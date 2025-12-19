康是美超旗艦「桃華、東興門市」韓國OLIVE YOUNG四大品牌完整進駐
為了讓美妝控們擁有前所未有的購物體驗，康是美宣布坐落於桃園的「桃華門市」與台中的「東興門市」華麗登場，不僅空間寬敞、品項豐富，更準備多重升級亮點，包括韓妝指標性藥妝店OLIVE YOUNG四大自有品牌首次完整進駐、多種MINI可愛小物、豪華香水香氛櫃、野獸國IP商品等，開幕期間12月19日至12月21日、12月26日至12月28日全店不限金額85折，會員單筆消費滿2,000元再送200點OPENPOINT；消費滿1,500元還有機會抽中「BGYM雲朵柔感按摩椅—綠色」、「BGYM 飛輪車」。此外，東興門市單筆消費滿1,500元即可體驗超萌扭蛋機拿好禮，桃華門市單筆滿3,000再送多功能摺疊推車或造型手提箱，送完為止。
康是美桃園「桃華門市」和台中「東興門市」引進OLIVE YOUNG旗下四大自有品牌，首度集結wakemake、colorgram、BIOHEAL BOH、BRINGGREEN。其中新世代專業彩妝品牌wakemake首推「量身訂製柔光16色眼影盤」，多樣色調和深淺變化一應俱全，從霧面色到細緻亮片，質地服貼不飛粉；另一款「空氣感無痕氣墊粉餅」能全天候維持亮澤不暗沉，輕盈的半霧光質地，讓底妝乾淨自然。
青少年潮流旗艦彩妝品牌colorgram的「糖葫蘆果汁牛奶水光唇釉」是許多人回購的焦點商品，打造水潤透亮的清新唇妝，推薦「06烏龍荔枝」、「07水潤無花果」兩大絕美色號。
BIOHEAL BOH首推「3D全方位緊實益生菌面霜」；「維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧」也是在韓國熱銷的明星商品，突破性的水、霜設計，妝前使用可補充水份，在OLIVE YOUNG獲得2025年度大賞。韓妞日常保養愛用的BRINGGREEN也可買到。
康是美桃園「桃華門市」和台中「東興門市」還引入「MINI區」，特別設置多格主題陳列區，集合季節限定、網路爆紅、各品牌時下最流行的彩妝、生活用品和實用小物，還會定期更換，像是「LANEIGE甜甜圈澎潤水唇釉」、「alternativestereo寶石唇頰盤」、「Millis小熊維尼系列蜜香潤唇霜」、「萊雅金緻護髮精油玫瑰精華迷你版」、「Moroccanoil摩洛哥優油25ml限定版」、吉伊卡哇聯名「Lovisia Chiikawa護手霜」等。
另特別打造「沉浸式香水香氛專區」，囊括韓系、居家、小眾等超多夢幻品牌，可以盡情地親自試香。韓國國民香氛hetras推薦新進組合「首席調香師擴香500ml×2」；少女系香氛OHANA MAHAALO主打療癒、溫柔且輕盈的香氣，首推Threads爆紅、瘋狂缺貨的「OHANA MAHAALO限定香水吊飾10ml」，造型可愛可當吊飾使用。
桃園桃華門市還設有「adopt香水機」，消費滿1,500元，就能透過與香水機互動，免費獲得一支市價690元的「adopt香水30ml」。
不只賣美妝，康是美更致力搶攻IP商機，這次與潮玩品牌野獸國合作，設置超大型櫃體展示，從迪士尼、飛天小女警到各種話題盒玩小物，推出眾多正版IP周邊商品。
●附註：詳細活動內容以門市公告為準。
