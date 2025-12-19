快訊

「三摺機」大勢登台！三星Galaxy Z TriFold開賣首日熱銷完售

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
三星Galaxy Z TriFold搭載「多重視窗」功能，重要資訊一目了然，用戶能同時閱覽。圖／三星提供
三星Galaxy Z TriFold搭載「多重視窗」功能，重要資訊一目了然，用戶能同時閱覽。圖／三星提供

三星日前推出旗下首款三摺疊旗艦機Galaxy Z TriFold，以精湛工藝、頂尖效能與創意變革的極致平衡，重新定義頂級行動體驗，開創嶄新裝置型態，台灣更入列全球唯六首發上市市場，並於今天（12月19日）正式在全台三星商城、三星智慧館開賣，首批開賣後即刻湧現搶購熱潮，於當日熱銷完售，顯示台灣消費者對創新科技的迫切期待。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示：「我們很榮幸在行動通訊產業的重要時刻，邀請台灣消費者共同參與。感謝消費者支持，Galaxy Z TriFold開賣首日即創下首批售罄佳績，不僅展現三摺疊手機的市場潛力，也再次凸顯台灣市場對創新科技的高關注度。未來，三星將持續深耕在地，引進更多創新產品與服務，為台灣消費者帶來與眾不同的旗艦體驗。」

Galaxy Z TriFold採用開創性工藝，收摺時6.5吋螢幕操作簡易、便於隨行，左右展開後即升級為10吋寬闊大螢幕，帶來沉浸式視覺體驗。大螢幕結合「多重視窗」應用，可同時瀏覽多個程式，助力高效多工；更支援Samsung DeX模式，以類PC的操作介面同時開啟至多5個應用程式，全面釋放行動生產力。同時，結合Galaxy AI智慧工具的直覺易用性，在大螢幕上發揮加乘效應，讓工作與創作更聰明、更流暢。在耐用性方面，主螢幕歷經逾20萬次摺疊測試，相當於連續5年每天摺疊約100次。

三星Galaxy Z TriFold以精湛工藝、頂尖效能與創意變革的極致平衡,重新定義頂級行動體驗。圖／三星提供
三星Galaxy Z TriFold以精湛工藝、頂尖效能與創意變革的極致平衡，重新定義頂級行動體驗。圖／三星提供
三星Galaxy Z TriFold寬廣的10吋內頁螢幕,旨在打造絕佳的觀影體驗、更卓越的便攜性。圖／三星提供
三星Galaxy Z TriFold寬廣的10吋內頁螢幕，旨在打造絕佳的觀影體驗、更卓越的便攜性。圖／三星提供

