Global Mall 打造「布丁狗耶誕樹」、耶誕市集 拚業績年增10%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
Global Mall打造「布丁狗耶誕樹」、耶誕市集，拚業績年增10%。Global Mall／提供
耶誕節倒數計時，冷氣團報到助攻過節氣氛，百貨商場節慶熱度持續升溫。Global Mall新北中和今年耶誕檔期火力全開，不僅打造高達7公尺的「布丁狗耶誕樹」成為新北熱門打卡地標，同步於12月25日至28日推出「耶誕市集異國微醺夜」，以超人氣 IP、調酒冠軍名師演出與會員專屬體驗，搶攻年末聚會與送禮商機，預估在話題活動帶動下，耶誕檔期業績可望較去年成長近10%。

Global Mall新北中和戶外矗立7米布丁狗耶誕樹，入夜後燈光投射相當吸睛，近期已吸引不少民眾駐足拍照。看準這波集客力，商場於耶誕節期間將廣場化身為大型派對，12月25日活動首日由「紐奧良爵士聖誕夜」揭開序幕，邀請紐奧良爵士樂團三重奏現場演奏，營造浪漫且具質感的節慶氛圍；12月26 日由「英倫調酒 Show Time」接力登場，重磅邀請亞洲花式調酒冠軍陳武良親臨演出，帶來高難度的現代花式調酒秀；週末則由熱情奔放的「西班牙 Flamenco Show」與爵士音樂的「美式踢踏節拍秀」接力登場，持續炒熱耶誕週末人潮。

除了舞台表演，市集同步規劃異國料理、鹹食小點、文創手作與選物攤位，並設置「微醺特區」滿足大人系過節需求。另針對高端會員族群，活動期間每日13時至20時，特別引進經典Airstream露營車打造專屬體驗空間，開放Global Mall三星會員預約體驗，並可免費品飲由冠軍調酒師陳武良量身設計的4款耶誕限定特調。酒單包含暖心風味的「聖誕香料紅酒」、花果香氣十足的「雪國日落」、浪漫氛圍的「冬季戀歌」，以及結合肉桂與鐵觀音茶香的「聖誕蘋果派」，露營車內享受專屬微醺體驗。

觀察今年耶誕消費趨勢，消費者選購禮品首重「紓壓」與「實用」兩大面向，其中「香氛類」如身體保養、香水禮盒兼具療癒氛圍與日常實用性，穩居送禮排行榜冠軍，Global Mall新北中和首推L'ERBOLARIO「香氛精巧包」，獨特香氣融合酸甜柑橘類水果香，豐富層次展現自信魅力風格，人氣香氛品牌SABON、YBG、OHANA MAHAALO亦同步推出耶誕優惠組合，以療癒香氣為佳節增添溫暖儀式感。

第二為玩具類禮盒，尤以「樂高系列」表現最亮眼，受惠IP聯名新品與收藏價值，不僅滿足玩樂需求也兼顧親子共享的教育意義，成為家長採購主力；第三則為近期詢問度持續攀升的3C新品，以Apple AirPods 4與GARMIN運動手錶詢問度最高，兼顧科技感與生活實用性，成為送禮市場新寵，從紓壓生活香氛到實用的科技新品，Global Mall新北中和以多元商品陣容滿足不同客群的耶誕送禮需求。

因應年末聚餐需求增加，尾牙聚會、親友交換禮物，或家庭溫馨聚會皆帶動用餐熱潮，近期餐廳訂位以4至6人的中型聚餐為主力，其中以火鍋、燒肉與義式料理訂位最為搶手，Global Mall新北中和提供多元餐飲選擇，包含小福利麻辣火鍋「雙人豪華海陸」，濃郁湯頭與新鮮肉類海鮮澎湃上桌，成為冬日聚餐最佳選擇，另外還有食肉饕客喜愛的牛角日式燒肉「4人聖誕牛角任你吃」、與精緻台菜欣葉小聚的「6人耶誕套餐」，輕鬆安排一場滿足味蕾的年末歡聚時光。

把握最後一波買氣，Global Mall祭出會員回饋衝刺業績，即日起至明年1月4日，iMall會員持中國信託聯名卡於指定化妝品、服飾專門店，當日單筆滿2,000元贈200元電子商品禮券；若首度綁定GMpay刷聯名卡，再加贈100元，回饋力道十足，把握年末最後一波消費熱潮。

