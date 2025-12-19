Balenciaga 2026 Summer系列台北預覽 精湛剪裁致敬法式高訂傳統

2026年是動盪的一年，整個時尚產業的創意總監（設計師）更迭便上看多達20人次，其中Pierpaolo Piccioli在5月時成為Balenciaga新任創意總監接手Demna，並在10月發表首秀2026 Summer夏季系列，除普遍獲得高度正面評價，該系列也在昨日抵達台北進行預覽、正式亮相台灣。

這位58歲的義大利設計師並未像某些樂於展現自我的設計師選擇大刀一揮將過往連結切斷，Pierpaolo Piccioli大量參考歷史檔案資料庫，並自許為品牌聖火傳遞者，他在Balenciaga 2026夏季系列中將原本創辦人Balenciaga先生、Nicolas Ghesquière、Alexander McQueen、Demna…等歷任創意總監的特色巧妙重現。

大量的直線輪廓是Pierpaolo Piccioli的本季特色，但他更在直線輪廓的細節處加入巧奪天工的剪裁，像是正面貌似常規的西裝外套，側身時可看到略帶纖細弧度、同時後襬略長；源自1951年的Sack Dress沙袋式結構在當時挑戰了人們對身體線條的既定印象，而在Pierpaolo Piccioli手上不僅重現了相似神髓，更在裙擺處營造出魚尾、小禮服的法式輕快。

對於紡織布料的細膩運用更是Balenciaga 2026夏季系列（也是Pierpaolo Piccioli）的又一特色，其中一套看似直筒的黑色洋裝在表面、內襯，使用羊毛混紡真絲，讓表面看來硬挺、但內側又保暖，也讓該款洋裝不致因為使用了絲綢而過度服貼身體、同時坐收長洋裝的垂墜俐落。而另一套洋裝中Balenciaga則使用了三層不同工藝織法，同樣以羊毛混紡真絲，但表面看來硬挺、然貼近皮膚的內側則帶來舒適體感。

亮點單品並包含走秀時Look 3一套參考歌劇披肩（Opera Shawl）的羊皮外套，呈現了柔軟質感與前衛輪廓，Look 5的一套氣球褲裙則高度費工，褲裙的前方已有大量百摺澎鬆結構，實則褲裙的背面再有第二層的百摺長襬，讓整體行進時呈現如社交舞會的動感華美。

配件系列，「機車包」Le City致敬初始經典版本，將長皮鬚、內側的化妝鏡等細節重新歸來，同時皮革則使用了牛皮而非小羊皮，除了包款更為硬挺，實際上手的份量則較前作輕盈；此外重點的新款Bolero包則是Pierpaolo Piccioli與Balenciaga原創，包款靈感參考了1928年的舞曲作品《Boléro》，象徵著熱情與奔放；包款具有圓弧輪廓，但更扁、更立體，細節處並加以品牌高訂中的雙B金色五金。包款使用柔滑小牛皮，並具有可拆卸鉤扣肩帶，此外豹紋小牛毛版本則保留毛面並進行染色，內襯則使用柔軟的Nappa皮革，包款底部再藏有一金色拉鍊與撞色內襯，一如Pierpaolo Piccioli強調身體與服裝之間的空氣感，在包包開啟了隱藏異空間、藏入（或開啟）無限想像。 對於色彩與剪裁的敏銳品味、對傳統的致敬與轉化，是Balenciaga 2026夏季亮點。圖／Balenciaga提供 經典的Le City機車包本季在細節中重現原本風貌，包含長皮鬚、內置方形化妝鏡，同時採用小牛皮。圖／Balenciaga提供 新款Bolero包款具有圓弧輪廓，呈現一如服裝的建築感。圖／Balenciaga提供 看似極簡的輪廓，實則融入Pierpaolo Piccioli的高訂設計功力。圖／Balenciaga提供 不只是正面擁有灑落印象，Balenciaga的2026夏季系列即便背面亦充滿設計玩味。圖／Balenciaga提供 柔軟、俐落、輕盈中保有個性，是Balenciaga 2026夏季系列的綜合印象。圖／Balenciaga提供 新款黃色長大衣的輪廓具有品牌經典得直線型輪廓，同時金色鈕扣上的船錨樣式則出自品牌檔案資料庫。圖／Balenciaga提供

