台北隨機攻擊後模仿效應成隱憂 台北101賈永婕：會完成跨年煙火任務

昨晚的台北車站、捷運中山商圈發生震驚國際的隨機恐怖攻擊案，歷經驚悚時刻導致人心惶惶，案後也有多起網路發起的攻擊預告，雖然全國警力擴大戒備，整體社會氛圍呈現擔心後續引發犯罪模仿效應。即將就是耶誕、跨年人潮聚集的時刻，對此，有不少人呼籲接下來少去群眾聚集的地方、包括跨年等，對此，台北101董事長賈永婕也針對跨年煙火是否持續進行表態。

賈永婕發文指出「我們還是會認真堅定的完成跨年煙火任務。堅守崗位，把事情做好就是對家園與社會的守護！Team 101 我們一起加油！」

台北101日前公布2026跨年煙火精華版模擬動畫預告，今年跨年夜煙火施放時間一樣維持6分鐘，另跨年夜當晚10點先以「台灣隱形英雄」為主題推出3分鐘光雕秀。

商品推薦