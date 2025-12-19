淡水金色水岸聖誕光雕20日點燈 6大主題場景浪漫登場
114年冬季最受矚目的「淡水金色水岸聖誕光雕」將於12月20日點燈，展期長達37天，至明年1月25日止，每日晚間6時至10時在淡水金色水岸璀璨展演。新北市高灘處今年以「溫馨、浪漫、童趣」為主題，打造6大光雕互動場景，結合河岸景觀與燈光藝術，營造兼具夢幻意象與故事感的聖誕夜景。
活動地點位於淡水捷運站後方金色水岸，首先映入眼簾的是主題燈區「光聚甜心時光」，以高達8公尺的聖誕樹為主角，搭配薑餅人守衛隊光雕與繽紛暖色燈光，洋溢幸福氛圍，成為情侶、親子與好友拍照打卡的熱門景點。
現場也規畫多處互動光雕，包括象徵祝福的「晶緞心願盒」、可愛逗趣的「雪人抱抱」、充滿童話風格的「拐杖屋物語」，以及今年全新推出的「星耀漫步時光」與宛如光隧道般的「星光聖誕道」，適合不同年齡層的民眾在河岸漫步中感受濃厚聖誕氣息。
高灘處長黃裕斌表示，金色水岸年底節慶活動精彩可期，除六大聖誕主題光雕外，也將迎接2026年到來，特別於12月31日晚間8時26分，在淡水河畔施放長達13分14秒的跨河煙火秀，超過3萬發煙火與12款限定特殊造型煙火將點亮夜空，邀請市民朋友齊聚淡水迎接嶄新一年。
淡水居民周先生表示，每年最期待的就是聖誕節期間的金色水岸，不僅市區燈飾亮眼，河岸沿線的光雕更為淡水古鎮增添溫馨與歡樂氣氛，今年主題內容更加豐富，令人期待。
黃裕斌也補充，今年金色水岸廣場將有一位「神秘可愛角色」驚喜亮相，融入聖誕光雕增添趣味。高灘處提醒，金色水岸交通便利，周邊多線公車可直達，並可串聯鄰近商圈與美食景點，建議民眾多加利用大眾運輸，輕鬆享受浪漫光影與跨年氛圍。
