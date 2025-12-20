藏家都在等！江詩丹頓閣樓工匠系列、高級珠寶表凝鍊270年精華首登台
江詩丹頓近日多款新表登陸台灣，包含Grand Lady Kalla高級珠寶時計、Celestia Astronomical天體超卓複雜腕表，以及Métiers d’Art藝術大師系列Tribute to The Quest of Time腕表，象徵凝結了270年歷史與工藝，再度展現藝術性與美的全新高度。
以「寶石之河」為靈感的Grand Lady Kalla高級珠寶表，承襲自1979年名作、Kallista珠寶表的風格DNA，再現18世紀Rivière風格的流動光影絕景。三款高級珠寶表分別運用嚴選的藍寶石、紅寶石與祖母綠交織出華麗篇章，其中寶石並由「瑞士寶石學研究院」（SSEF）認證。兩只白金款分別飾以藍寶石與紅寶石，鉑金款則以鑽石搭配祖母綠，可轉換式設計接軌高級珠寶的設計風潮，可變換為吊墜、長項鍊或三排式手鍊，項鍊並選用112顆Akoya珍珠串連成8.5公分的雍容修長，隨表還將附上原始設計草稿與證書。
當代高級鐘表的起點在於天文，而Celestia Astronomical天體超卓複雜腕表Homage to Copernicus則是向「日心說」的前行者、偉大學者哥白尼（Nicolaus Copernicus）致敬。在原本「地心說」時代提出「日心說」的哥白尼曾在當時被視為離經叛道，更凸顯其在科學上求真的可貴。表款以曾運用在2017年Celestia Astronomical 3600表款上的3600機芯為基礎，功能上具備萬年曆、時間等式、日出日落、黃道十二宮、北半球星空圖、恆星時小時與分鐘、陀飛輪、動力儲存顯示......合計23項功能，並以手工雕刻重現了日心宇宙的秩序與浪漫，白金款、粉紅金款，全球各限量一只。
壓軸的Métiers d’Art藝術大師系列Tribute to The Quest of Time腕表則是今年9月在巴黎羅浮宮時發表，表款以面盤上的星空圖，重現1755年9月17日的日內瓦天空，此亦是江詩丹頓的創立之時，別具紀念意義。耗時多年研發的3670手動上鍊機芯不僅具有金雕人偶的雙逆跳顯示，並支援「持續顯示」與「按需顯示」兩種模式，其靈感受到2019年品牌Twin Beat萬年曆的啟發，同時呼應江詩丹頓1930年代另一款名作：「Arms in the Air」懷表，以動態詩意重構對時間的感知，並再度禮讚江詩丹頓270年時光長河所積累的創意、奇思妙想。
