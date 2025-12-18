Nintendo Switch 2冬季同樂會信義區歡樂登場 6款熱門遊戲試玩換好禮
任天堂推出歲末大型實體活動「Nintendo Switch 2冬季同樂會」，12月19日至2026年1月18日在台北市信義威秀徒步區熱鬧舉行，希望透過充滿節慶氛圍的場景佈置與多元遊戲體驗，邀請民眾在年末年初之際走出戶外，感受專屬於冬季的溫馨與歡樂。
活動現場整體以冬日與耶誕為主題打造，溫暖的小屋造景搭配任天堂經典角色裝飾，營造出宛如童話般的同樂會氛圍。入口處最吸睛的就是期間限定設置的耶誕樹，瑪利歐與夥伴們化身拍照主角，別忘了拍照打卡留下難忘節日回憶。夜間耶誕樹燈飾還會亮起，增添浪漫與節慶氣息。
在遊戲與服務體驗方面，現場規劃多個體驗區，開放Nintendo Switch 2及Nintendo Switch多款人氣作品試玩，包括《瑪利歐賽車世界》、《超級瑪利歐銀河＋超級瑪利歐銀河2》、《超級瑪利歐派對空前盛會TV》、《咚奇剛蕉力全開》以及《寶可夢傳說Z-A》等。完成體驗後，還可獲得現場準備的小贈品。
此外，民眾亦可搶先體驗Nintendo Switch 2部分新功能，連同原本需付費的「Nintendo Switch Online」會員服務，以及音樂串流應用程式「Nintendo Music」，都能在現場免費體驗。此次也貼心規劃「體驗券」制度，民眾只需提前領券，於體驗時段前5分鐘報到即可，免去長時間現場排隊等待的困擾。
活動期間，凡參加任何遊戲或服務體驗，或於開放時間內與聖誕樹合影，即可獲得「滿額贈品兌換券」。持券前往「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心A11」單筆消費滿500元，即可兌換限量「Nintendo Switch 2冬季同樂會特典資料夾」乙份，3款設計隨機贈送。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言