澳門 入住全球最美酒店、探訪水舞間的驚奇世界

澳門旅遊的最新話題，水上史詩級匯演絕對《水舞間》可列其一。隨著可樂旅遊媒體團的採訪腳步，得以走進水舞間劇場幕後，一探水下與高空的驚奇世界。也全新開箱隱藏版的包廂，可獨覽大秀全景。

●VVIP包廂看秀 還有機會跟演員拍照

因疫情暫停、今年5月重返舞台的《水舞間》，​從2010年首演以來已公演近4,000場，是澳門最具代表性的一場大秀。新版作品，延續愛情與冒險、光明與黑暗對決的主題，講述英勇的異鄉男子意外闖入神秘王國，拯救被黑皇后囚禁的公主的故事。

劇情看似單純，演出卻秒秒吸睛，震撼的視覺特效與驚險的高空特技，以及高達370萬加侖（相當於5座奧林匹克標準泳池容量）的水池舞台，讓觀者全程屏氣凝神，期待精彩的每一個瞬間。

劇院為270度的環形舞台，演出全長約90分鐘，購票推薦選擇「豪華席」或「貴賓席」，可較近距離觀看，但有可能被水濕身。如果預算許可，建議預約全新登場的VVIP包廂，視野絕佳，還可享用主題輕食與飲料，且有機會與演員合影。可樂旅遊表示，VVIP包廂可容13位、售價台幣15萬元。

走進幕後，則是尚未上市的隱藏版行程。據了解，這群頂尖的演出團隊，有退役的奧運選手、高空特技演員等，來自三十多個國家、超過300人，其中包括「隱身」在B1水池內的34位教練級潛水員，他們常年在水中移動，須得有在水中憋氣3~5分鐘的超強實力，也是功不可沒的幕後英雄。

後台也能探見各個神秘區域，以及多樣的演出道具，像是解謎「從陸地到海洋轉換僅需1分鐘」，從非觀眾席的角度觀之，可探見深水池如炒菜鍋形、最深處可達9米，非常有趣。

轉搭電梯來到高處，132條鋼索是演員們瞬間上下飛躍的秘密武器，劇中一幕高空跳水，演員距水面有18米高，看似輕鬆一躍，卻是不斷演練、彩排，精準非常的生命瞬間。

●嘗顆澳門「星 」 再乘8字摩天輪賞景

澳門美食多，燒臘、粥麵隨處皆是，幾乎無雷，家家都能掛上必比登。但要一嘗米其林星，此行最推新濠影匯的「玥龍軒」，連續多年入列一星，其午間港點套餐澳門幣688元（約台幣2,600元），最是物超所值。

推薦前菜「冰梅小番茄」冰爽入味，「去濕五核水鴨湯」溫潤暖胃，三款點心「松葉蟹菜苗餃」造型亮眼如珠寶盒，還有10年陳皮入味的「老陳皮小籠包」，以及野菌炒香入乾鮑的「鮑魚野菌撻」，帶來三種極致風味。另推取自伊比利黑毛豬的「蜜汁黑豚叉燒」、也是玥龍軒的招牌。

飽餐後，必要體驗還有新濠影滙的打卡地標「8字摩天輪」，在30米高處、大畫8字立於兩棟酒店之間，氣勢非常，在輪轉之間，可收度假村全景。車廂內的地板，有部分是以玻璃鋪底，踩踏下眺、需得有一點勇氣。

排隊時，發現有卡通人物聯名的限定版車廂，人氣角色陪搭摩天輪，超級萌趣，但可惜需預約，此行只拍不能搭。

●宿全球最美酒店 解鎖神祕藝術品空間

新濠天地座落於繁華璀璨的路氹城，為澳門高級的綜合娛樂休閒度假勝地。其中的「摩珀斯」是最具代表性的地標之一，由已故建築大師札哈‧哈蒂女爵士操刀設計，也是全球首座自由形態外骨骼結構建築，曾被聯合國教科文組織評定為「全球最美麗酒店」。

酒店的建築設計打破邊界，被譽為「澳門全新矚目地標」，還摘下多個「全球首創」的設施，包括全球首座採用自由形態外骨骼結構的摩天大樓、全球首間設有殿堂級名廚杜卡斯（Alain Ducasse）專屬樓層的酒店，包括兩間杜卡斯餐廳及一間酒吧。將整棟大樓中心鏤空的創意，也讓旅人如置身科幻異想世界。

如若無法入住，不妨到摩珀斯大廳體驗「網美下午茶」。或者預約、搭乘鏤空電梯直上「藝賞二十三」，國際知名藝術家KAWS的作品隱於此間，包括《Good Intentions好意》巨人母子、英國當代藝術家Mr Doodle的《Doodle COD》雕塑，以及著名法國概念藝術家Daniel Buren的《爆炸小屋》，人流不多，好看也好拍。

●如果你想去

距離台灣飛行時間僅2小時的澳門，可想走就走，也是短天期旅行的好選擇。可樂旅遊推出台北、台中、高雄皆可出發，包含《水舞間》景觀席門票，每人未稅7,288元起，另有搭配水上樂園、8字摩天輪等不同方案。也可安排摩柏斯酒店入住、水舞間包廂等頂奢行程。

可上網查詢或電洽：02-25672626或02-25619696。 米其林一星「玥龍軒」的點心拼盤。圖/澳門新濠影滙提供 「摩珀斯」是全球首座自由形態外骨骼結構建築，曾被聯合國教科文組織評定為「全球最美麗酒店」。圖/新濠天地提供 《水舞間》新推的VVIP包廂。記者羅建怡/攝影 新版《水舞間》登場，劇情更緊湊吸睛。記者羅建怡/攝影 水上史詩級匯演《水舞間》不可錯過。圖/新濠天地提供 摩珀斯酒店的客房，空間線條優雅、充滿設計之美。圖/新濠天地提供 台上一分鐘，台下十年功。《水舞間》幕後讓人驚嘆其工程與陣容之浩大。記者羅建怡/攝影 搭乘8字摩天輪，可一覽度假村全區美景。記者羅建怡/攝影 水上史詩級匯演《水舞間》不可錯過。圖/新濠天地提供 新版《水舞間》開場，演員會跳下舞台與民眾互動，增加驚喜環節。記者羅建怡/攝影 精彩非常的水上樂園。圖/澳門新濠影滙提供 澳門必訪的大三巴，日落時分如畫般寫意。圖/可樂旅遊提供 新版《水舞間》登場，劇情更緊湊吸睛。記者羅建怡/攝影 「摩珀斯」從內觀之，充滿奇趣妙想。圖/新濠天地提供濠天地 需預約參觀的「藝賞二十三」，國際知名藝術家KAWS的作品隱於此間。記者羅建怡/攝影

