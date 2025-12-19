跨年搶位戰開打！肉次方、青花驕、和牛涮、聚、尬鍋延長營業

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全台「青花驕」除台南新光新天地、台北信義A11和台北南港車站店以外，12/31皆延長營業時間至凌晨3點。王品集團/提供
全台「青花驕」除台南新光新天地、台北信義A11和台北南港車站店以外，12/31皆延長營業時間至凌晨3點。王品集團/提供

跨年夜各縣市紛紛舉辦大型晚會，新北市府邀請韓國實力派女歌手華莎壓軸，金曲歌王蕭敬騰獨家在台中獻聲，天后蔡依林和天團五月天，也分別在台北大巨蛋和台中洲際棒球場舉辦演唱會與歌迷倒數，狂歡前先訂好位，才不虧待自己的胃，全台「肉次方」12月31日延長營業時間到凌晨1點，「青花驕」、「和牛涮」、「聚」和「尬鍋」部分門店最晚到凌晨3點。

全台「青花驕」街邊型門店營業至凌晨3點，百貨商場內門店，如：台南新光新天地、台北信義A11和台北南港車站店則配合商場營業時間。「和牛涮」台北忠孝東、台南中華西和高雄博愛店，延長營業時間至凌晨3點，倒數完從凌晨1點用餐可以一路涮肉到3點，高雄夢時代店延到凌晨1點，其餘門店營業至凌晨2點。

位在西門町商圈的「向辣」和「尬鍋」，12月31日陪民眾high到凌晨2點。跨年夜開得最晚的「聚」在台南，台南中華西店延長營業時間至凌晨12點半，其餘街邊門店延長到11點到12點不等，消費者可關注品牌官網，掌握各店跨年夜的營業時間。

吃鍋順便賺年終，即日起至明年1月31日，前往5大鍋物品牌「聚」、「青花驕」、「和牛涮」、「向辣」及「尬鍋」消費，不限金額就能在瘋美食APP現領800元吃鍋金。單筆消費滿800元，再抽價值萬元的999純金火鍋金飾。

燒肉界人氣王「肉次方」全台門店跨年夜延長營業至凌晨1點，12月31日當晚享啤酒買一送一優惠，追肉人可以爽烤和牛嫩肩牛排、肋眼牛排到2026年，抓緊時間訂位，當別人還擠在人潮車陣，先知早就坐在餐廳裡chill。

台北大巨蛋開幕以來已創造142億元經濟效益，年底除了有蔡依林陪歌迷跨年，2026年1月底有韓國大勢男團TXT、3月韓國女團i-dle和TWICE輪番開唱，中華職棒37年例行賽也將於3月底開打，看好大巨蛋商機，即日起至明年1/31，持大巨蛋活動的實體／電子票券，在「陶板屋 台北光復南店」內用消費2客套餐，每桌招待「酥炸廣島牡蠣」。

◉酒後不開車　安全有保障 ◉飲酒過量，有害健康

台北 跨年 大巨蛋

