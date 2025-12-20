春節禮盒玩跨界！古典玫瑰園Ｘ犁茶品記 包辦茶與餅

古典玫瑰園聯手台中十大伴手禮「犁茶品記」推出春節限定禮盒，經典茶品與人氣茶點跨界結合，不但有小王子元素設計，還有馬年專屬封套，送禮需求一次到位，早鳥優惠開跑1/4前享86折。

古典玫瑰園今年的春節限定禮盒，一次集結裡年熱銷的10款經典茶，每款都有獨特風味與層次，品牌也屢獲國際大獎肯定，包括米其林等級的ITQI三星評鑑與世界品質金獎。入列茶品包括阿里山金韻烏龍、鳳凰日月紅韻、大吉嶺初摘茶、松嶺茶王等。

而「犁茶品記」則源自台中百年糕餅店「犁記」。其人氣商品「見花餅」是此次禮盒亮點之一，並獲2025年台中十大伴手禮，採用台式百年製餅手藝，融合法式浪漫與日式和菓子的造型與風味；餅體以「花邊糯米殼」為基底，搭配香脆堅果與焦糖元素，外型如花朵綻放，象徵「花開富貴」。甜度清爽、香氣清雅。禮盒內含三種口味：焦糖杏仁、蜜汁腰果、酥香南瓜子。

此外，古典玫瑰園將「農曆馬年」陪伴、希望、溫柔的寓意融入禮盒視覺，紅金配色喜氣，並加入旋轉木馬與玫瑰元素，呈現年節的儀式感與收藏價值。小王子系列禮盒則以「小王子的溫柔精神」帶出愛與希望的陪伴氛圍，為禮盒增添更多想像空間。 古典玫瑰園新年禮盒新登場。圖/古典玫瑰園提供 古典玫瑰園新年禮盒新登場。圖/古典玫瑰園提供

