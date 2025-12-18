快訊

買5送1再抽「大阪雙人機票」！台式涼糕「涼食帖」再推3款新口味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「涼食帖」今年9月起於台北東區商圈開設忠孝旗艦店。圖／涼食帖提供
「涼食帖」今年9月起於台北東區商圈開設忠孝旗艦店。圖／涼食帖提供

甫於今年9月於台北東區商圈開設品牌旗艦店的涼菓子品牌「涼食帖」，今年年末推出冬季主題企劃，不僅新推出「核桃濃可可」、「蔓越莓雪蓮」與「紫薯於你」等口味，並規劃一系列優惠活動，不僅可享指定產品特價方案，並享「買5送1」，還有機會抽中大阪雙人來回機票。

「涼食帖」過去長年專精於涼果子（涼糕）代工製作，傳承已經超過一甲子的時間。隨著第三代接班，也正式創立全台首間台式涼果子品牌專賣店。除了於統一時代、京站、板橋環球等百貨公司設立專櫃之外，今年9月還於台北東區商圈開設忠孝旗艦店，不僅販售全品項的涼果子，並限定販售十餘款的特色飲品，包括葡玉碧螺春、鮮乳鐵觀音、厚霜覓知音等不同飲品。

忠孝旗艦店店內販售超過20款的特色涼糕，其中包括紫米芋頭、抹茶紅豆、泰奶芋頭等人氣熱銷口味，另外還有芝麻綠豆、桂花雪蓮子等品項，本季並全新推出「核桃濃可可」、「蔓越莓雪蓮」與「紫薯於你」等3款特色口味，帶來更豐富的選擇性，每塊售價55元起。

12月24日至12月31日，忠孝門市會員可享3張禮券券，憑券購買指定飲品，即可享涼糕加購優惠價19元起。1月1日至1月16日，忠孝門市會員購買新品「核桃濃可可」、「蔓越莓雪蓮」、「紫薯於你」，可享優惠價50元，最高現省10元，並再加贈「涼菓予茶系列8折優惠券」2張。1月1日至2月27日，針對統一時代、京站、板橋環球及忠孝旗艦等4間門市，同時推出「買5送1」禮盒活動，購買即有機會參加抽獎，有機會獲得「大阪雙人來回機票」。

涼食帖本季新推出「核桃濃可可」、「紫薯於你」、「蔓越莓雪蓮」等新口味，售價50～60元。圖／涼食帖提供
涼食帖本季新推出「核桃濃可可」、「紫薯於你」、「蔓越莓雪蓮」等新口味，售價50～60元。圖／涼食帖提供
「涼食帖」店內提供約20餘款的特色涼糕。圖／涼食帖提供
「涼食帖」店內提供約20餘款的特色涼糕。圖／涼食帖提供

