日本排隊生泡芙來了！富士山生泡芙耶誕新年快閃忠孝SOGO
耶誕、新年朋友聚會，或是在家溫馨過節日，甜點可說是最好的伴手禮與陪伴。東京巴黎甜點將日本火紅的「生泡芙」帶進台灣，並升級再造，以話題新品「富士山生泡芙」為主角，結合多款創新口味生甜甜圈，耶誕節前夕12月22日起至1月11日在SOGO台北忠孝館1樓正門咕咕鐘前推出期間限定快閃店。
並於12月22日、12月23日活動首二日特別推出SOGO快閃店獨家優惠，生甜甜圈買三送一，每人限購六顆，贈品以價低者計；而想要搶鮮品嚐富士山生泡芙的甜品控，結帳金額滿500元，就送富士山生泡芙1顆，每日限量前100名，只送不賣。12月22日下午3:30開始販售、其餘每日上午11:00開賣(所有商品售完為止)。
東京巴黎富士山生泡芙，是將泡芙、杏仁奶油香氣的費南雪與法式布蕾三種甜點工藝融合於一顆富士山造型甜點中。外層酥脆泡芙殼、內層濕潤杏仁奶油香氣的費南雪，中心注入大量以法國鮮奶油及比利時發酵奶油製成滑順濃郁布蕾內餡，一顆即可同時品嚐三種口感層次。並以獨特工法將外形塑造出山型外觀，山頂覆蓋厚厚一層白巧克力，最後再撒上鹽之花。首波以2種口味登場，包含經典原味(99元)與開心果口味(109元)，為快閃店活動期間限定販售，快閃活動首兩日只送不賣。
SOGO台北忠孝館快閃期間，同步推出5款全新生甜甜圈，導入酒香、黑糖珍珠、巧克力與節慶元素，新品包括台式經典升級的黑糖珍珠、帶有成熟韻味的梅酒蜂蜜、濃郁奢華的金莎、酒漬櫻桃巧克力，以及充滿節慶氛圍的耶誕老公公造型生甜甜圈，每個售價85元至108元。
另外，遠東百貨迎接耶誕也準備了各式伴手禮，像是侯布雄法式茶點沙龍紫蘇櫻桃慕斯蛋糕、PIERRE HERMÉ蔚藍秘境馬卡龍禮盒、耶誕限定YOKU MOKU雪茄薄片濃巧富拼禮盒、岡佳樂夫Goncharoff耶誕綜合豪華禮盒等，在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售。
