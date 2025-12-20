快訊

北捷恐怖攻擊畫面 《玩命關頭》男星轉發！國外網友嚇壞：拜託告訴我這是AI

MLB／宋成文3年1300萬美元當教士 官網預測定位「板凳出發工具人」

北車、中山站恐攻不同人？ 北市警澄清：張文沒共犯「裝備蝦皮買的」

不限旅客「機加酒」限時9折！立榮假期賀「離島居民優惠」上線

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
立榮假期與長榮桂冠酒店系列打造超值住宿專案，入住即贈故宮博物院或臺北兒童新樂園門票。圖為台北故宮博物院。圖/立榮假期提供
立榮假期與長榮桂冠酒店系列打造超值住宿專案，入住即贈故宮博物院或臺北兒童新樂園門票。圖為台北故宮博物院。圖/立榮假期提供

國內航空自由行品牌「立榮假期」服務再升級，新增「離島居民優惠」線上訂購功能，提供澎金馬居民更實惠的機加酒商品。為歡慶服務升級，立榮假期同步推出限時9折優惠，不限旅客、於官網訂購機加酒輸入折扣碼「ISLAND9」即享折扣。此外，另針對寒假親子客群推出入住「長榮桂冠酒店系列」，再送樂園或故宮博物院門票的超值專案。

立榮假期此次服務升級，將「離島居民票」納入線上訂購機制，大幅簡化購票流程。旅客可以自由搭配航班與飯店，不僅能選擇不同航點進出，更能滿足遊、購、行的全方位需求，讓旅程安排更彈性、也更輕鬆。

立榮假期同步推出限時優惠活動，即日起至2025年12月31日，不限旅客身份、只要在官網訂購「機加酒」商品輸入折扣碼「ISLAND9」即可享9折優惠。

另也針對寒假親子旅遊族群，推出多款優惠方案與親子友善飯店選擇，「長榮桂冠酒店系列」（礁溪長榮鳳凰酒店、台北長榮桂冠酒店、基隆長榮桂冠酒店、台中長榮桂冠酒店、嘉義長榮文苑酒店、台南台糖長榮酒店）同步提供專案優惠價，立榮假期再加碼贈送場館門票：凡入住台中、嘉義、台南長榮系列飯店，即贈國立故宮博物院（南院）門票；若入住基隆、台北、礁溪長榮系列飯店，則可獲得國立故宮博物院（北院）門票或台北市立兒童新樂園門票。

詳細活動內容可至立榮假期官網查詢。

立榮假期也貼心推出全新「愛心票、愛心陪同優惠訂購服務」，有需要的旅客在訂購時可聯繫客服：02-2513-3334或Line：@uniairholidays。

立榮假期新增「離島居民優惠」線上訂購功能，為澎金馬居民提供更優惠便利的機加酒服務。圖為金門民俗文化村。圖/立榮假期提供
立榮假期新增「離島居民優惠」線上訂購功能，為澎金馬居民提供更優惠便利的機加酒服務。圖為金門民俗文化村。圖/立榮假期提供

長榮 酒店 桂冠

延伸閱讀

避免模仿北捷隨機攻擊 金門警全面升級車站、機場碼頭維安

「孤狼式」犯案？北車隨機殺人全國車站升級戒備 嘉義站警力加強巡邏

兆赫訂單看到三個月 產品打進美國有線電視營運商

新娘大難不死！妹妹也被拖下水　「弒婚遊戲：2度開局」殺劫升級

相關新聞

春節禮盒玩跨界！古典玫瑰園Ｘ犁茶品記 包辦茶與餅

古典玫瑰園聯手台中十大伴手禮「犁茶品記」推出春節限定禮盒，經典茶品與人氣茶點跨界結合，不但有小王子元素設計，還有馬年專屬...

新年禮推薦！微熱山丘「奔馬」、 大武山牧場「LINE FRIENDS」賣萌

年末迎新春，各式禮盒陸續上市。2026年微熱山丘將經典三款點心─鳳梨酥、蘋果酥與山丘芭娜娜，換上喜氣的「春旺福」包裝，再...

不限旅客「機加酒」限時9折！立榮假期賀「離島居民優惠」上線

國內航空自由行品牌「立榮假期」服務再升級，新增「離島居民優惠」線上訂購功能，提供澎金馬居民更實惠的機加酒商品。為歡慶服務...

英格莉莉插旗三重！兩人同行「麝香葡萄粉撲鬆餅」免費吃

以吸睛擺盤與細膩口感掀起網路討論熱潮的人氣英式輕食館「Engolili 英格莉莉」，即日起進駐三重首座大型百貨CITYL...

限時買一送一！TWG Tea台灣首間外帶店 新光三越A8登場

國際精品茶品牌TWG Tea在台灣開啟首間外帶店，展開品茶的新篇章。全台首間結合精品購物與外帶茗茶服務的概念店，即日起在...

有行旅／箱根泡湯 伊豆追最早櫻花

箱根與伊豆同為日本極富盛名的溫泉勝地，冬末春初從箱根出發，先享受箱根溫泉，再前往本州欣賞最早綻放的櫻花「河津櫻」，自二月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。