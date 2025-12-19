快訊

教學／讓ChatGPT變成iPhone動作按鈕智慧助理！3步驟「隨傳隨到」

為閃水桶！國1南下五堵段4車追撞 釀國光客運6傷狂塞3小時

115學測英文科／命題關鍵全解析！閱讀素養成核心 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題

李多慧、籃籃合體 明晚台南好young耶誕演唱會主持處女秀

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
樂天女孩籃籃搭檔李多慧，明天擔綱主持台南首場耶誕演唱會。圖／台南市政府提供
樂天女孩籃籃搭檔李多慧，明天擔綱主持台南首場耶誕演唱會。圖／台南市政府提供

韓國啦啦隊女神李多慧擔任大型活動主持的處女秀就在台南，她將攜手閨密綜藝小天后、樂天女孩籃籃，共同擔綱主持明天「台南好young」耶誕搖滾演唱會

台南市府邀請大家鎖定台南明晚演唱會，看李多慧和籃籃兩人，如何有默契的搭檔，還有同樣來自韓國的影歌視三棲藝人鄭恩地、人氣女團UNIS，李多慧的訪問會蹦出怎樣的精彩對話。

聽聞李多慧許願品嘗東山鴨頭，市長黃偉哲會在後台區備有肉圓、肉燥意麵、豆花與東山鴨頭等許許多多道地台南美食、小吃及水果。

「超級感動，謝謝黃偉哲市長的用心。」李多慧說，初次主持大型演唱會，盡管粉絲們不斷加油打氣，心裡還是會挫挫ㄋㄟ，擔心主持得不理想。李多慧指出，盡管已是多次應援球賽，面對眾多球迷的經驗，不在話下，但是主持演唱會性質還是第一次，近日已努力練習，就是要呈現最好的一面給大家。

李多慧說自己與籃籃的默契沒問題，籃籃不約而同的表示，「大不了就用比的，我們倆常常用跳舞的溝通，哈哈」。對於再次回到家鄉主持跨年活動，籃籃說，很榮幸也很興奮，尤其台南的耶誕跨年系列活動，無論是卡司陣容或是視聽效果，都是有口皆碑，期待粉絲們別忘了來應援，千萬別錯過一年一度的「台南好young」耶誕、跨年演唱會！

「2026台南好young」耶誕跨年卡司集結台、港、韓、日等近40組高知名度藝人、團體演出，就連主持人的邀請也是不遑多讓，除了31日跨年夜廣播金鐘主持得主吳建恆、金鐘綜藝節目主持提名徐凱希，首場耶誕搖滾演唱會主持人，更是天花板等級的啦啦隊女神籃籃與李多慧，強強聯手，將為活動帶來不同活力與亮點。

黃偉哲強調，台南耶誕、跨年經費非全台最高，但精彩度、多樣性與創意，絕對是名列前茅。邀請大家與三五好友、家人來參加這班如金馬奔騰、星光熠熠的「台南好young」耶誕跨年列車，並順道深度旅遊台南，一起感受台南的熱情，迎接2026！

2026台南好young耶誕跨年演唱會，首場12月20日（周六）下午6點至10點在永華市政中心西側廣場，卡司有鄭恩地、動力火車、告五人、UNIS、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、JUD陳泳希、SOLOMOON紫月光。主持人：籃籃、李多慧。

李多慧擔任大型活動主持的處女秀，攜手閨密綜藝小天后、樂天女孩籃籃，明天擔綱主持台南首場耶誕演唱會。圖／台南市政府提供
李多慧擔任大型活動主持的處女秀，攜手閨密綜藝小天后、樂天女孩籃籃，明天擔綱主持台南首場耶誕演唱會。圖／台南市政府提供

台南 跨年 演唱會

延伸閱讀

破紀錄！台南市議會臨時會夜審總預算 晚間9時半完成初審

南市前消防局長李明峯旅館負傷 藍綠議員這樣說

台南新營民宅煮食氣爆波及10多戶 黃偉哲提醒瓦斯使用安全事項

六都任期最長台南消防局長李明峯退休 楊宗林接任宣誓就職

相關新聞

李多慧、籃籃合體 明晚台南好young耶誕演唱會主持處女秀

韓國啦啦隊女神李多慧擔任大型活動主持的處女秀就在台南，她將攜手閨密綜藝小天后、樂天女孩籃籃，共同擔綱主持明天「台南好yo...

韓流最強回憶殺來了！KARA睽違12年將在台北跨年演出

北市觀傳局上午公布台北最High新年城2026跨年晚會完整重磅卡司，韓流傳奇女團KARA睽違12年將重返台灣舞台，獨家在...

「國王派地圖」匯聚12間名店！打卡再抽限定國王派＋限量大禮包

自2020年舉辦至今，已經歷經5年的「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，致力在台推廣國王派。今年自即日起集結歷年冠軍與8強...

Nintendo Switch 2冬季同樂會信義區歡樂登場 6款熱門遊戲試玩換好禮

任天堂推出歲末大型實體活動「Nintendo Switch 2冬季同樂會」，12月19日至2026年1月18日在台北市信...

走進NIKE的創新核心 解密改變運動未來的科技密碼…松菸限時3天展出

NIKE在台北松山文創園區打造「NIKE INNOVATION SHOWCASE I 科技解密展」， 12月19日至21...

買5送1再抽「大阪雙人機票」！台式涼糕「涼食帖」再推3款新口味

甫於今年9月於台北東區商圈開設品牌旗艦店的涼菓子品牌「涼食帖」，今年年末推出冬季主題企劃，不僅新推出「核桃濃可可」、「蔓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。