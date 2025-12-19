快訊

SUPER JUNIOR東海、銀赫又要來了！7-ELEVEN「2026高雄櫻花季音樂節」快搶票

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「 2026第三屆高雄櫻花季音樂節」演出陣容橫跨台、日、韓，SUPER JUNIOR-D&E將再次來台。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「 2026第三屆高雄櫻花季音樂節」演出陣容橫跨台、日、韓，SUPER JUNIOR-D&E將再次來台。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「 2026第三屆高雄櫻花季音樂節」將於2026年3月13日至3月15日在高雄夢時代登場，現場以3大舞台活動、櫻花拍照裝置、櫻花食堂等體驗，打造春日浪漫獨特的音樂慶典，演出陣容更橫跨台、日、韓，除了首波公布剛於2025 MAMA奪下「最喜愛男子組合獎」、並將帶來60分鐘專屬舞台的BOYNEXTDOOR，造咖男團小分隊SUPER JUNIOR-D&E也將再次來台。

SUPER JUNIOR-D&E憑藉豐富的國際舞台經驗與橫掃亞洲的高人氣，始終是各大音樂節與跨國活動中的指標級卡司，隨著SUPER JUNIOR迎來出道20週年的重要里程碑，D&E 也持續以成熟穩定的唱跳實力與高度完成度的舞台表現，展現團體歷久不衰的舞台魅力，每次登台皆能掀起全場熱烈回應，成為橫跨世代的經典韓流代表。

堪稱人人都能唱的全能團體、有著「偶像教科書等級」之稱的HIGHLIGHT，以成熟音樂實力與經典作品累積深厚粉絲基礎；VIVIZ以穩定的現場實力與高度完成度的舞台表現，在國際音樂圈建立鮮明定位；Red Velvet 的WENDY則以公認的頂級歌唱實力與獨具魅力的舞台感染力，成為本次公布名單中最受矚目的女聲之一。

日本卡司同樣來頭不小，邀請到以強烈音樂風格與高辨識度著稱的ALI來台演出。ALI多次為人氣動漫打造主題曲，在日本及海外樂迷間擁有高度知名度，其現場演出張力十足，深受各大音樂祭青睞，此次登上高雄櫻花季音樂節舞台，也被視為本屆國際名單的一大亮點。

不僅如此，今年還有Karencici、丁噹、李千娜、卓文萱、許富凱、梁舒涵、陳華等多位橫跨流行、抒情與多元曲風的歌手輪番登台。主辦單位也透露，後續將有第三波彩蛋名單，將於近期揭曉。

「7-ELEVEN 2026第三屆高雄櫻花季音樂節」活動將於高雄夢時代正對面廣場舉辦，門票將於12月23日中午12點於ibon售票系統開放中國信託信用卡卡友優先購票，12月24日下午1點於ibon售票系統全面啟售。購票優惠方面，搖滾區中國信託卡友享95折、中國信託uniopen聯名卡卡友享92折，中國信託全卡友一般區再享9折優惠。

●附註：詳細活動內容以主辦單位公告為準。

7-ELEVEN「 2026第三屆高雄櫻花季音樂節」將於2026年3月13日至3月15日在高雄夢時代登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「 2026第三屆高雄櫻花季音樂節」將於2026年3月13日至3月15日在高雄夢時代登場。圖／7-ELEVEN提供

