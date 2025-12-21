哀悼現場獻花卻「露出品牌」遭炎上！手搖飲品牌發聲明致歉了

日前北捷台北車站、中山商圈發生隨機攻擊事件，造成嚴重死傷，事發後，有不少民眾自發性前往現場，向奮不顧身對抗兇手的無名英雄及無辜受害的路人，獻花表達哀悼之意，但有網友拍到其中有位男子攜帶印有明顯手搖飲品牌logo的飲料與花束到場致意，並發文質疑「擺明就是知道媒體會拍花束」、「這真的是給你打廣告、宣傳的時間點嗎？」，由於該話題在社群遭炎上，甚至有人發起拒喝行動，稍早品牌也發出聲明為表達方式不當而致歉。

根據網友在社群平台Threads發布的影片，只見一名男子手提印有「UG」字樣的飲料袋，並連同花束一併放置在誠品南西前的哀悼現場。該名網友發文質疑，「這時間點，大家獻花致哀，悼念死者，UG拿著一袋飲料，是要來蹭什麼？」，並強調「你擺這一袋，怎麼拍都露出UG，這樣的品牌行銷未免太令人作噁！」。

由於該隨機殺人事件牽動社會敏感神經，許多民眾仍處於恐慌不安中，影片曝光後迅速在網路上發酵，不少網友紛紛質疑此舉行為過當，甚至有人指出，該名獻花人士就是UG老闆，引來許多網友留言批評，「這時候還在打廣告好可怕...」、「之前就說過不要擺食物會造成困擾了」；不過也有人幫忙緩頰，「心意而已...不要把人心想得那麼壞」。

對於引發網路輿論撻伐，稍早UG也透過官方帳號發表聲明：「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意。」 日前北捷發生隨機攻擊事件，手搖飲品牌UG到場獻花致意，被質疑趁機打廣告。圖／翻攝自Threads

