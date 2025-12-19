快訊

UNIQLO出「娃衣」了？官方澄清沒販售…網友敲碗求發行

聯合新聞網／ 綜合報導
近日在Threads上有網友分享疑似UNIQLO出了的迷你版「娃衣」，台灣UNIQLO澄清並無販售此商品。 美聯社
近日在Threads上有網友分享疑似UNIQLO出了的迷你版「娃衣」，台灣UNIQLO澄清並無販售此商品。 美聯社

UNIQLO各式各樣的羽絨服深受台灣人喜愛，不過近日在Threads上有網友分享疑似UNIQLO出了迷你版羽絨背心「娃衣」，引發大批網友關注。官方今（19日）特別發出公告強調「UNIQLO TAIWAN並沒有發行、販售這個商品或贈品」，提醒消費者留意資訊的真實性。

UNIQLO台灣的官方Threads帳號今發文：「因為昨天發生大量詢問，小編需要公告大家！有脆友貼UNIQLO出了類似PUFFTECH背心的的娃衣，但是『UNIQLO TAIWAN並沒有發行、販售這個商品或贈品』，也請所有脆友留意資訊的真實性與網路使用安全！若有任何疑慮歡迎CUE我們小編或是私訊。」

看過「娃衣」圖的網友表示，「會跑去台灣官方問的的眼睛是不是不好啊，閱讀理解超級爛，撇除詐騙照片沒有拍清楚文字的部分，這種上面就簡體字了怎麼還會覺得在台灣」、「昨天有看到那篇貼文，販售地是中國UNIQLO」。

有網友本來要跑去買，還好有先看到消息，「謝謝小編，我本來今天要衝去買的」、「什麼！ 居然不是真的嗎，本來有想去買欸」；有人則希望台灣UNIQLO可以真的販售「娃衣」，「求台灣發行」、「要不要真的發行啊？」、「反正都被誤會了 不然乾脆直接賣一下(？)」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

