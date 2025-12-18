Nintendo Switch 2冬季同樂會信義區歡樂登場 6款熱門遊戲試玩換好禮

任天堂推出歲末大型實體活動「Nintendo Switch 2冬季同樂會」，12月19日至2026年1月18日在台北市信義威秀徒步區熱鬧舉行，希望透過充滿節慶氛圍的場景佈置與多元遊戲體驗，邀請民眾在年末年初之際走出戶外，感受專屬於冬季的溫馨與歡樂。

活動現場整體以冬日與耶誕為主題打造，溫暖的小屋造景搭配任天堂經典角色裝飾，營造出宛如童話般的同樂會氛圍。入口處最吸睛的就是期間限定設置的耶誕樹，瑪利歐與夥伴們化身拍照主角，別忘了拍照打卡留下難忘節日回憶。夜間耶誕樹燈飾還會亮起，增添浪漫與節慶氣息。

在遊戲與服務體驗方面，現場規劃多個體驗區，開放Nintendo Switch 2及Nintendo Switch多款人氣作品試玩，包括《瑪利歐賽車世界》、《超級瑪利歐銀河＋超級瑪利歐銀河2》、《超級瑪利歐派對空前盛會TV》、《咚奇剛蕉力全開》以及《寶可夢傳說Z-A》等。完成體驗後，還可獲得現場準備的小贈品。

此外，民眾亦可搶先體驗Nintendo Switch 2部分新功能，連同原本需付費的「Nintendo Switch Online」會員服務，以及音樂串流應用程式「Nintendo Music」，都能在現場免費體驗。此次也貼心規劃「體驗券」制度，民眾只需提前領券，於體驗時段前5分鐘報到即可，免去長時間現場排隊等待的困擾。

活動期間，凡參加任何遊戲或服務體驗，或於開放時間內與聖誕樹合影，即可獲得「滿額贈品兌換券」。持券前往「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心A11」單筆消費滿500元，即可兌換限量「Nintendo Switch 2冬季同樂會特典資料夾」乙份，3款設計隨機贈送。 「Nintendo Switch 2冬季同樂會」即日起至2026年1月18日在台北市信義威秀徒步區熱鬧舉行。記者黃筱晴／攝影 耶誕樹佈置超夢幻必打卡。記者黃筱晴／攝影 「Nintendo Switch 2冬季同樂會」即日起至2026年1月18日在台北市信義威秀徒步區熱鬧舉行。記者黃筱晴／攝影 現場規劃多個體驗區，開放6款精選熱門遊戲試玩。記者黃筱晴／攝影 可體驗Nintendo Switch 2部分滑鼠操控新功能。記者黃筱晴／攝影 現場可體驗「Nintendo Switch Online」會員付費服務。記者黃筱晴／攝影 現場規劃多個體驗區，開放6款精選熱門遊戲試玩。記者黃筱晴／攝影 現場規劃多個體驗區，開放6款精選熱門遊戲試玩。記者黃筱晴／攝影

