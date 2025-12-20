藏家都在等！江詩丹頓閣樓工匠系列、高級珠寶表凝鍊270年精華首登台

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Celestia Astronomical天體超卓複雜腕表並有複雜的天文曆象顯示，是高級鐘表的工藝發展原點。圖／Vacheron Constantin提供
Celestia Astronomical天體超卓複雜腕表並有複雜的天文曆象顯示,是高級鐘表的工藝發展原點。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓近日多款新表登陸台灣，包含Grand Lady Kalla高級珠寶時計、Celestia Astronomical天體超卓複雜腕表，以及Métiers d’Art藝術大師系列Tribute to The Quest of Time腕表，象徵凝結了270年歷史與工藝，再度展現藝術性與美的全新高度。

以「寶石之河」為靈感的Grand Lady Kalla高級珠寶表，承襲自1979年名作、Kallista珠寶表的風格DNA，再現18世紀Rivière風格的流動光影絕景。三款高級珠寶表分別運用嚴選的藍寶石、紅寶石與祖母綠交織出華麗篇章，其中寶石並由「瑞士寶石學研究院」（SSEF）認證。兩只白金款分別飾以藍寶石與紅寶石，鉑金款則以鑽石搭配祖母綠，可轉換式設計接軌高級珠寶的設計風潮，可變換為吊墜、長項鍊或三排式手鍊，項鍊並選用112顆Akoya珍珠串連成8.5公分的雍容修長，隨表還將附上原始設計草稿與證書。

當代高級鐘表的起點在於天文，而Celestia Astronomical天體超卓複雜腕表Homage to Copernicus則是向「日心說」的前行者、偉大學者哥白尼（Nicolaus Copernicus）致敬。在原本「地心說」時代提出「日心說」的哥白尼曾在當時被視為離經叛道，更凸顯其在科學上求真的可貴。表款以曾運用在2017年Celestia Astronomical 3600表款上的3600機芯為基礎，功能上具備萬年曆、時間等式、日出日落、黃道十二宮、北半球星空圖、恆星時小時與分鐘、陀飛輪、動力儲存顯示......合計23項功能，並以手工雕刻重現了日心宇宙的秩序與浪漫，白金款、粉紅金款，全球各限量一只。

壓軸的Métiers d’Art藝術大師系列Tribute to The Quest of Time腕表則是今年9月在巴黎羅浮宮時發表，表款以面盤上的星空圖，重現1755年9月17日的日內瓦天空，此亦是江詩丹頓的創立之時，別具紀念意義。耗時多年研發的3670手動上鍊機芯不僅具有金雕人偶的雙逆跳顯示，並支援「持續顯示」與「按需顯示」兩種模式，其靈感受到2019年品牌Twin Beat萬年曆的啟發，同時呼應江詩丹頓1930年代另一款名作：「Arms in the Air」懷表，以動態詩意重構對時間的感知，並再度禮讚江詩丹頓270年時光長河所積累的創意、奇思妙想。

江詩丹頓Grand Lady Kalla高級珠寶時計，重現18世紀的Rivière絕美古典風範。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Grand Lady Kalla高級珠寶時計,重現18世紀的Rivière絕美古典風範。圖／Vacheron Constantin提供
Tribute To The Quest Of Time腕表背面還將顯示北半球的星空圖，並可一窺黃道十二宮；機芯上除了有盾牌輪廓的日內瓦印記，並有結合270的馬爾他十字，象徵紀念品牌270周年紀。圖／Vacheron Constantin提供
Tribute To The Quest Of Time腕表背面還將顯示北半球的星空圖,並可一窺黃道十二宮;機芯上除了有盾牌輪廓的日內瓦印記,並有結合270的馬爾他十字,象徵紀念品牌270周年紀。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Celestia Astronomical天體超卓複雜腕表，Homage to Copernicus白金款，限量一只。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Celestia Astronomical天體超卓複雜腕表,Homage to Copernicus白金款,限量一只。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Métiers d’Art藝術大師系列Tribute To The Quest Of Time腕表，全球限量20只。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Métiers d'Art藝術大師系列Tribute To The Quest Of Time腕表,全球限量20只。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Grand Lady Kalla高級珠寶時計祖母綠款，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Grand Lady Kalla高級珠寶時計祖母綠款,價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Celestia Astronomical天體超卓複雜腕表，Homage to Copernicus粉金款，限量一只。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Celestia Astronomical天體超卓複雜腕表,Homage to Copernicus粉金款,限量一只。圖／Vacheron Constantin提供
Métiers d’Art藝術大師系列Tribute To The Quest Of Time腕表除了立體的雙色月相、金雕的立體人偶揮舞雙臂亦是賞玩特色。圖／Vacheron Constantin提供
Métiers d'Art藝術大師系列Tribute To The Quest Of Time腕表除了立體的雙色月相、金雕的立體人偶揮舞雙臂亦是賞玩特色。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Grand Lady Kalla高級珠寶時計的寶石皆經過「瑞士寶石學研究院」（SSEF）認證。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Grand Lady Kalla高級珠寶時計的寶石皆經過「瑞士寶石學研究院」(SSEF)認證。圖／Vacheron Constantin提供

珠寶 腕表 設計

