風格精密神穿越！勞力士ROLEX「穿越時區」特展登陸台北 明日開展

勞力士明日將在松山文創園區一號倉庫發表GMT-Master「穿越時區」展覽，今日於活動開始前針對媒體公開。本次特展是在日內瓦與香港後的全球第三站，除了生動帶人跨越時區，連參加入場的核對資訊形式也模仿了電子登機證掃描QR Code入場，現場並發表一只生動紀錄片，帶人一探GMT-Master與時間、精密、跨越、冒險的多重面向。

勞力士的GMT-Master系列表款自1955年發行後陸續針對材質、色彩、細節、機芯進行變革，以近5年而言，2022年發表的「左冠」款型號126720 VTNR的GMT-Master II腕表便選用了蠔式鋼搭配綠黑雙色Cerachrom陶質字圈，持續引起好評。

展覽現場的入口模仿了商務艙的登機情境，同時兩側並有著懷舊風格的機場翻頁鐘，將顯示全世界擁有勞力士專門店的知名城市；踏入第一展區後，勞力士經典藍紅雙色字圈以環形裝置構建出強大氣場，宛如邀請人登上名為GMT的特殊航班。現場並一一陳列GMT的前世今生，包含一條勞力士專利藍色矽游絲的壓製變化過程、多位從影壇到運動領域並配戴GMT-Master II的勞力士大師級人物、經典GMT指針的設計變化、多達15種顏色組合的GMT雙色圈、甚至是多款具有重要時代意義的GMT-Master II表款，包含曾為太空人Jack Swigert所配戴並在執行阿波羅13號任務時戴上空的一只Ref.1657 GMT-Master腕表。

其中特製的「電影院」還將呈現一部紀錄片，在約5分鐘的影像中帶人快速瀏覽GMT-Master腕表的誕生、時代背景、設計演變，以及時至今日在風格領域的全面性影響力；走出電影院後，模仿飛機玻璃窗的超大型互動螢幕，還可以滑動快速看到GMT-Master腕表的重要影像紀錄，其中報紙廣告的台北市電話號碼仍為7碼，可一窺年代久遠、推測約為1960或1970年代。

現場最可愛的打卡裝置更包含一只10倍大的GMT-Master II藍紅雙色腕表，由於GMT-Master II腕表的藍紅雙色圈又有「百事可樂」的趣稱，這只10XL的表款，或可視為「家庭號」的百事可樂，讓欣賞樂趣加倍激增；值得一提的是，雙色的Cerachrom字圈是目前GMT-Master系列表款最大特色，其刻字鍍層工序後再針對字圈表面進行磨光，創造出色彩和質地的雙重對比，也讓讀取時更為便利直觀。目前GMT-Master系列表款全數使用頂級天文台認證機芯，因此精密程度非一般精密實用，色彩配置的活潑也是愛好者的收藏樂趣之一，GMT指針並分別使用精鋼或K金為材質搭配藍、紅、綠色，合計共五種指針。

勞力士 GMT-Master「穿越時區」展覽將於明日、2025年12月20日（周六）正式開展，地點位於台北市松山文創園區一號倉庫，活動為免費參觀，但須透過官方網站：https://gmt-exhibition-tw.rolex.com/，提前預約方能入場。每日開放，並將持續至2025年12月28日（日）為止。 高爾夫球名人老虎伍茲（Tiger Woods）便曾配戴一款黑色Cerachrom陶質字圈的黃金鋼款GMT-Master II腕表。圖／ROLEX提供 1959年發表、型號1675的GMT-Master II精鋼腕表。圖／ROLEX提供 ROLEX GMT-Master II腕表的紅藍雙色字圈，在藏家口中又有「可樂圈」的趣稱，左邊為2018年發表的126710 BLRO，右邊則為1959年問世、型號1675的精鋼款式。圖／ROLEX提供 勞力士的GMT-Master「穿越時區」展覽，將於明日在松山文創園區一號倉庫正式公開、（需預約）免費參觀。圖／ROLEX提供 10倍大的GMT-Master II藍紅圈腕表，成為現場最具氣勢的打卡亮點。圖／ROLEX提供 互動的大型螢幕，可看見勞力士GMT-Master的珍貴典藏影像。圖／ROLEX提供 一只特殊隕石面盤的藍紅圈GMT-Master II腕表，是現場陳列的特殊款式。圖／ROLEX提供 目前GMT指針共有分別以精鋼或K金搭配藍、紅、綠色，共五種指針。圖／ROLEX提供 一只游絲從壓製到成形，在現場完整公開。圖／ROLEX提供 2018年發表、型號126715 CHNR的18K永恆玫瑰金GMT-Master II腕表，搭配棕黑雙色Cerachrom陶質字圈。圖／ROLEX提供

