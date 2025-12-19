快訊

康是美超旗艦「桃華、東興門市」韓國OLIVE YOUNG四大品牌完整進駐

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
康是美宣布位於台中的「東興門市」12月19日華麗登場。圖／康是美提供
為了讓美妝控們擁有前所未有的購物體驗，康是美宣布坐落於桃園的「桃華門市」與台中的「東興門市」華麗登場，不僅空間寬敞、品項豐富，更準備多重升級亮點，包括韓妝指標性藥妝店OLIVE YOUNG四大自有品牌首次完整進駐、多種MINI可愛小物、豪華香水香氛櫃、野獸國IP商品等，開幕期間12月19日至12月21日、12月26日至12月28日全店不限金額85折，會員單筆消費滿2,000元再送200點OPENPOINT；消費滿1,500元還有機會抽中「BGYM雲朵柔感按摩椅—綠色」、「BGYM 飛輪車」。此外，東興門市單筆消費滿1,500元即可體驗超萌扭蛋機拿好禮，桃華門市單筆滿3,000再送多功能摺疊推車或造型手提箱，送完為止。

康是美桃園「桃華門市」和台中「東興門市」引進OLIVE YOUNG旗下四大自有品牌，首度集結wakemake、colorgram、BIOHEAL BOH、BRINGGREEN。其中新世代專業彩妝品牌wakemake首推「量身訂製柔光16色眼影盤」，多樣色調和深淺變化一應俱全，從霧面色到細緻亮片，質地服貼不飛粉；另一款「空氣感無痕氣墊粉餅」能全天候維持亮澤不暗沉，輕盈的半霧光質地，讓底妝乾淨自然。

青少年潮流旗艦彩妝品牌colorgram的「糖葫蘆果汁牛奶水光唇釉」是許多人回購的焦點商品，打造水潤透亮的清新唇妝，推薦「06烏龍荔枝」、「07水潤無花果」兩大絕美色號。

BIOHEAL BOH首推「3D全方位緊實益生菌面霜」；「維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧」也是在韓國熱銷的明星商品，突破性的水、霜設計，妝前使用可補充水份，在OLIVE YOUNG獲得2025年度大賞。韓妞日常保養愛用的BRINGGREEN也可買到。

康是美桃園「桃華門市」和台中「東興門市」還引入「MINI區」，特別設置多格主題陳列區，集合季節限定、網路爆紅、各品牌時下最流行的彩妝、生活用品和實用小物，還會定期更換，像是「LANEIGE甜甜圈澎潤水唇釉」、「alternativestereo寶石唇頰盤」、「Millis小熊維尼系列蜜香潤唇霜」、「萊雅金緻護髮精油玫瑰精華迷你版」、「Moroccanoil摩洛哥優油25ml限定版」、吉伊卡哇聯名「Lovisia Chiikawa護手霜」等。

另特別打造「沉浸式香水香氛專區」，囊括韓系、居家、小眾等超多夢幻品牌，可以盡情地親自試香。韓國國民香氛hetras推薦新進組合「首席調香師擴香500ml×2」；少女系香氛OHANA MAHAALO主打療癒、溫柔且輕盈的香氣，首推Threads爆紅、瘋狂缺貨的「OHANA MAHAALO限定香水吊飾10ml」，造型可愛可當吊飾使用。

桃園桃華門市還設有「adopt香水機」，消費滿1,500元，就能透過與香水機互動，免費獲得一支市價690元的「adopt香水30ml」。

不只賣美妝，康是美更致力搶攻IP商機，這次與潮玩品牌野獸國合作，設置超大型櫃體展示，從迪士尼、飛天小女警到各種話題盒玩小物，推出眾多正版IP周邊商品。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

康是美東興門市MINI區。圖／康是美提供
康是美桃華門市OLIVE YOUNG專區「wakemake量身訂製柔光16色眼影盤」。圖／康是美提供
康是美東興門市野獸國專區。圖／康是美提供
康是美東興門市OLIVE YOUNG專區。圖／康是美提供
康是美桃華門市OLIVE YOUNG專區「colorgram愛心計算機眼影盤」。圖／康是美提供
康是美桃華門市野獸國專區。圖／康是美提供
康是美東興門市OLIVE YOUNG專區「BRINGGREEN」系列產品。圖／康是美提供
康是美東興門市OLIVE YOUNG專區「wakemake」系列產品。圖／康是美提供
康是美東興門市OLIVE YOUNG專區「BIOHEAL BOH」系列產品。圖／康是美提供
康是美東興門市香氛區。圖／康是美提供
康是美桃華門市OLIVE YOUNG專區「BRINGGREEN高效能積雪草毛孔護理控油保濕精華液」。圖／康是美提供
康是美宣布位於桃園的「桃華門市」12月19日華麗登場。圖／康是美提供
康是美桃華門市OLIVE YOUNG專區「BIOHEAL BOH維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧」。圖／康是美提供
康是美桃華門市香氛區。圖／康是美提供
康是美桃華門市MINI區「LANEIGE甜甜圈澎潤水唇釉」。圖／康是美提供
康是美東興門市OLIVE YOUNG專區「colorgram」系列產品。圖／康是美提供
康是美桃華門市OLIVE YOUNG專區「colorgram糖葫蘆果汁牛奶水光唇釉」。圖／康是美提供
康是美桃華門市OLIVE YOUNG專區「BIOHEAL BOH 3D全方位緊實益生菌面霜」。圖／康是美提供
