快訊

川普政府宣布8項軍售 日經亞洲曝台灣為何不再優先買戰機軍艦

雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓 7警緊追在後畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台北隨機攻擊後模仿效應成隱憂 台北101賈永婕：會完成跨年煙火任務

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北街頭恐怖攻擊後，網呼籲別去人潮聚集的地方，台北101董事長賈永婕表示，會完成跨年煙火任務。圖／摘自賈永婕的跑跳人生
台北街頭恐怖攻擊後，網呼籲別去人潮聚集的地方，台北101董事長賈永婕表示，會完成跨年煙火任務。圖／摘自賈永婕的跑跳人生

昨晚的台北車站、捷運中山商圈發生震驚國際的隨機恐怖攻擊案，歷經驚悚時刻導致人心惶惶，案後也有多起網路發起的攻擊預告，雖然全國警力擴大戒備，整體社會氛圍呈現擔心後續引發犯罪模仿效應。即將就是耶誕、跨年人潮聚集的時刻，對此，有不少人呼籲接下來少去群眾聚集的地方、包括跨年等，對此，台北101董事長賈永婕也針對跨年煙火是否持續進行表態。

賈永婕發文指出「我們還是會認真堅定的完成跨年煙火任務。堅守崗位，把事情做好就是對家園與社會的守護！Team 101 我們一起加油！」

台北101日前公布2026跨年煙火精華版模擬動畫預告，今年跨年夜煙火施放時間一樣維持6分鐘，另跨年夜當晚10點先以「台灣隱形英雄」為主題推出3分鐘光雕秀。

跨年 台北101 台北車站 賈永婕 北車隨機攻擊

延伸閱讀

北捷恐攻震驚社會！網呼籲「別去跨年」　台北101董事長賈永婕發聲

關了燈傻傻分不清？台北天空塔跑馬燈溫馨提醒 101董事長賈永婕加碼看煙火有驚喜方位

小S錄音爆「姊夫具俊曄探班」烏龍　賈永婕還原真相

林心如、霍建華神秘入場！同框「難得化妝」醫生娘陳怡蓉

相關新聞

台北隨機攻擊後模仿效應成隱憂 台北101賈永婕：會完成跨年煙火任務

昨晚的台北車站、捷運中山商圈發生震驚國際的隨機恐怖攻擊案，歷經驚悚時刻導致人心惶惶，案後也有多起網路發起的攻擊預告，雖然...

秋冬進補首選羊肉爐！網票選冷凍包品牌TOP 10 這家斷層奪冠

秋冬進補首選羊肉爐！天氣轉涼，熱騰騰的羊肉湯成為高人氣美食。選擇冷凍羊肉爐料理包，在家加熱即可享用，暖身又方便，家庭聚餐、寒流來襲都適合。

裝修後異味散不掉怎麼辦？打造健康宅「3大重點」解析

年前趕裝潢、急入住成常態，新屋氣味問題就浮上檯面，從刺鼻感受延伸到居住安全，也讓甲醛與室內空品成為討論焦點。

朵頤牛排重返新莊！雙北接力開幕、升級Prime牛排 打卡再送限量甜點

新莊人久等了！饗賓集團旗下的熱門排餐品牌「朵頤牛排 Doricious」，今年歲末重磅回歸，不僅新莊宏匯店於12月19日...

澳門 入住全球最美酒店、探訪水舞間的驚奇世界

澳門旅遊的最新話題，水上史詩級匯演絕對《水舞間》可列其一。隨著可樂旅遊媒體團的採訪腳步，得以走進水舞間劇場幕後，一探水下...

冬至不吃湯圓改麻糬 彰化麻糬名店排隊人龍達200公尺

每年中秋節，彰化總會上演「蛋黃酥之亂」，冬至也有「麻糬之亂」。明天冬至，彰化多家麻糬排隊名店今天就有很多民眾冒著細雨，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。