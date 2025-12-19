李多慧、籃籃合體 明晚台南好young耶誕演唱會主持處女秀

韓國啦啦隊女神李多慧擔任大型活動主持的處女秀就在台南，她將攜手閨密綜藝小天后、樂天女孩籃籃，共同擔綱主持明天「台南好young」耶誕搖滾演唱會。

台南市府邀請大家鎖定台南明晚演唱會，看李多慧和籃籃兩人，如何有默契的搭檔，還有同樣來自韓國的影歌視三棲藝人鄭恩地、人氣女團UNIS，李多慧的訪問會蹦出怎樣的精彩對話。

聽聞李多慧許願品嘗東山鴨頭，市長黃偉哲會在後台區備有肉圓、肉燥意麵、豆花與東山鴨頭等許許多多道地台南美食、小吃及水果。

「超級感動，謝謝黃偉哲市長的用心。」李多慧說，初次主持大型演唱會，盡管粉絲們不斷加油打氣，心裡還是會挫挫ㄋㄟ，擔心主持得不理想。李多慧指出，盡管已是多次應援球賽，面對眾多球迷的經驗，不在話下，但是主持演唱會性質還是第一次，近日已努力練習，就是要呈現最好的一面給大家。

李多慧說自己與籃籃的默契沒問題，籃籃不約而同的表示，「大不了就用比的，我們倆常常用跳舞的溝通，哈哈」。對於再次回到家鄉主持跨年活動，籃籃說，很榮幸也很興奮，尤其台南的耶誕跨年系列活動，無論是卡司陣容或是視聽效果，都是有口皆碑，期待粉絲們別忘了來應援，千萬別錯過一年一度的「台南好young」耶誕、跨年演唱會！

「2026台南好young」耶誕跨年卡司集結台、港、韓、日等近40組高知名度藝人、團體演出，就連主持人的邀請也是不遑多讓，除了31日跨年夜廣播金鐘主持得主吳建恆、金鐘綜藝節目主持提名徐凱希，首場耶誕搖滾演唱會主持人，更是天花板等級的啦啦隊女神籃籃與李多慧，強強聯手，將為活動帶來不同活力與亮點。

黃偉哲強調，台南耶誕、跨年經費非全台最高，但精彩度、多樣性與創意，絕對是名列前茅。邀請大家與三五好友、家人來參加這班如金馬奔騰、星光熠熠的「台南好young」耶誕跨年列車，並順道深度旅遊台南，一起感受台南的熱情，迎接2026！

2026台南好young耶誕跨年演唱會，首場12月20日（周六）下午6點至10點在永華市政中心西側廣場，卡司有鄭恩地、動力火車、告五人、UNIS、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、JUD陳泳希、SOLOMOON紫月光。主持人：籃籃、李多慧。 李多慧擔任大型活動主持的處女秀，攜手閨密綜藝小天后、樂天女孩籃籃，明天擔綱主持台南首場耶誕演唱會。圖／台南市政府提供

