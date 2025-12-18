快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

聽新聞
0:00 / 0:00

日本排隊生泡芙來了！富士山生泡芙耶誕新年快閃忠孝SOGO

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
日本熱門排隊甜品，東京巴黎甜點推出話題新品「富士山生泡芙」，12月22日起至1月11日在SOGO台北忠孝館1樓正門展開快閃店。圖／SOGO提供
日本熱門排隊甜品，東京巴黎甜點推出話題新品「富士山生泡芙」，12月22日起至1月11日在SOGO台北忠孝館1樓正門展開快閃店。圖／SOGO提供

耶誕、新年朋友聚會，或是在家溫馨過節日，甜點可說是最好的伴手禮與陪伴。東京巴黎甜點將日本火紅的「生泡芙」帶進台灣，並升級再造，以話題新品「富士山生泡芙」為主角，結合多款創新口味生甜甜圈，耶誕節前夕12月22日起至1月11日在SOGO台北忠孝館1樓正門咕咕鐘前推出期間限定快閃店。

並於12月22日、12月23日活動首二日特別推出SOGO快閃店獨家優惠，生甜甜圈買三送一，每人限購六顆，贈品以價低者計；而想要搶鮮品嚐富士山生泡芙的甜品控，結帳金額滿500元，就送富士山生泡芙1顆，每日限量前100名，只送不賣。12月22日下午3:30開始販售、其餘每日上午11:00開賣(所有商品售完為止)。

東京巴黎富士山生泡芙，是將泡芙、杏仁奶油香氣的費南雪與法式布蕾三種甜點工藝融合於一顆富士山造型甜點中。外層酥脆泡芙殼、內層濕潤杏仁奶油香氣的費南雪，中心注入大量以法國鮮奶油及比利時發酵奶油製成滑順濃郁布蕾內餡，一顆即可同時品嚐三種口感層次。並以獨特工法將外形塑造出山型外觀，山頂覆蓋厚厚一層白巧克力，最後再撒上鹽之花。首波以2種口味登場，包含經典原味(99元)與開心果口味(109元)，為快閃店活動期間限定販售，快閃活動首兩日只送不賣。

SOGO台北忠孝館快閃期間，同步推出5款全新生甜甜圈，導入酒香、黑糖珍珠、巧克力與節慶元素，新品包括台式經典升級的黑糖珍珠、帶有成熟韻味的梅酒蜂蜜、濃郁奢華的金莎、酒漬櫻桃巧克力，以及充滿節慶氛圍的耶誕老公公造型生甜甜圈，每個售價85元至108元。

另外，遠東百貨迎接耶誕也準備了各式伴手禮，像是侯布雄法式茶點沙龍紫蘇櫻桃慕斯蛋糕、PIERRE HERMÉ蔚藍秘境馬卡龍禮盒、耶誕限定YOKU MOKU雪茄薄片濃巧富拼禮盒、岡佳樂夫Goncharoff耶誕綜合豪華禮盒等，在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售。

東京巴黎甜點5款生甜甜圈，黑糖珍珠、梅酒蜂蜜、金莎、酒漬櫻桃巧克力，耶誕老公公造型生甜甜圈，每個售價85元至108元。圖／SOGO提供
東京巴黎甜點5款生甜甜圈，黑糖珍珠、梅酒蜂蜜、金莎、酒漬櫻桃巧克力，耶誕老公公造型生甜甜圈，每個售價85元至108元。圖／SOGO提供
LE SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍紫蘇櫻桃慕斯蛋糕，6吋建議售價1,480元。圖／遠百提供
LE SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍紫蘇櫻桃慕斯蛋糕，6吋建議售價1,480元。圖／遠百提供
PIERRE HERMÉ蔚藍秘境馬卡龍禮盒，20入建議售價3,180元。圖／遠百提供
PIERRE HERMÉ蔚藍秘境馬卡龍禮盒，20入建議售價3,180元。圖／遠百提供

快閃 富士山 甜點 禮盒 SOGO 伴手禮

延伸閱讀

台南搖滾耶誕演唱會20日登場 19日晚間8時起交管

Harry Winston冬日午茶、泰國六大名廚齊聚 麗晶精品打造耶誕新年饗宴

童子瑋贈耶誕繪本給小學生 基隆市府婉拒…藍綠黨部再互轟

遠東SOGO 永續五力 績優

相關新聞

日本排隊生泡芙來了！富士山生泡芙耶誕新年快閃忠孝SOGO

耶誕、新年朋友聚會，或是在家溫馨過節日，甜點可說是最好的伴手禮與陪伴。東京巴黎甜點將日本火紅的「生泡芙」帶進台灣，並升級...

展開後10吋大螢幕！三星首款「三摺疊旗艦」Galaxy Z TriFold在台上市

在追求效率的都會節奏裡，手機早已成為穿梭工作與日常的利器，也讓兼具寬螢幕與高機動性的三摺疊手機迅速成為高階市場的矚目焦點...

穿越虛擬世界 CASIO、SEIKO、ZENITH聯名動漫IP找回大男孩的童心玩趣

知名的動漫作品常能穿越時間、國界、地裡的限制，引起人們情感共鳴。日本漫畫早早已在全世界文化版圖佔有一席之地，近日CASI...

跨年吃喝清單公開！傑克丹尼聯名冰品、肉桂捲、炸雞 打造微醺夜

繼今年九月與「茶湯會」聯名手搖茶酒引發社群熱潮後，傑克丹尼（Jack Daniel's）在入冬之際再度啟動全新跨界合作，...

捷星日本航空高雄東京成田首航 親民票價吸引旅客

捷星日本航空（Jetstar Japan）今天開通「高雄－東京成田」直飛航線，推出單程機票最低票價新台幣2998元起，且...

視訊會議自帶網美光！macOS 26.2「邊緣光」功能 螢幕秒變智慧補光燈

隨著遠距工作、跨國會議以及線上課程成為現代人的日常常態，視訊通話已是Mac使用頻率最高的功能之一。Apple在最新釋出的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。