豹紋運動內衣搭legging又甜又辣 啦啦隊女神李多慧現身台中EA7

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
李多慧擔任EA7新光三越台中中港店一日店長。記者孫曼／攝影
李多慧擔任EA7新光三越台中中港店一日店長。記者孫曼／攝影

Emporio Armani旗下高性能運動品牌EA7，結合科技材質與品牌經典設計風格，為當代都會族群打造兼具實穿性與風格感的運動造型。今（12月19）日，人氣啦啦隊女星李多慧以充滿活力的訓練運動內衣和緊身褲，特地現身EA7新光三越台中中港店擔任一日店長，粉絲從早上一開店就開始排隊等待合影，現場人氣相當熱烈。

李多慧今天首次嘗試穿著豹紋圖案的運動裝束，搭配可拆式兩穿外套，可依照氣溫變化拆組成薄的或厚的外套，她笑說非常適合最近天氣變化多端的台灣。她透露自己最喜歡的運動是健身，近期則迷上跑步，當然還有跳舞。EA7的運動服飾材質穿起來非常舒適，是他最滿意的一點，而包覆性高的貼心設計，也能讓她在運動過程中感到非常安心。正因為EA7的設計年輕時髦，所以她也很推薦可以直接穿著上街，不必再攜帶大包小包的換洗衣物。

EA7名字為Emporio Armani的簡寫，以7代表品牌涵蓋的7大運動領域，包括訓練、網球、籃球、賽車、水上運動、山地運動和高爾夫，提供全系列服裝與配飾。在台中已經深耕10年的EA7店上最受歡迎的商品是簡約舒適的小logo T恤，2025年秋冬系列運動服、球衣與外套版型豐富，配色多樣，令人耳目一新。品牌獨家VIGOR7機能運動服，宛若第二層皮膚的材質適合高強度運動，與 NATURAL VENTUS7 技術具有強化透氣功能。

EA7新光三越台中中港店。圖／ORSINI GROUP提供
EA7新光三越台中中港店。圖／ORSINI GROUP提供
李多慧擔任EA7新光三越台中中港店一日店長。記者孫曼／攝影
李多慧擔任EA7新光三越台中中港店一日店長。記者孫曼／攝影
EA7運動內衣，6,200元。圖／ORSINI GROUP提供
EA7運動內衣，6,200元。圖／ORSINI GROUP提供
李多慧擔任EA7新光三越台中中港店一日店長。記者孫曼／攝影
李多慧擔任EA7新光三越台中中港店一日店長。記者孫曼／攝影
EA7大學T，11,400元。圖／ORSINI GROUP提供
EA7大學T，11,400元。圖／ORSINI GROUP提供
EA7運動鞋，11,100元。圖／ORSINI GROUP提供
EA7運動鞋，11,100元。圖／ORSINI GROUP提供
EA7手提袋，6,300元。圖／ORSINI GROUP提供
EA7手提袋，6,300元。圖／ORSINI GROUP提供
EA7新光三越台中中港店。圖／ORSINI GROUP提供
EA7新光三越台中中港店。圖／ORSINI GROUP提供
EA7新光三越台中中港店。圖／ORSINI GROUP提供
EA7新光三越台中中港店。圖／ORSINI GROUP提供
EA7匹克球拍，11,000元。圖／ORSINI GROUP提供
EA7匹克球拍，11,000元。圖／ORSINI GROUP提供

