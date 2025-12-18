展開後10吋大螢幕！三星首款「三摺疊旗艦」Galaxy Z TriFold在台上市

在追求效率的都會節奏裡，手機早已成為穿梭工作與日常的利器，也讓兼具寬螢幕與高機動性的三摺疊手機迅速成為高階市場的矚目焦點。三星作為摺疊機領導者，以深厚技術底蘊再度樹立行動科技標竿，宣布台灣為全球唯六首發市場之一、12月19日正式在台推出首款三摺疊旗艦機Samsung Galaxy Z TriFold。結合開創性工藝設計、毫不妥協的硬體規格與深度整合的Galaxy AI，重新定義頂級行動體驗。

Samsung Galaxy Z TriFold闔起時，6.5吋輕巧握感的使用體驗與一般手機無異，便於攜帶隨行；展開後壯闊的10吋寬廣螢幕躍然眼前，相當於3個6.5吋手機螢幕並排，提供平板級的視覺震撼。搭載「多重視窗」功能，重要資訊一目了然，能同時閱覽重要文件、利用Galaxy AI的寫作智慧助理擷取資料重點，並以Gemini Live即時分享畫面，與AI快速共商資料洞察；對創作者而言，可於一側進行影片剪輯與調整影像參數，另一側呈現參考素材，或透過AI激盪靈感，讓創作能量在掌中迸發。

此外，Samsung Galaxy Z TriFold為首款支援獨立運作Samsung DeX的手機，可建立最多4個工作區、每區同時執行5個應用程式，或透過延伸模式外接第二螢幕，享受無縫雙螢幕體驗，更可外接藍牙滑鼠與鍵盤，瞬間化身終極行動辦公室。

Samsung Galaxy Z TriFold摺疊厚度僅12.9mm，比前5代Fold更加纖薄，展開時則以3.9mm厚度，成為三星迄今最薄的Galaxy行動裝置。在長期耐用性方面，Galaxy Z TriFold主螢幕歷經逾20萬次摺疊測試，相當於連續5年每天摺疊約100次，並搭配多種情境模擬評估，全面驗證耐用度。機身邊框則採用Advanced Armor Aluminum，轉軸外罩採用高強度鈦合金材質，讓優雅外型兼顧強悍堅實的耐用性。處理器搭載Snapdragon®8 Elite For Galaxy，展現巔峰效能，使用者可同步執行多個應用程式，保持流暢不卡頓。

相機方面，承襲Galaxy指標性的2億畫素超高解析度主鏡頭，讓使用者以先進相機捕捉生活中每個重要光景；1,200萬畫素超廣角鏡頭支援自動對焦與微距攝影，隨手即可拍出細緻唯美的特寫鏡頭或壯闊景色。

Samsung Galaxy Z TriFold搭載10吋Dynamic AMOLED 2X大螢幕與最高120Hz動態更新率，封面螢幕峰值亮度最高達2,600尼特、內頁螢幕達1,600尼特，搭配 Vision Booster技術，即使在豔陽下依然保持清晰明亮。5,600mAh三電池模組帶來高效散熱與持久續航，助力長時間使用。

Samsung Galaxy Z TriFold推出瀚夜黑、16GB + 512GB單一版本，建議售價89,900元，12月19日起於三星商城、三星智慧館限量販售。為呼應旗艦級定位，三星亦為Samsung Galaxy Z TriFold用戶打造一系列尊榮服務：凡於全通路購買Samsung Galaxy Z TriFold即享一年延長保固；購機一年內，可獲兩次免費螢幕保護貼服務。保固期間如需維修，透過客服中心報修將享有專人免費到府收送，特定門市更將提供專屬備用機Galaxy Z Fold7，確保行動體驗無縫接軌；到訪服務中心亦享優先受理。此外，iOS 用戶於三星智慧館或三星商城預約可享LINE轉機服務，貼心協助跨系統轉換。

附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

三星首款三摺疊旗艦Samsung Galaxy Z TriFold在台上市。圖／三星提供 Samsung Galaxy Z TriFold為首款支援獨立運作Samsung DeX的手機，可建立最多4個工作區、每區同時執行至多5個應用程式。圖／三星提供 Samsung Galaxy Z TriFold碳纖維防摔保護殼（附支架），建議售價2,490元。圖／三星提供 Samsung Galaxy Z TriFold為首款支援獨立運作Samsung DeX的手機，可建立最多4個工作區。圖／三星提供

商品推薦