聖誕送禮學問大！網友熱議十大「聖誕交換禮物」 第一名增添生活儀式感
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「聖誕交換禮物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大聖誕交換禮物有哪些。
⭐2025總回顧
十二月一到，街頭巷尾瞬間充滿聖誕氣氛，從公司聚餐、朋友派對到家人團聚，「交換禮物」成了許多人年底最期待又最苦惱的環節。究竟該送什麼才能既不失禮、又能讓對方拆開時眼睛一亮呢？
「香水/香氛」味道與質感是關鍵 「零食」安全牌送禮不踩雷
觀察近一年網友針對「聖誕交換禮物」的相關話題討論，可以發現「香水/香氛」榮登排行榜第一名。不少民眾認為，不論是香水、香氛蠟燭或小型擴香，都能為生活增添儀式感，因此非常適合作為交換禮物。不過，也有網友擔心「聖誕節交換禮物送香氛蠟燭會爛嗎」，掀起熱烈討論。
有網友直言「可能太多人送了，又都差不多，所以少了驚喜感」，也有人認為「味道跟質感是關鍵」，提醒每個人偏好的香味可能不同，購買時最好挑選大眾化、味道不過分強烈的款式，才能提高送禮的成功率。
另外，小容量香水也被許多人視為交換禮物的理想選項。許多知名品牌會在節慶前後推出包裝精緻的小容量禮盒，價格相較正常容量的香水更為親民，同樣成為近期社群上熱議的亮點，被網友認為是在預算有限時的送禮好選擇。
至於位居第二名的「零食」，討論度同樣居高不下。許多網友認為，只要包裝美、風味特別，零食就是安全牌中的冠軍選手。
更有網友分享「餅乾交換禮物遊戲的玩法」，每個人準備各色（如：紅橙黃綠藍靛紫）的糖果或餅乾，再將相同顏色的零食同時拋出，互相搶彼此的零食，引起留言區驚呼「這個遊戲好像很好玩」、「下次聚會也可以來試試」、「最愛這種刺激的遊戲」，可見零食不僅老少咸宜，也能增添交換禮物時的樂趣。
此外，許多人也討論送「玩偶」是否合適，其中更觀察到英國療癒玩偶品牌Jellycat在相關文章及留言中被頻繁提及。如有網友詢問「聖誕交換禮物如果送Jellycat 收到的人會開心嗎」，掀起網友熱烈迴響「遇到Jellycat毫無招架能力，抽到一定開心到爆」、「這是什麼夢幻禮物」，可見柔軟的玩偶仍受大眾歡迎。同樣以可愛為特色的「吊飾/鑰匙圈」則因輕巧、實用，且款式多元，成為小額交換禮物的首選。
如果你還在煩惱今年該送什麼，不妨從網友熱議的聖誕交換禮物清單中汲取靈感，搭配一些巧思與包裝點綴，一定能讓收禮者在拆開禮物的瞬間，感受到滿滿的心意。
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：
本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「聖誕交換禮物」相關討論則數。
觀測期間：2024/12/07~2025/12/07，共一年。
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！
【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】
花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！
《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。
《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。
想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧
提供題目► marketing@eland.com.tw
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言