優惠價359元；「特製牛排」原價428元，優惠價399元；「特製嫩肩」原價488元，優惠價439元；「純愛自助吧」原價388元，特價349元。

隨著公告出爐，粉絲們也表示「為什麼這麼突然……我都還沒來得及買到豬豬」、「那A按捏？」。另外也有網友表示「我住對面大樓，府中店剛開幕要排1小時，後來漲價加上我家牛排及貴族進駐板橋，生意就受影響了。」

兩間分店歇業後，目前牛室炙燒牛排仍有台中大墩店、台中大里店、崇德洲際店、中科玉門店、高雄鳳山店、高雄自由店、台南海安店。

牛排 長庚

延伸閱讀

北車湧花束哀悼英勇保全 南西商圈這處熄燈3日致哀

哀悼隨機攻擊案逝者 捷運中山站4號出口聖誕樹、線形公園熄燈3日

朵頤牛排重返新莊！雙北接力開幕、升級Prime牛排 打卡再送限量甜點

林口老農種菜遭砍4刀慘死 兒子赴殯儀館難過依偎妹妹肩膀

相關新聞

獨／曾登Joe是要對決！人氣吃到飽「牛室炙燒牛排」林口、府中店熄燈

想吃要快！在全台多座城市均有分店的連鎖牛排餐廳「牛室炙燒牛排」，主打平實價格與豐富的自助吧，更因曾登上Joeman「Jo...

哀悼現場獻花卻「露出品牌」遭炎上！手搖飲品牌發聲明致歉了

日前北捷台北車站、中山商圈發生隨機攻擊事件，造成嚴重死傷，事發後，有不少民眾自發性前往現場，向奮不顧身對抗兇手的無名英雄...

藏家都在等！江詩丹頓閣樓工匠系列、高級珠寶表凝鍊270年精華首登台

江詩丹頓近日多款新表登陸台灣，包含Grand Lady Kalla高級珠寶時計、Celestia Astronomica...

米其林一星Circum-與新加坡鴻桃軒四手聯彈 以秋蟹展開華人料理對話

2024、2025連續蟬聯《臺灣米其林指南》一星肯定的「Circum-」，迎來與新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店中餐廳「鴻桃軒...

秋冬進補首選羊肉爐！網票選冷凍包品牌TOP 10 這家斷層奪冠

秋冬進補首選羊肉爐！天氣轉涼，熱騰騰的羊肉湯成為高人氣美食。選擇冷凍羊肉爐料理包，在家加熱即可享用，暖身又方便，家庭聚餐、寒流來襲都適合。

裝修後異味散不掉怎麼辦？打造健康宅「3大重點」解析

年前趕裝潢、急入住成常態，新屋氣味問題就浮上檯面，從刺鼻感受延伸到居住安全，也讓甲醛與室內空品成為討論焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。