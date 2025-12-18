台中勤美洲際酒店x捷安特 雙輪視角開啟城市旅宿新體驗

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
勤美洲際酒店總經理Eric Swanson(右)與自行車文化探索館總監汪家灝。圖／業者提供
勤美洲際酒店總經理Eric Swanson(右)與自行車文化探索館總監汪家灝。圖／業者提供

當旅行的步調從踩下第一下踏板開始，城市風景便以新的方式展開。台中勤美洲際酒店18日宣布，攜手自行車文化探索館、GIANT捷安特與旗下的「城市通勤」品牌Momentum，共同推出首創跨界住房專案《騎遇流光・Timeless Ride Encounters》。

「以雙輪視角開啟城市旅宿新體驗！」台中勤美洲際酒店強調，四方以雙輪為媒介，將文化體驗、城市移動與奢華旅宿融為一體，開創嶄新的目的地探索方式。作為國際奢華酒店品牌，台中勤美洲際酒店始終致力於讓旅客以更深層、更真實的方式理解所在城市。此次專案就是將文化賞析、城市移動與旅宿體驗，整合為一段具有敘事性的探索旅程，使旅客能以「生活的速度」重新閱讀台中，並以更貼近城市脈動的方式，展開旅居體驗。

台中勤美洲際酒店總經理Eric Swanson表示，以「目的地探索」為品牌靈魂，洲際酒店期望讓旅客透過真實而細膩的方式認識一座城市，而不僅是短暫停留。希望透過這次合作，讓旅客以更貼近生活的節奏探索台中，透過Momentum的節奏、GIANT的專業與自行車文化探索館的文化深度，閱讀城市的細節、故事與能量。「唯有在旅程中與目的地產生真實連結，旅行才能成為難忘而富有意義的體驗。」而透過與在地文化場館、風格品牌及創新單位的跨界合作，酒店持續推動「在地深化」，為國內外旅客打造具有文化深度與多元視角的城市旅行方式。

為呈現騎行文化與奢華旅宿的融合精神，四方共同打造全新BIKE LOUNGE（自行車騎行廊），成為旅客啟動城市探索的第一站。空間以洲際酒店的設計語彙串聯騎行美學，讓旅程從抵達的瞬間便自然展開。

BIKE LOUNGE的空間亮點，包括跨界打造的體驗區：展示Momentum城市電輔車款，入住旅客可透過專屬預約試乘，以優雅節奏開啟城市探索。

高質感車架展示牆：以洲際酒店的設計語彙，重新詮釋自行車展示方式，使車款成為空間美學的一部分。

旅客專屬車輛收納區：提供安心便利的停放空間，符合洲際酒店細緻而周到的服務標準。

清潔與簡易維護設備：讓旅客可於旅程前後維持最佳車況，提升整體騎行體驗。

導覽資訊與城市路線推薦：結合探索館的文化內容與酒店的在地洞察，提供10公里與50公里兩款精選騎行路線。

BIKE LOUNGE的成立，象徵台中勤美洲際酒店將「目的地探索」，從理念延伸至實際空間與體驗，讓旅客以更自在的節奏走入台中，並從騎行的視角重新閱讀城市風景。

Eric Swanson說，此次跨界住房不僅帶來移動方式的轉變，更以洲際酒店品牌精神完整深化旅程的延續。專案中特別打造聯名主題客房，將自行車文化探索館的設計語彙，巧妙融入洲際酒店優雅格調，從抱枕細節、藝術畫作、自行車元素到迎賓禮品，每一處皆展現跨界合作的細膩融合。

團隊針對台中的街區節奏、文化紋理與城市景觀，精選兩條示範路線，10公里舊城悠遊線：從草悟道連接綠川廊道至動漫彩繪巷與台中文學館，以從容節奏感受城市故事與生活美感。

50公里挑戰線：穿越草悟道與西區街廓，經綠美圖一路延展至自行車文化探索館，以更宏觀的視角探索城市地景。兩條路線將GIANT的城市洞察轉化為可騎乘的體驗，使旅客以不同速度理解台中的深度與廣度。

台中勤美洲際酒店攜手GIANT捷安特與自行車文化探索館推出跨界住房專案。圖／業者提供
台中勤美洲際酒店攜手GIANT捷安特與自行車文化探索館推出跨界住房專案。圖／業者提供
專案中特別打造聯名主題客房，融入自行車文化探索館的設計語彙。圖／業者提供
專案中特別打造聯名主題客房，融入自行車文化探索館的設計語彙。圖／業者提供
清潔與簡易維護設備，讓旅客可於旅程前後維持最佳車況，提升整體騎行體驗。圖／業者提供
清潔與簡易維護設備，讓旅客可於旅程前後維持最佳車況，提升整體騎行體驗。圖／業者提供

酒店 文化 台中 捷安特

延伸閱讀

自行車／雲嘉南ROUVY線上挑戰賽落幕 14國、55位車友共襄盛舉

自行車／雲嘉南持續推動低碳自行車旅遊 領騎培訓突破140位

臺中勤美洲際酒店「采月鍋品」，品嚐一口冬季粵湯的風味與溫度！

自行車／雲嘉南推動自行車運動成果亮眼 線上活動再接力

相關新聞

Nintendo Switch 2冬季同樂會信義區歡樂登場 6款熱門遊戲試玩換好禮

任天堂推出歲末大型實體活動「Nintendo Switch 2冬季同樂會」，12月19日至2026年1月18日在台北市信...

走進NIKE的創新核心 解密改變運動未來的科技密碼…松菸限時3天展出

NIKE在台北松山文創園區打造「NIKE INNOVATION SHOWCASE I 科技解密展」， 12月19日至21...

買5送1再抽「大阪雙人機票」！台式涼糕「涼食帖」再推3款新口味

甫於今年9月於台北東區商圈開設品牌旗艦店的涼菓子品牌「涼食帖」，今年年末推出冬季主題企劃，不僅新推出「核桃濃可可」、「蔓...

日本排隊生泡芙來了！富士山生泡芙耶誕新年快閃忠孝SOGO

耶誕、新年朋友聚會，或是在家溫馨過節日，甜點可說是最好的伴手禮與陪伴。東京巴黎甜點將日本火紅的「生泡芙」帶進台灣，並升級...

展開後10吋大螢幕！三星首款「三摺疊旗艦」Galaxy Z TriFold在台上市

在追求效率的都會節奏裡，手機早已成為穿梭工作與日常的利器，也讓兼具寬螢幕與高機動性的三摺疊手機迅速成為高階市場的矚目焦點...

穿越虛擬世界 CASIO、SEIKO、ZENITH聯名動漫IP找回大男孩的童心玩趣

知名的動漫作品常能穿越時間、國界、地裡的限制，引起人們情感共鳴。日本漫畫早早已在全世界文化版圖佔有一席之地，近日CASI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。