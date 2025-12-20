限時買一送一！TWG Tea台灣首間外帶店 新光三越A8登場
國際精品茶品牌TWG Tea在台灣開啟首間外帶店，展開品茶的新篇章。全台首間結合精品購物與外帶茗茶服務的概念店，即日起在新光三越A8館2樓亮麗登場，典雅中融入現代美學風格，打造沉浸式的品茗空間。
此間從台灣群山孕育的風味啟程，可細品皇家烏龍茶的清甜香韻；亦可重新探索品牌經典之作，如法式伯爵茶、銀月綠茶與1837紅茶。無論是手工純棉茶包、頂級訂製茗茶系列，或童趣迷人的TWG Tea茶香泰迪，共有超過千款頂級莊園與獨家調配茶，可採購品牌茶具及禮盒，也可享受獨特的外帶茗茶服務。
TWG Tea精品外帶茗茶概念店提供90款茗茶選擇，12月25日前推出外帶茗茶買一送一限定優惠。
升級版的的外帶茗茶，也展現奢雅。外帶杯以標誌性的鍍金茶壺為靈感打造全新外帶杯款，搭配專屬提袋與配件，使外帶茗茶成為日常奢雅的另一道風景。兼具時尚外型與永續理念，採用可生物降解材質製成，亦可回收或進行居家堆肥，體現品牌將永續精神融入外帶茗茶設計的初衷。
每杯外帶茗茶售價為新台幣230元，皆依循品牌嚴謹標準，以細緻沖泡工法與專用過濾水現泡，提供熱飲或冰飲選項。TWG Tea精品外帶茗茶概念店自2022年推出以來，外帶茗茶概念已陸續進駐全球11處經典地標。
