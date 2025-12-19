路過就送免費啤酒！臺虎首間全天候餐酒館 插旗台南西門商圈

快訊

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
臺虎臺南限定菜色，「夏威夷香蒜蝦飯」520元。圖／臺虎精釀提供
臺虎臺南限定菜色，「夏威夷香蒜蝦飯」520元。圖／臺虎精釀提供

繼今年八月與 T.C.R.C. 攜手打造「 GIDDY 」引發話題後，啤酒品牌臺虎精釀再次來到台南，於西門商圈正式揭曉品牌首間「全天候餐酒館」。座落於新光三越小西門旁的全新臺虎臺南門市，將於12月20日正式開幕。店裝以大片落地窗迎進台南特有的溫潤陽光與街頭人聲，讓空間自然融入城市步調，展現出一種柔軟、開放且從容的節奏。

為慶祝正式開幕，臺虎臺南門市於12月20日當天推出「一日限定」快閃優惠。從中午營業開始，限量提供路過民眾免費領取臺虎嗨啤招待，若不飲酒也可更換為冰／熱美式。此外，內用的前25組賓客，不論訂位或現場候位，每位皆可獲贈生啤乙杯作為見面禮。

現場更同步開放人人有獎的扭蛋抽獎活動，獎項包含價值6,200元的白金麻將組、價值3,000元的餐飲抵用券等。12月20日至2026年1月31日更結合國泰世華CUBE卡，提供消費9折優惠與專屬贈禮，讓台南的初登場充滿驚喜與熱情。

菜單設計則遵循「熟悉卻新鮮」的原則，集結了品牌歷年最受歡迎的經典之作，並推出台南限定的創意料理。經典項目包含曾入選「500 碗」、深受台北與台中老饕喜愛的Smash Burger手工漢堡，以及香氣撲鼻的窯烤披薩。特別為府城創作的亮點菜色，則有品牌共同創辦人Chris自製醃料搭配的帶骨牛小排，以及主廚長時間熬煮的洋蔥沾醬，此外還有迷人的法式可麗餅，展現出無需矯飾的美味。

在空間設計部分，臺虎台南門市以「開放與呼吸」為核心，延續品牌近年來備受喜愛的木質調性與精緻細節，特別融入了「啜飲室大安」吧檯下的拼接木塊設計，與台南在地自在的生活感交織。品牌希望能在此打造一個全時段的飲食空間，無論是早晨忙裡偷閒的咖啡時光，或是週五夜晚與好友微醺的小酌，都能在同一個空間找到最舒適的位置。半開放式的空間設計，更讓城市的聲音自然滲透，讓賓客坐下即能感受到台南獨有的慢活質地。

◎臺虎臺南｜門市資訊

．地址：臺南市中西區西門路一段660號1樓D室

．營業時間：週一至週四：12:00～00:00｜週五、週六：12:00～01:00｜週日：12:00～00:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺虎臺南限定菜色，「炸雞柳條」220元。圖／臺虎精釀提供
臺虎臺南限定菜色，「炸雞柳條」220元。圖／臺虎精釀提供
臺虎臺南正式落腳西門商圈，品牌首間「全天候餐飲店」將於12月20日正式開幕。圖／臺虎精釀提供
臺虎臺南正式落腳西門商圈，品牌首間「全天候餐飲店」將於12月20日正式開幕。圖／臺虎精釀提供
臺虎臺南限定菜色，「帶骨慢燉牛小排」880元。圖／臺虎精釀提供
臺虎臺南限定菜色，「帶骨慢燉牛小排」880元。圖／臺虎精釀提供
臺虎臺南門市以大片落地窗迎進街區的陽光與人聲。圖／臺虎精釀提供
臺虎臺南門市以大片落地窗迎進街區的陽光與人聲。圖／臺虎精釀提供
臺虎臺南限定菜色，「洋蔥沾醬脆片」280元。圖／臺虎精釀提供
臺虎臺南限定菜色，「洋蔥沾醬脆片」280元。圖／臺虎精釀提供

