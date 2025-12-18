Nintendo Switch 2冬季同樂會信義區歡樂登場 6款熱門遊戲試玩換好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「Nintendo Switch 2冬季同樂會」即日起至2026年1月18日在台北市信義威秀徒步區熱鬧舉行。記者黃筱晴／攝影
「Nintendo Switch 2冬季同樂會」即日起至2026年1月18日在台北市信義威秀徒步區熱鬧舉行。記者黃筱晴／攝影

任天堂推出歲末大型實體活動「Nintendo Switch 2冬季同樂會」，12月19日至2026年1月18日在台北市信義威秀徒步區熱鬧舉行，希望透過充滿節慶氛圍的場景佈置與多元遊戲體驗，邀請民眾在年末年初之際走出戶外，感受專屬於冬季的溫馨與歡樂。

活動現場整體以冬日與耶誕為主題打造，溫暖的小屋造景搭配任天堂經典角色裝飾，營造出宛如童話般的同樂會氛圍。入口處最吸睛的就是期間限定設置的耶誕樹，瑪利歐與夥伴們化身拍照主角，別忘了拍照打卡留下難忘節日回憶。夜間耶誕樹燈飾還會亮起，增添浪漫與節慶氣息。

在遊戲與服務體驗方面，現場規劃多個體驗區，開放Nintendo Switch 2及Nintendo Switch多款人氣作品試玩，包括《瑪利歐賽車世界》、《超級瑪利歐銀河＋超級瑪利歐銀河2》、《超級瑪利歐派對空前盛會TV》、《咚奇剛蕉力全開》以及《寶可夢傳說Z-A》等。完成體驗後，還可獲得現場準備的小贈品

此外，民眾亦可搶先體驗Nintendo Switch 2部分新功能，連同原本需付費的「Nintendo Switch Online」會員服務，以及音樂串流應用程式「Nintendo Music」，都能在現場免費體驗。此次也貼心規劃「體驗券」制度，民眾只需提前領券，於體驗時段前5分鐘報到即可，免去長時間現場排隊等待的困擾。

活動期間，凡參加任何遊戲或服務體驗，或於開放時間內與聖誕樹合影，即可獲得「滿額贈品兌換券」。持券前往「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心A11」單筆消費滿500元，即可兌換限量「Nintendo Switch 2冬季同樂會特典資料夾」乙份，3款設計隨機贈送。

「Nintendo Switch 2冬季同樂會」即日起至2026年1月18日在台北市信義威秀徒步區熱鬧舉行。記者黃筱晴／攝影
「Nintendo Switch 2冬季同樂會」即日起至2026年1月18日在台北市信義威秀徒步區熱鬧舉行。記者黃筱晴／攝影
耶誕樹佈置超夢幻必打卡。記者黃筱晴／攝影
耶誕樹佈置超夢幻必打卡。記者黃筱晴／攝影
「Nintendo Switch 2冬季同樂會」即日起至2026年1月18日在台北市信義威秀徒步區熱鬧舉行。記者黃筱晴／攝影
「Nintendo Switch 2冬季同樂會」即日起至2026年1月18日在台北市信義威秀徒步區熱鬧舉行。記者黃筱晴／攝影
現場規劃多個體驗區，開放6款精選熱門遊戲試玩。記者黃筱晴／攝影
現場規劃多個體驗區，開放6款精選熱門遊戲試玩。記者黃筱晴／攝影
可體驗Nintendo Switch 2部分滑鼠操控新功能。記者黃筱晴／攝影
可體驗Nintendo Switch 2部分滑鼠操控新功能。記者黃筱晴／攝影
現場可體驗「Nintendo Switch Online」會員付費服務。記者黃筱晴／攝影
現場可體驗「Nintendo Switch Online」會員付費服務。記者黃筱晴／攝影
現場規劃多個體驗區，開放6款精選熱門遊戲試玩。記者黃筱晴／攝影
現場規劃多個體驗區，開放6款精選熱門遊戲試玩。記者黃筱晴／攝影
現場規劃多個體驗區，開放6款精選熱門遊戲試玩。記者黃筱晴／攝影
現場規劃多個體驗區，開放6款精選熱門遊戲試玩。記者黃筱晴／攝影

任天堂 贈品 應用程式

延伸閱讀

熊讚陪你過耶誕迎跨年 香堤廣場限定小屋亮相

信義區富陽街虐貓案…動保處列飼主黑名單 1犬9貓開放認養

台北大學15公尺耶誕樹點燈 串聯周邊社區迎佳節

台中18米高「角落小夥伴」耶誕樹點燈 盧秀燕：最萌打卡新地標誕生

相關新聞

Nintendo Switch 2冬季同樂會信義區歡樂登場 6款熱門遊戲試玩換好禮

任天堂推出歲末大型實體活動「Nintendo Switch 2冬季同樂會」，12月19日至2026年1月18日在台北市信...

走進NIKE的創新核心 解密改變運動未來的科技密碼…松菸限時3天展出

NIKE在台北松山文創園區打造「NIKE INNOVATION SHOWCASE I 科技解密展」， 12月19日至21...

買5送1再抽「大阪雙人機票」！台式涼糕「涼食帖」再推3款新口味

甫於今年9月於台北東區商圈開設品牌旗艦店的涼菓子品牌「涼食帖」，今年年末推出冬季主題企劃，不僅新推出「核桃濃可可」、「蔓...

日本排隊生泡芙來了！富士山生泡芙耶誕新年快閃忠孝SOGO

耶誕、新年朋友聚會，或是在家溫馨過節日，甜點可說是最好的伴手禮與陪伴。東京巴黎甜點將日本火紅的「生泡芙」帶進台灣，並升級...

展開後10吋大螢幕！三星首款「三摺疊旗艦」Galaxy Z TriFold在台上市

在追求效率的都會節奏裡，手機早已成為穿梭工作與日常的利器，也讓兼具寬螢幕與高機動性的三摺疊手機迅速成為高階市場的矚目焦點...

穿越虛擬世界 CASIO、SEIKO、ZENITH聯名動漫IP找回大男孩的童心玩趣

知名的動漫作品常能穿越時間、國界、地裡的限制，引起人們情感共鳴。日本漫畫早早已在全世界文化版圖佔有一席之地，近日CASI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。