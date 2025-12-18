台中勤美洲際酒店x捷安特 雙輪視角開啟城市旅宿新體驗

當旅行的步調從踩下第一下踏板開始，城市風景便以新的方式展開。台中勤美洲際酒店18日宣布，攜手自行車文化探索館、GIANT捷安特與旗下的「城市通勤」品牌Momentum，共同推出首創跨界住房專案《騎遇流光・Timeless Ride Encounters》。

「以雙輪視角開啟城市旅宿新體驗！」台中勤美洲際酒店強調，四方以雙輪為媒介，將文化體驗、城市移動與奢華旅宿融為一體，開創嶄新的目的地探索方式。作為國際奢華酒店品牌，台中勤美洲際酒店始終致力於讓旅客以更深層、更真實的方式理解所在城市。此次專案就是將文化賞析、城市移動與旅宿體驗，整合為一段具有敘事性的探索旅程，使旅客能以「生活的速度」重新閱讀台中，並以更貼近城市脈動的方式，展開旅居體驗。

台中勤美洲際酒店總經理Eric Swanson表示，以「目的地探索」為品牌靈魂，洲際酒店期望讓旅客透過真實而細膩的方式認識一座城市，而不僅是短暫停留。希望透過這次合作，讓旅客以更貼近生活的節奏探索台中，透過Momentum的節奏、GIANT的專業與自行車文化探索館的文化深度，閱讀城市的細節、故事與能量。「唯有在旅程中與目的地產生真實連結，旅行才能成為難忘而富有意義的體驗。」而透過與在地文化場館、風格品牌及創新單位的跨界合作，酒店持續推動「在地深化」，為國內外旅客打造具有文化深度與多元視角的城市旅行方式。

為呈現騎行文化與奢華旅宿的融合精神，四方共同打造全新BIKE LOUNGE（自行車騎行廊），成為旅客啟動城市探索的第一站。空間以洲際酒店的設計語彙串聯騎行美學，讓旅程從抵達的瞬間便自然展開。

BIKE LOUNGE的空間亮點，包括跨界打造的體驗區：展示Momentum城市電輔車款，入住旅客可透過專屬預約試乘，以優雅節奏開啟城市探索。

高質感車架展示牆：以洲際酒店的設計語彙，重新詮釋自行車展示方式，使車款成為空間美學的一部分。

旅客專屬車輛收納區：提供安心便利的停放空間，符合洲際酒店細緻而周到的服務標準。

清潔與簡易維護設備：讓旅客可於旅程前後維持最佳車況，提升整體騎行體驗。

導覽資訊與城市路線推薦：結合探索館的文化內容與酒店的在地洞察，提供10公里與50公里兩款精選騎行路線。

BIKE LOUNGE的成立，象徵台中勤美洲際酒店將「目的地探索」，從理念延伸至實際空間與體驗，讓旅客以更自在的節奏走入台中，並從騎行的視角重新閱讀城市風景。

Eric Swanson說，此次跨界住房不僅帶來移動方式的轉變，更以洲際酒店品牌精神完整深化旅程的延續。專案中特別打造聯名主題客房，將自行車文化探索館的設計語彙，巧妙融入洲際酒店優雅格調，從抱枕細節、藝術畫作、自行車元素到迎賓禮品，每一處皆展現跨界合作的細膩融合。

團隊針對台中的街區節奏、文化紋理與城市景觀，精選兩條示範路線，10公里舊城悠遊線：從草悟道連接綠川廊道至動漫彩繪巷與台中文學館，以從容節奏感受城市故事與生活美感。

50公里挑戰線：穿越草悟道與西區街廓，經綠美圖一路延展至自行車文化探索館，以更宏觀的視角探索城市地景。兩條路線將GIANT的城市洞察轉化為可騎乘的體驗，使旅客以不同速度理解台中的深度與廣度。

台中勤美洲際酒店攜手GIANT捷安特與自行車文化探索館推出跨界住房專案。

