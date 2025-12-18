走進NIKE的創新核心 解密改變運動未來的科技密碼…松菸限時3天展出

NIKE在台北松山文創園區打造「NIKE INNOVATION SHOWCASE I 科技解密展」， 12月19日至21日在台北松山文創園區展出，現場精心打造主題展區與互動體驗，包括NIKE最新發表的NIKE MIND系列、ACG系列科技及產品原型，以及為「破四計劃」運動員FAITH KIPYEGON專屬訂製的一體式競速裝備等，都首次在台灣公開亮相。

走進展覽，看見的是象徵NIKE起源的中央跑道，巨幅的螢幕打造沉浸式感官體驗，引領觀展者感受NIKE的創新之道。這次展覽，NIKE將難得看到的產品原型及革命性的材料帶到觀者面前，展現NIKE在運動科學研究的顛覆性創新，並透過互動體驗讓觀展者得以實際操作，親自體驗最先進的創新裝備，解開NIKE改變運動未來的科技密碼。

在不同運動領域，都可以看到NIKE攜手運動員們持續挑戰自我，柔道運動員楊勇緯、NIKE體操運動員唐嘉鴻、NIKE游泳運動員王冠閎、NIKE 田徑短跑運動員張博雅、NIKE棒球運動員鄭宗哲，以及即將在台北挑戰年末馬拉松盛事台灣男子組冠軍衛冕頭銜的NIKE長跑運動員周庭印，親自分享他們與NIKE一起透過運動的力量，激勵下個世代的運動員們勇於嘗試，朝向夢想與勝利前進。

NIKE棒球運動員鄭宗哲說：「無論在哪個地方打球，我都為了勝利而拼盡全力。NIKE從青棒時期就陪伴著我，支持我勇敢地往更高的目標前進，我也希望能傳遞這種運動家精神，鼓舞下一代運動員挑戰夢想。」

NIKE游泳運動員王冠閎說 :「跳入水中以前的準備，是游泳運動員能否在比賽中突破自我的重要關鍵，當我第一次穿上NIKE MIND，來自腳底的獨特觸感幫助我靜下心來，專注力也因而提升，讓我更快進入備戰狀態，我很期待接下來能夠帶著它一起四處征戰！」

NIKE運動員楊勇緯說「柔道教會我最重要的事情就是在失去平衡時，找回重心拿回主導權，這也是NIKE JUST DO IT精神帶給我的啟發，告訴自己：不用想要去證明，只要專心完成自己準備好的事情！」

NIKE體操運動員唐嘉鴻表示：「體操是需要極大勇氣和決心的運動，即使知道可能失敗的機率很高，但我們還是會不斷挑戰嘗試更難的動作，為拿下更高的成績全力以赴，帶著熱情不斷挑戰，並享受這個過程。如同NIKE為了運動員不斷推出創新設計，幫助運動員們不只在場上取得好表現，在場下也能夠持續展現個人的風格。」

本周末即將在台北挑戰年末馬拉松賽事的NIKE長跑運動員周庭印說：「NIKE真的很懂跑者的心情，在挑戰馬拉松的過程中，每個跑者都可能會經歷自我懷疑，但就是要相信自己，堅持不放棄就能跨越障礙、征服賽道，因為擋在你前面的只有你自己！」

NIKE田徑短跑運動員張博雅：「我相信我還沒有跑到終點，我想知道自己的極限在哪裡，就像Just do it的精神，做就對了。失敗不是終點，而是成功的一部分。」

NIKE INNOVATION SHOWCASE I 科技解密展展覽資訊 地點：松山文創園區 三號倉庫 展期：2025年12月19日(五)至12月21日(日) ● 12/19(五)12:00 – 18:00 ● 12/20(六)12:00 – 20:00 ● 12/21(日)15:00 – 18:00 活動採預先報名、報名方式：透過Nike Taiwan Line官方帳號預約觀展(HTTPS://MAAC.IO/514PO)

「NIKE INNOVATION SHOWCASE I 科技解密展」12月19日至21日在台北松山文創園區展出。圖／NIKE提供 NIKE棒球運動員鄭宗哲。圖／NIKE提供 NIKE運動員楊勇緯。圖／NIKE提供 NIKE田徑短跑運動員張博雅。圖／NIKE提供 NIKE游泳運動員王冠閎。圖／NIKE提供 NIKE體操運動員唐嘉鴻。圖／NIKE提供 NIKE長跑運動員周庭印。圖／NIKE提供 「NIKE INNOVATION SHOWCASE I 科技解密展」12月19日至21日在台北松山文創園區展出。圖／NIKE提供

