新年禮推薦！微熱山丘「奔馬」、 大武山牧場「LINE FRIENDS」賣萌

年末迎新春，各式禮盒陸續上市。2026年微熱山丘將經典三款點心─鳳梨酥、蘋果酥與山丘芭娜娜，換上喜氣的「春旺福」包裝，再以靈動奔騰的馬年限定禮盒盛載，透過「春來好勢（Horse）」的諧音寓意，傳遞新年好運前行、順遂相隨的祝福。

微熱山丘以馬年英文「Horse」為靈感，巧妙融入「好勢」的諧音寓意，傳遞「好勢連連」的美好想像。並將經典鳳梨酥、蘋果酥，再加上全新登場的「奔馬」與限定回歸的「春字」、「台灣山蕉」山丘芭娜娜切割（隨機出貨），搭配「駿馬拓土」躍然其上的紅色牛皮紙盒，以及馬年限定新年布提袋，象徵「春來好勢」的祝福。

禮盒包括祝福滿溢的「春旺福禮盒」、澎湃大器的「新年頂級禮盒」，及兩款經典雙酥組合。「新年頂級禮盒」更升級搭配烏龍茶包，一次囊括三款熱銷產品與台灣在地茶香。

鮮蛋專家《大武山牧場》則以「好運駕蛋、馬上富翁」為主題推出一系列春節特別款商品。新年也再次攜手LINE FRIENDS熊大、兔兔、莎莉等明星夥伴，以全新馬年賀歲視覺亮相，化身活力滿滿的春節福星。

今年春節最受期待的亮點之一，是以「開盒開財運」為概念打造的 「馬上富翁小鬆餅禮盒」。外盒設計以寶箱為靈感，象徵「開啟金蛋財富」，LINE FRIENDS穿上馬年賀歲新裝，帶來滿滿喜氣。禮盒內含使用《大武山牧場》AA級鮮蛋製作的雞蛋小鬆餅，高達40%雞蛋含量打造濃郁蛋香與酥脆口感，無添加，酥香健康，禮盒內另獨家收錄LINE FRIENDS首度於台灣合作的「金蛋大富翁遊戲組」，開盒驚喜感十足。

另同步推出 「好運駕蛋春節禮盒」，主打輕巧可愛、內容豐富，包括「蛋入蛋捲」經典原味、法式可可雙口味，以六圈工法打造外脆內鬆的口感，再搭配酥香不膩的雞蛋小鬆餅，盒內還藏有LINE FRIENDS驚喜春聯。 微熱山丘新年頂級禮盒。圖/微熱山丘提供 大武山牧場推出LINE FRIENDS特別款禮盒。圖/大武山牧場提供

