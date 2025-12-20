不限旅客「機加酒」限時9折！立榮假期賀「離島居民優惠」上線

國內航空自由行品牌「立榮假期」服務再升級，新增「離島居民優惠」線上訂購功能，提供澎金馬居民更實惠的機加酒商品。為歡慶服務升級，立榮假期同步推出限時9折優惠，不限旅客、於官網訂購機加酒輸入折扣碼「ISLAND9」即享折扣。此外，另針對寒假親子客群推出入住「長榮桂冠酒店系列」，再送樂園或故宮博物院門票的超值專案。

立榮假期此次服務升級，將「離島居民票」納入線上訂購機制，大幅簡化購票流程。旅客可以自由搭配航班與飯店，不僅能選擇不同航點進出，更能滿足遊、購、行的全方位需求，讓旅程安排更彈性、也更輕鬆。

立榮假期同步推出限時優惠活動，即日起至2025年12月31日，不限旅客身份、只要在官網訂購「機加酒」商品輸入折扣碼「ISLAND9」即可享9折優惠。

另也針對寒假親子旅遊族群，推出多款優惠方案與親子友善飯店選擇，「長榮桂冠酒店系列」（礁溪長榮鳳凰酒店、台北長榮桂冠酒店、基隆長榮桂冠酒店、台中長榮桂冠酒店、嘉義長榮文苑酒店、台南台糖長榮酒店）同步提供專案優惠價，立榮假期再加碼贈送場館門票：凡入住台中、嘉義、台南長榮系列飯店，即贈國立故宮博物院（南院）門票；若入住基隆、台北、礁溪長榮系列飯店，則可獲得國立故宮博物院（北院）門票或台北市立兒童新樂園門票。

詳細活動內容可至立榮假期官網查詢。

立榮假期也貼心推出全新「愛心票、愛心陪同優惠訂購服務」，有需要的旅客在訂購時可聯繫客服：02-2513-3334或Line：@uniairholidays。 立榮假期新增「離島居民優惠」線上訂購功能，為澎金馬居民提供更優惠便利的機加酒服務。圖為金門民俗文化村。圖/立榮假期提供

