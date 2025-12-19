「艾蜜莉在巴黎」來到羅馬 莉莉柯林斯穿梭名勝地標 秀Y2K經典骨董包

Netflix話題影集「艾蜜莉在巴黎」第五季正式上線，隨著女星莉莉柯林斯（Lily Collins）飾演的女主角Emily Cooper，在新一季的劇情中展開全新的羅馬篇章，並與緣自羅馬的精品品牌FENDI展開深度合作，不但經典Baguette包款多次入鏡，拍攝場景橫跨FENDI位於羅馬的總部Palazzo della Civiltà Italiana，以及Palazzo FENDI旗艦店，讓品牌建築與義式美學自然融入故事之中。隨著影集上線，同步推出的限定膠囊系列也成為影迷與時尚迷關注的焦點。

膠囊系列以品牌最具代表性的包款為藍本，兩款Baguette與一款Peekaboo皆以全新材質與圖騰重新詮釋，細節與配色呼應影集一貫的浪漫節奏與城市魅力。包身採用具掛毯質感的布料製作，呈現獨特的FENDI Dots圖案，巧妙融合經典FF標誌與Art Deco圓點元素，每件作品皆附有專屬標籤，並以撞色設計呈現，提供棕色與粉色，以及鴿灰色與薄荷綠兩種配色選擇。限定系列將於全球指定FENDI精品店及官方網站fendi.com限量販售。 Baguette拼色FENDI Dots包，15萬元。圖／FENDI提供 Peekaboo ISeeU小型款，24萬3,000元。圖／FENDI提供 Baguette拼色FENDI Dots包，15萬元。圖／FENDI提供 莉莉柯林斯演繹骨董Baguette包。圖／FENDI提供

