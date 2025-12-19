「國王派地圖」匯聚12間名店！打卡再抽限定國王派＋限量大禮包

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「KANG Artisan Bakery」曾在2021年獲得「德麥法國萊思克盃國王派大賽」冠軍。記者陳睿中／攝影
「KANG Artisan Bakery」曾在2021年獲得「德麥法國萊思克盃國王派大賽」冠軍。記者陳睿中／攝影

自2020年舉辦至今，已經歷經5年的「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，致力在台推廣國王派。今年自即日起集結歷年冠軍與8強店家，推出為期20天的「Ooh la la！匠人之作・冠冕巡禮 - 萊思克國王派探店之旅」。活動期間凡至名單中的店家購買國王派，即可參加抽獎，有機會將國王派與一系列週邊商品帶回家。

國王派的文化可追溯自古羅馬時期。在法國，民眾多在聖誕節後至隔年一月品嚐國王派，尤其「主顯節」（1月6日）更是享用國王派的傳統時節。由於國王派具有團圓的意涵，通常全家人食用時，會由年紀最長者負責切派、年紀最小者躲在桌下決定派的分配。國王派中藏有「瓷偶」，咬到瓷偶者，象徵來年將會擁有好運氣。

國王派製作過程中，派皮麵團的製作溫度、摺疊層數、靜置鬆弛的時間以及最後的雕花美感呈現，每個環節均是美味成敗的關鍵。內餡與派皮的平衡感，關鍵因素也在於「奶油」的品質。據統計，目前全台每2顆國王派中，就有一顆使用萊思克LESCURE AOP發酵奶油，獨特的榛果風味與延展性，均有助於製作國王派。

隨著國王派文化持續在台發展，目前有店家已將國王派從節慶產品，延伸成為常態性產品，亦有業者推出「切片國王派」，另有業者提供冷凍宅配服務，均都能讓民眾更輕鬆享受國王派滋味。

即日起至1月6日，「Ooh la la！匠人之作・冠冕巡禮 - 萊思克國王派探店之旅」活動正式起跑，名單共囊括12個品牌、合計17間店家，遍佈於台北、新北、台中、雲林、嘉義、花蓮等地，每間均曾在過去賽事中獲得佳績，包括曾獲得冠軍的「KANG Artisan Bakery」、「河馬先生甜點烘焙坊」等人氣店家。凡至名單店家購買國王派，並完成打卡任務，就有機會抽中「法國萊思克限量大禮包」，內含德麥限定傳統國王派、法國萊思克經典貝雷帽、法國萊思克奶油造型悠遊卡鑰匙圈、法國萊思克帆布袋等質感小物。

「萊思克國王派探店之旅」店家資訊：

KANG Artisan Bakery：台北市松山區敦化北路120巷19號

拾穗BAKERY：台北市信義區莊敬路391巷5號

吃吃喝喝 MAISON GOURMANDE：台北市松山區三民路153號

吃吃喝喝 MAISON GOURMANDE西湖店：台北市內湖區內湖路一段285號(西湖市場2樓)

優仕紳烘焙館USS Bakery：台北市中正區公園路22-1號

彼得潘烘焙坊(林口總店)：新北市林口區文化一路一段135巷7號1F

CHICHI Artisan Boulanger：台北市大安區安和路二段129號

CJSJ：台中市西區向上路一段79巷82號

櫻桃屋 Cheriya Bakery：雲林縣斗六市自治街10號

河馬先生烘甜點烘焙坊：嘉義縣民雄鄉建國路一段11號

C’EST C’EST PÂTISSERIE：嘉義市東區興中街177號

萊德生活烘焙：嘉義市東區垂楊路100號

TOP烘焙房中華店：花蓮縣吉安鄉中華路二段33號

TOP王子手感烘焙民國店：花蓮市民國路69號

TOP 烘焙房自強店：花蓮市富國路2號

TOP王子手感烘焙慈大店：花蓮市建國路二段210號

拾穗BAKERY 曾獲得德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽亞軍。記者陳睿中／攝影
拾穗BAKERY 曾獲得德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽亞軍。記者陳睿中／攝影
位於嘉義的「C’EST C’EST PÂTISSERIE」曾在賽事中獲得亞軍。記者陳睿中／攝影
位於嘉義的「C’EST C’EST PÂTISSERIE」曾在賽事中獲得亞軍。記者陳睿中／攝影
活動期間完成「Ooh la la！匠人之作・冠冕巡禮 - 萊思克國王派探店之旅」任務，就有機會抽中限量禮包。記者陳睿中／攝影
活動期間完成「Ooh la la！匠人之作・冠冕巡禮 - 萊思克國王派探店之旅」任務，就有機會抽中限量禮包。記者陳睿中／攝影
完成指定任務，就有機會抽中「法國萊思克限量大禮包」。圖／德麥食品提供
完成指定任務，就有機會抽中「法國萊思克限量大禮包」。圖／德麥食品提供
名單之一的「河馬先生」，曾在2024年德麥法國萊思克盃國王派拿下冠軍。記者陳睿中／攝影
名單之一的「河馬先生」，曾在2024年德麥法國萊思克盃國王派拿下冠軍。記者陳睿中／攝影

烘焙 法國

延伸閱讀

法國受獎時遇對岸人士干擾 何欣純今替得獎茶農謝忠霖打氣

AI生成法國政變假新聞點閱破千萬 馬克宏促臉書下架遭拒

台中免費聖誕打卡點！粉紅樹海 × 霓虹老宅超吸睛 掀打卡潮

法國茶葉大賽頒獎遇中國鬧場 苗栗獲獎茶農錯愕

相關新聞

「國王派地圖」匯聚12間名店！打卡再抽限定國王派＋限量大禮包

自2020年舉辦至今，已經歷經5年的「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，致力在台推廣國王派。今年自即日起集結歷年冠軍與8強...

Nintendo Switch 2冬季同樂會信義區歡樂登場 6款熱門遊戲試玩換好禮

任天堂推出歲末大型實體活動「Nintendo Switch 2冬季同樂會」，12月19日至2026年1月18日在台北市信...

走進NIKE的創新核心 解密改變運動未來的科技密碼…松菸限時3天展出

NIKE在台北松山文創園區打造「NIKE INNOVATION SHOWCASE I 科技解密展」， 12月19日至21...

買5送1再抽「大阪雙人機票」！台式涼糕「涼食帖」再推3款新口味

甫於今年9月於台北東區商圈開設品牌旗艦店的涼菓子品牌「涼食帖」，今年年末推出冬季主題企劃，不僅新推出「核桃濃可可」、「蔓...

日本排隊生泡芙來了！富士山生泡芙耶誕新年快閃忠孝SOGO

耶誕、新年朋友聚會，或是在家溫馨過節日，甜點可說是最好的伴手禮與陪伴。東京巴黎甜點將日本火紅的「生泡芙」帶進台灣，並升級...

展開後10吋大螢幕！三星首款「三摺疊旗艦」Galaxy Z TriFold在台上市

在追求效率的都會節奏裡，手機早已成為穿梭工作與日常的利器，也讓兼具寬螢幕與高機動性的三摺疊手機迅速成為高階市場的矚目焦點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。