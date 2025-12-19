豹紋運動內衣搭legging又甜又辣 啦啦隊女神李多慧現身台中EA7

Emporio Armani旗下高性能運動品牌EA7，結合科技材質與品牌經典設計風格，為當代都會族群打造兼具實穿性與風格感的運動造型。今（12月19）日，人氣啦啦隊女星李多慧以充滿活力的訓練運動內衣和緊身褲，特地現身EA7新光三越台中中港店擔任一日店長，粉絲從早上一開店就開始排隊等待合影，現場人氣相當熱烈。

李多慧今天首次嘗試穿著豹紋圖案的運動裝束，搭配可拆式兩穿外套，可依照氣溫變化拆組成薄的或厚的外套，她笑說非常適合最近天氣變化多端的台灣。她透露自己最喜歡的運動是健身，近期則迷上跑步，當然還有跳舞。EA7的運動服飾材質穿起來非常舒適，是他最滿意的一點，而包覆性高的貼心設計，也能讓她在運動過程中感到非常安心。正因為EA7的設計年輕時髦，所以她也很推薦可以直接穿著上街，不必再攜帶大包小包的換洗衣物。

EA7名字為Emporio Armani的簡寫，以7代表品牌涵蓋的7大運動領域，包括訓練、網球、籃球、賽車、水上運動、山地運動和高爾夫，提供全系列服裝與配飾。在台中已經深耕10年的EA7店上最受歡迎的商品是簡約舒適的小logo T恤，2025年秋冬系列運動服、球衣與外套版型豐富，配色多樣，令人耳目一新。品牌獨家VIGOR7機能運動服，宛若第二層皮膚的材質適合高強度運動，與 NATURAL VENTUS7 技術具有強化透氣功能。 EA7新光三越台中中港店。圖／ORSINI GROUP提供 李多慧擔任EA7新光三越台中中港店一日店長。記者孫曼／攝影 EA7運動內衣，6,200元。圖／ORSINI GROUP提供 李多慧擔任EA7新光三越台中中港店一日店長。記者孫曼／攝影 EA7大學T，11,400元。圖／ORSINI GROUP提供 EA7運動鞋，11,100元。圖／ORSINI GROUP提供 EA7手提袋，6,300元。圖／ORSINI GROUP提供 EA7新光三越台中中港店。圖／ORSINI GROUP提供 EA7新光三越台中中港店。圖／ORSINI GROUP提供 EA7匹克球拍，11,000元。圖／ORSINI GROUP提供

