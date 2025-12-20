高雄聖誕喝起來！冠軍調酒師客座Rumway 活動盈餘捐花蓮助重建
高雄唯一以蘭姆酒為主軸的調酒酒吧「Rumway」，將於12月21日邀請台北 「Knock Knock」Bistro創辦人戴妘庭（Emma Tai）重返港都客座，此外也將同步發表冬季限定調酒「暖味蘭姆熱托迪」。
戴妘庭過去求學與職涯起步皆在高雄，更曾與「Rumway」創辦人梁奕明（Mickey Liang）並肩工作，此次回娘家不僅帶來源自Bacardí Fellowship冠軍之作「Under the sea 2.0」，更將把今年入選World Class世界頂尖調酒大賽台灣十強作品「Wonderhour」，改編為限量蘭姆酒版本，讓南部酒迷能近距離感受冠軍級的調酒工藝。
除精彩的客座酒款，「Rumway」也將同步發表冬季限定的「暖味蘭姆熱托迪」。這款熱調酒巧妙融合了台灣之光，選用二度蟬聯世界利口酒大賽（World Liqueur Awards）冠軍的臺灣A&H龍眼蜜利口酒，融入百加得金蘭姆酒（Bacardí Carta Oro Rum）與獨門香料，最後點綴上手工製作玫瑰造型的梨山蜜蘋果玫瑰乾，在杯中散發出迷人的冬日香氣。
活動期間「Rumway」同時推出搭配「暖味蘭姆熱托迪」的「風味起司燭拼盤」，以限定優惠價750元提供。「Rumway」也會將聖誕客座活動盈餘，捐助花蓮重建，邀酒迷為花蓮漫長的重建之路獻上微薄心意。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
