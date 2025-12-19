「國王派地圖」匯聚12間名店！打卡再抽限定國王派＋限量大禮包

自2020年舉辦至今，已經歷經5年的「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，致力在台推廣國王派。今年自即日起集結歷年冠軍與8強店家，推出為期20天的「Ooh la la！匠人之作・冠冕巡禮 - 萊思克國王派探店之旅」。活動期間凡至名單中的店家購買國王派，即可參加抽獎，有機會將國王派與一系列週邊商品帶回家。

國王派的文化可追溯自古羅馬時期。在法國，民眾多在聖誕節後至隔年一月品嚐國王派，尤其「主顯節」（1月6日）更是享用國王派的傳統時節。由於國王派具有團圓的意涵，通常全家人食用時，會由年紀最長者負責切派、年紀最小者躲在桌下決定派的分配。國王派中藏有「瓷偶」，咬到瓷偶者，象徵來年將會擁有好運氣。

國王派製作過程中，派皮麵團的製作溫度、摺疊層數、靜置鬆弛的時間以及最後的雕花美感呈現，每個環節均是美味成敗的關鍵。內餡與派皮的平衡感，關鍵因素也在於「奶油」的品質。據統計，目前全台每2顆國王派中，就有一顆使用萊思克LESCURE AOP發酵奶油，獨特的榛果風味與延展性，均有助於製作國王派。

隨著國王派文化持續在台發展，目前有店家已將國王派從節慶產品，延伸成為常態性產品，亦有業者推出「切片國王派」，另有業者提供冷凍宅配服務，均都能讓民眾更輕鬆享受國王派滋味。

即日起至1月6日，「Ooh la la！匠人之作・冠冕巡禮 - 萊思克國王派探店之旅」活動正式起跑，名單共囊括12個品牌、合計17間店家，遍佈於台北、新北、台中、雲林、嘉義、花蓮等地，每間均曾在過去賽事中獲得佳績，包括曾獲得冠軍的「KANG Artisan Bakery」、「河馬先生甜點烘焙坊」等人氣店家。凡至名單店家購買國王派，並完成打卡任務，就有機會抽中「法國萊思克限量大禮包」，內含德麥限定傳統國王派、法國萊思克經典貝雷帽、法國萊思克奶油造型悠遊卡鑰匙圈、法國萊思克帆布袋等質感小物。

「萊思克國王派探店之旅」店家資訊：

KANG Artisan Bakery：台北市松山區敦化北路120巷19號

拾穗BAKERY：台北市信義區莊敬路391巷5號

吃吃喝喝 MAISON GOURMANDE：台北市松山區三民路153號

吃吃喝喝 MAISON GOURMANDE西湖店：台北市內湖區內湖路一段285號(西湖市場2樓)

優仕紳烘焙館USS Bakery：台北市中正區公園路22-1號

彼得潘烘焙坊(林口總店)：新北市林口區文化一路一段135巷7號1F

CHICHI Artisan Boulanger：台北市大安區安和路二段129號

CJSJ：台中市西區向上路一段79巷82號

櫻桃屋 Cheriya Bakery：雲林縣斗六市自治街10號

河馬先生烘甜點烘焙坊：嘉義縣民雄鄉建國路一段11號

C’EST C’EST PÂTISSERIE：嘉義市東區興中街177號

萊德生活烘焙：嘉義市東區垂楊路100號

TOP烘焙房中華店：花蓮縣吉安鄉中華路二段33號

TOP王子手感烘焙民國店：花蓮市民國路69號

TOP 烘焙房自強店：花蓮市富國路2號

TOP王子手感烘焙慈大店：花蓮市建國路二段210號 拾穗BAKERY 曾獲得德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽亞軍。記者陳睿中／攝影 位於嘉義的「C’EST C’EST PÂTISSERIE」曾在賽事中獲得亞軍。記者陳睿中／攝影 活動期間完成「Ooh la la！匠人之作・冠冕巡禮 - 萊思克國王派探店之旅」任務，就有機會抽中限量禮包。記者陳睿中／攝影 完成指定任務，就有機會抽中「法國萊思克限量大禮包」。圖／德麥食品提供 名單之一的「河馬先生」，曾在2024年德麥法國萊思克盃國王派拿下冠軍。記者陳睿中／攝影

