冬至湯圓創意新品吸睛 全聯超萌DINOTAENG聯名獨賣 家樂福點數10倍送
週末就是冬至，一定要來碗湯圓暖胃又應景，各大通路強打湯圓新品與限時優惠，全聯、大全聯主推聯名話題口味，家樂福與愛買同步祭出會員加碼與銅板價，甜鹹選擇一次到位。
全聯、大全聯主推話題新品，桂冠繼布丁狗、庫洛米後，再推韓國人氣IP「DINOTAENG」聯名湯圓，以話題十足的提拉米蘇口味掀起討論，嚴選義大利馬斯卡彭起司、UCC咖啡粉與可可製作，外皮帶有咖啡香氣，煎、煮、炸皆合適，12月21日前每盒69元。還有全聯限定「桂冠呆萌町一起吃湯圓組」，內含芝麻包餡小湯圓與花生晶彩小圓子，隨機附贈DINOTAENG造型湯匙，12月21日前每盒159元。
掀起嚐鮮潮的還有，Kenji健司推出草仔粿湯圓與紅龜粿湯圓，分別包入濃黑芝麻與花生顆粒內餡，12月21日前每包59元；芋泥控另可選「連珍紫米皓月湯圓」每包109元。喜歡鹹湯圓的則不能錯過「蒸荐康御賞大福圓-爆漿鹹湯圓」嚐鮮價169元，第2件5折；「佳味食品鹹湯圓客家／海味」同步販售，12月21日前每包100元。
即日起至冬至前，家樂福會員可獨享結合OPENPOINT加碼點數10倍送優惠，多款人氣湯圓同步下殺。包含桂冠芝麻、花生與鮮肉湯圓每盒48元，話題新品桂冠提拉米蘇湯圓每盒69元，桂冠客家鹹湯圓每盒75元；另有阿華田包餡小湯圓與焦糖布丁湯圓同為69元。義美系列同樣祭出優惠，芝麻、紅豆、花生全素湯圓及鮮肉湯圓每盒42元，小湯圓也以42元回饋會員。
愛買量販同步推出湯圓相關優惠，APP會員於12月20日及21日單筆消費滿888元，可以超級銅板價29元加購義美湯圓全系列。此外，同步引進多款特色新品，包含健司的草仔粿芝麻、紅龜粿花生湯圓單盒63元，以及健司 × 辻利聯名的抹茶芝麻或花生燒麻糬單盒僅67元即可享受抹茶濃郁滋味。12月20日及21日連續2天，愛買APP會員單筆消費滿2,000元，即可獲得9折電子現金抵用券回饋，最高可折抵300元，想要順道採購生活日用品別錯過。
