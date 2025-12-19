最頂團圓飯！百富攜手18家頂級中餐廳開席 點購指定餐點享免費品飲

蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌百富（THE BALVENIE），在歲末迎新、闔家團圓的珍貴時節，特別取其名稱中寓含「圓滿、豐富」的吉祥意涵，攜手全台18家以火候講究、手藝精湛著稱的頂級中餐廳，共同打造「百福匯聚、富裕滿盈」的團圓饗宴，盛大開啟「百富宴」。

作為少數堅持傳統製酒工藝的蘇格蘭威士忌酒廠，百富從自種大麥、手工鋪地翻麥、自聘桶匠與銅匠團隊，到擁有敏銳嗅覺與風味造詣的首席調酒師，皆由代代相傳的專業團隊悉心守護。酒廠於1980年首創「過桶工藝」，在傳統製酒基礎上注入創新精神，造就出獨有的蜂蜜調性及細緻圓潤風味。

這種優雅的特質對於強調自然原味與新鮮醇美的台菜而言，能大幅提升食材的鮮甜本味，也讓百富成為巧搭中式料理的上乘之選。此次「百富宴」特別以「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」作為迎春序曲，其融合了波本桶的香草甜美與雪莉桶的深邃果香，在豐盛的聚會上舉杯，不僅是慶賀，更是對未來的美好許諾。

為深耕台灣飲食文化，百富精選合作的18家餐廳，皆以系出名門且手藝精湛聞名，包含將家常菜升華至星級水準的「元紀．台灣菜」、「欣葉台菜」，以及將復刻老菜展現得淋漓盡致的「牡丹園」、「韻藏中餐廳」。此外，「新月梧桐國美店」與「京華煙雲」聚焦京滬風味，高雄洲際「湛露中餐廳」、「半斤九兩」與台中裕元花園酒店「喆園鮑魚中餐廳」則致力於呈現當季食材的料理本味。

除了經典台式與京滬風味，本次聯名陣容還涵蓋了展現創意粵菜風貌的「朧粵」、JR東日本大飯店「凱華樓」、歐華酒店「歐華軒」與「神旺潮品集」，以及融合大中華料理精髓的台北士林萬麗酒店「萬麗軒」。即日起至2026年2月19日止，賓客於全台合作店家點購指定套餐或餐點，即可免費品飲百富12年雙桶單一麥芽威士忌乙杯，並能獲贈採用精緻燙金工藝設計的百富限量紅包袋。這場跨越兩個月的歲末專屬饗宴，不僅是美酒與美食的交融，更是品牌匠人精神與台灣飲食文化的深度對話，在舉杯之間共迎百福匯聚。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 賓客於各店家點購百富宴指定套餐及餐點，即可免費品飲「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」乙杯（20ml）。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 百富將「一心造一藝」精神化為宴席間的祝福，傳遞「百福匯聚、富裕滿盈」的美好願景。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 百富攜手全台18家頂級餐廳共饗團圓百味。圖片餐點為喆園套餐，四季香蒜軟殼蟹、胭脂舒雁（四分之一隻）、錦江海皇豆腐煲。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 「百富宴」不僅是美酒與美食的交融，更是百富匠人精神與台灣飲食文化的深度對話。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦