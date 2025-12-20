英格莉莉插旗三重！兩人同行「麝香葡萄粉撲鬆餅」免費吃

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
即日起至12月24日，只要「兩人同行並點兩份主餐」，即可免費獲得一份「麝香葡萄粉撲鬆餅」。圖／Engolili英格莉莉提供
即日起至12月24日，只要「兩人同行並點兩份主餐」，即可免費獲得一份「麝香葡萄粉撲鬆餅」。圖／Engolili英格莉莉提供

以吸睛擺盤與細膩口感掀起網路討論熱潮的人氣英式輕食館「Engolili 英格莉莉」，即日起進駐三重首座大型百貨CITYLINK。慶祝新店開幕，12月24日前，兩人同行、即可免費享用價值390元的期間限定款「麝香葡萄粉撲鬆餅」。

位於CITYLINK三重店一樓的Engolili英格莉莉，空間設計延續品牌的優雅美學，大面落地窗引入自然日光，也營造出通透且明亮輕盈的空間感。同時選用線條俐落燈飾搭配度假風藤編座椅，還規劃了經典的「英格藍」座位區， 結合英式古典與現代摩登，讓網友驚呼，「每一個角落都像是攝影棚」。

開幕慶優惠，自即起至12月24日，只要兩人同行並點兩份主餐，即可免費獲得期間限定甜點「麝香葡萄粉撲鬆餅」。每日限量100份。此外，12月25日至2026年1月31日，單筆消費滿390元，即贈價值320元的「英式炸魚薯條」，每日限量60份。

另於即起至2026年1月31日，來店消費不限金額，即可獲贈「鐵鍋鬆餅兌換券」一張。期間，同桌每人消費160元以上，並於Google 商家留下五星好評與上傳用餐照片，每桌再送「黃金脆漿薯條」一份，每桌限兌換一次。

Engolili 英格莉莉CITYLINK三重店

地址：新北市三重區捷運路60號1樓

電話：02-2977-8007

即日起至2026年1月31日前往Engolili英格莉莉CITYLINK三重店消費不限金額，即可獲贈「鐵鍋鬆餅兌換券」一張。圖／Engolili英格莉莉提供
即日起至2026年1月31日前往Engolili英格莉莉CITYLINK三重店消費不限金額，即可獲贈「鐵鍋鬆餅兌換券」一張。圖／Engolili英格莉莉提供
超人氣英式輕食館「Engolili英格莉莉」，進駐三重首座大型百貨CITYLINK。圖／Engolili英格莉莉提供
超人氣英式輕食館「Engolili英格莉莉」，進駐三重首座大型百貨CITYLINK。圖／Engolili英格莉莉提供
位於三重CITYLINK一樓的Engolili英格莉莉，採用大面落地窗，將自然日光引入室內，營造出通透且明亮輕盈的空間感。圖／Engolili英格莉莉提供
位於三重CITYLINK一樓的Engolili英格莉莉，採用大面落地窗，將自然日光引入室內，營造出通透且明亮輕盈的空間感。圖／Engolili英格莉莉提供
Engolili英格莉莉三重店規劃經典的「英格藍」座位區，將英式古典與現代摩登完美融合。圖／Engolili英格莉莉提供
Engolili英格莉莉三重店規劃經典的「英格藍」座位區，將英式古典與現代摩登完美融合。圖／Engolili英格莉莉提供

