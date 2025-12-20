朵頤牛排重返新莊！雙北接力開幕、升級Prime牛排 打卡再送限量甜點

新莊人久等了！饗賓集團旗下的熱門排餐品牌「朵頤牛排 Doricious」，今年歲末重磅回歸，不僅新莊宏匯店於12月19日正式營業，台北新光站前店也緊接著在12月23日接力開幕。這次回歸誠意十足，主廚全面調升食材規格，將牛排品項升級為美國 Prime 等級，讓肉食愛好者在享受豐盛百匯的同時，也能品嚐到最高等級的鮮美肉質。

為完美呈現 Prime 級牛肉的飽滿風味，主廚採用高溫料理技術快速鎖住肉汁，經過適度的靜置工序後，讓油脂與肉質完美融合。切開帶有金黃色澤的外層，內裡仍保有迷人的粉紅肉色，口口都能感受到軟嫩多汁的極致口感。此外，店內更呈獻包含「極饗焗烤龍蝦」、「法式鴨腿佐莓果醬」以及「慢熟法式羊排」等在內的10款海陸精緻主餐。其中最推薦海陸雙饗系列，能讓饕客同時擁抱彈牙的焗烤龍蝦與 Prime 肋眼牛排，將節慶聚餐的儀式感推向全新高度。

除了精緻主餐，朵頤標誌性的精選百匯餐台同樣精彩豐富。從新鮮的主廚沙拉、熱騰騰的現烤披薩，到異國風味十足的義大利麵與燉飯，通通採取無限自取模式，滿足食客多元的味蕾需求。飯後還有多款甜點與濃作冰淇淋應有盡有。

為慶祝雙北門市接力登場，開幕期間展開為期一個月活動，凡內用於社群平台Facebook或Instagram上標記「朵頤牛排Doricious」、打卡地標，即可兌換開幕限定甜點乙份。目前兩店也已同步啟動農曆春節訂位，讓民眾在充滿幾何美感的寬敞空間中，與親友大快朵頤迎接新年。 饗賓集團旗下排餐品牌「朵頤牛排Doricious」在今年歲末重磅回歸新莊，12月19日於新莊宏匯廣場盛大開幕。圖／饗賓集團提供 朵頤牛排的精選豐盛百匯餐台，從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza，到風味主食如義大利麵、燉飯、湯品及甜點，應有盡有。圖／饗賓集團提供 朵頤牛排主餐系列提供多樣的海陸食材選擇，這次雙北開幕也為饕客準備了全新升級的美味品項，主廚在肉品食材上嚴選Prime等級美國牛排，風味更加飽滿多汁。圖／饗賓集團提供

商品推薦