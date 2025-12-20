快訊

冬至不吃湯圓改麻糬 彰化麻糬名店排隊人龍達200公尺

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
明天冬至，彰化多家麻糬排隊名店今天就有很多民眾冒著細雨，大排長龍買麻糬 ，彰化市大元餅行的隊伍更長兩百公尺。記者劉明岩／攝影
每年中秋節，彰化總會上演「蛋黃酥之亂」，冬至也有「麻糬之亂」。明天冬至，彰化多家麻糬排隊名店今天就有很多民眾冒著細雨，大排長龍買麻糬 ，彰化市大元餅行的隊伍更長兩百公尺，明天冬至恐怕會排得更長，想吃麻糬的老饕要趁早。

很多人都會好奇，冬至不是就要吃湯圓嗎？ 為什麼冬至會有那麼多人去排隊買麻糬。有50多年歷史的大元餅行第二代老闆許世昌說，過去冬至都要吃湯圓，代表著團圓，家人情感更為黏密，但隨著工商社會發展，很多人為了方便，都改買麻糬來拜祖先及地基主。

許世昌還說，很多孩子並不喜歡吃湯圓，但相對比較愛吃有各種餡料的麻糬，加上麻糬可以冷藏，比湯圓耐耐存放，冬至吃麻糬 取代湯圓的風氣，其實有廿多年了，而且風氣越來越盛，往往在供不應求下，造成排隊人潮

位在彰化市彰化城隍廟前的大元餅行，所製作的麻糬除了一般紅豆及花生餡料外，最特別的是包有肉餡的鹹麻糬，尤其是七夕及冬至兩個傳統節日，都是生意興隆。許世昌說，由於都是現場製作，為應付排隊人潮，店家除大量備料外，並動員大批人手，仍應接不暇。

大元麻糬為因應冬至的需求，今天及明天都提前1小時開賣，早上7點半就開門，即有民眾約6點出頭來排隊，到開賣時，隊伍已從店門口、順著巷子，再排到民生路，已排了近200百公尺抵中華路，有的顧客還來自外縣市，不過排隊秩序井然，為了讓顧客都買得到，許世昌說，會盡量滿足需求，避免白跑一趟。

彰化市的麻糬排隊名店，除大元麻糬外，還有辭修路的玉華珍，內餡有紅豆、花生、芝麻等，非常軟Q也同樣是現做，做的過程，消費者看得一清二楚，與玉華珍出自同門的彰化市民族一街玉瓏坊，同樣各有客群，排隊人龍也都上百公尺。

