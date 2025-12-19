韓流最強回憶殺來了！KARA睽違12年將在台北跨年演出

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市觀傳局上午公布台北最High新年城2026跨年晚會完整重磅卡司，韓流傳奇女團KARA睽違12年將重返台灣舞台，獨家在台北跨年合體演出，成韓流最強回憶殺。

觀傳局上午舉行跨年卡司宣傳記者會，特別邀請2組台北獨家卡司亮相，由GenZ女團GENBLUE幻藍小熊帶來精彩表演，性感實力唱跳女神安心亞也同台互動；KARA也透過影片向台灣粉絲熱情問候，邀請大家跨年到台北一起倒數迎接新年。

觀傳局長余祥指出，今天正式公布台北跨年晚會的完整卡司，都是非常重磅級，今天最新公布的是周湯豪、玖壹壹還有安心亞，會帶來精彩的表演，壓軸卡司是韓流的傳奇女團KARA，將帶來一首首經典金曲。

觀傳局指出，今年台北跨年集結多組獨家亮點卡司，陣容涵蓋韓流巨星、金曲實力派與新世代音樂勢力，超過這組豪華卡司接力登台，日前已經公布兩波跨年卡司。

名單包括金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、以及影視歌三棲全能歌后李千娜，另外還有賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN & 千禧全製作唱跳歌手王ADEN、情歌王子Bii 畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS，今日記者會重磅公布壓軸的獨家卡司韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞，及跨後演出的潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹。

觀傳局也表示，今年台北跨年「可愛上線」除了首度攜手全球超人氣PEANUTS™漫畫家族，讓史努比與兄弟姊妹化身跨年最佳旅伴，現身市府周邊燈飾裝置，為跨年夜增添滿滿療癒氛圍；同時，自即日起至明（2026）年1月18日，台北跨年限定「史努比&兄弟 Taipei Tour快閃店」也在信義區香堤大道登場，邀請史努比與兄弟姊妹及好友走訪台北大巨蛋、台北101、北門等城市地標。

另外，跨年晚會當日還有4大多元舞台，將在「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」及「四四南村」舉辦，以電音與輕搖滾、民歌、R&B、動漫DJ秀等各種不同風格打造臺北跨年音浪，陪伴民眾嗨唱到2026。更多活動詳情與最新資訊，請上「台北最High新年城」活動官網（https://2026newyear.taipei/）與台北旅遊網粉絲專頁。

韓女團KARA睽違12年將在台北跨年演出。圖/記者楊正海／翻攝
安心亞與熊讚同台互動。記者楊正海／攝影
