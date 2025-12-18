快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

聽新聞
0:00 / 0:00

穿越虛擬世界 CASIO、SEIKO、ZENITH聯名動漫IP找回大男孩的童心玩趣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
特製表盒將重現Pink Panther的可愛神情姿態。圖／台灣精工提供
特製表盒將重現Pink Panther的可愛神情姿態。圖／台灣精工提供

知名的動漫作品常能穿越時間、國界、地裡的限制，引起人們情感共鳴。日本漫畫早早已在全世界文化版圖佔有一席之地，近日CASIO、G-SHOCK相繼推出聯名表款，分別以知名動漫IP《新世紀福音戰士》、《頑皮豹》和《魯邦三世》為主題，讓每一次指針的轉動，都像踏入了一段虛擬的奇幻時光。

G-SHOCK以《新世紀福音戰士》的30周年紀念為主題發表了聯名新作GA-110EVA30-7A。從表帶結構融入初號機的裝甲造型，到短表帶綴飾的頭盔角、又或是長表帶上緊握朗基努斯之槍的多樣化戰鬥場景，成為細節特色並重現了EVA的美學視野。表款以G-SHOCK的110系列為基礎，帶來世界時間、1/1000秒計時碼表、鬧鐘等功能，訂價7,800元，親民入手。

SEIKO則從1963年登場、美式幽默風格經典的《The Pink Panther》（頑皮豹、亦翻譯為粉紅豹），運用在Seiko 5 Sports表款上。38mm的精鋼表殼將以4R36自動機芯為動力驅動、並帶來100米防水性能。特製粉色尼龍表帶上印有Pink Panther頑皮豹經典的腳印和Wet Paint字樣，訂價14,000元，將自2026年1月1日起、幽默上市。

先前已曾多次發表《魯邦三世》聯名系列表款，ZENITH新款的Chronomaster Revival「次元大介」版，也可視為前作「三部曲」的番外篇，亦可展現該聯名系列的熱銷和引起東西方收藏家的好口碑。霧面鈦金屬的A384酒桶形表殼內部搭載傳奇El Primero 400自動上鍊高振頻計時碼表機芯，以5Hz高震頻特點帶來可顯示至1/10秒的精確計時功能。霧灰面的材質搭配米白色面盤，頗為像是動漫中留著大鬍子、重情重義且低調的次元大介，也像是ZENITH表廠的深厚實力與低調風格。全球限量200只，訂價37萬8,500元。

半透明的底蓋改用粉紅色玻璃，並重現了Pink Panther的逗趣大眼。圖／台灣精工提供
半透明的底蓋改用粉紅色玻璃，並重現了Pink Panther的逗趣大眼。圖／台灣精工提供
初號機的裝甲造型、頭盔角、朗基努斯之槍，甚至是小秒針的使徒造型，都將「新世紀福音戰士」（Evangelion）的美學經典重現。圖／CASIO提供
初號機的裝甲造型、頭盔角、朗基努斯之槍，甚至是小秒針的使徒造型，都將「新世紀福音戰士」（Evangelion）的美學經典重現。圖／CASIO提供
透明底蓋上並有著「次元大介」的剪影特寫，並可欣賞ZENITH El Primero 400機芯的細節修飾。圖／ZENITH提供
透明底蓋上並有著「次元大介」的剪影特寫，並可欣賞ZENITH El Primero 400機芯的細節修飾。圖／ZENITH提供
SEIKO《The Pink Panther》聯名系列Seiko 5 Sports表款，14,000元、2026年1月1日開賣。圖／台灣精工提供
SEIKO《The Pink Panther》聯名系列Seiko 5 Sports表款，14,000元、2026年1月1日開賣。圖／台灣精工提供
ZENITH新款Chronomaster Revival「次元大介」限量表即便在低光源的環境中，依然可清楚讀取時間。圖／ZENITH提供
ZENITH新款Chronomaster Revival「次元大介」限量表即便在低光源的環境中，依然可清楚讀取時間。圖／ZENITH提供
先前曾多次發表《魯邦三世》聯名系列，ZENITH新款的Chronomaster Revival「次元大介」版，也可視為前作「三部曲」的番外篇，懷舊、酷派。圖／ZENITH提供
先前曾多次發表《魯邦三世》聯名系列，ZENITH新款的Chronomaster Revival「次元大介」版，也可視為前作「三部曲」的番外篇，懷舊、酷派。圖／ZENITH提供
G-SHOCK以《新世紀福音戰士》的30周年紀念為主題發表了聯名新作GA-110EVA30-7A，訂價7,800元。圖／CASIO提供
G-SHOCK以《新世紀福音戰士》的30周年紀念為主題發表了聯名新作GA-110EVA30-7A，訂價7,800元。圖／CASIO提供

G-SHOCK 日本

延伸閱讀

新番《Fate/strange Fake》登場前哨戰　12/12起動漫主題餐廳MyAnime Cafe北高登場

琅讀金句／楊定一：勇氣與智慧，讓我們完成這一生業力的流轉；感恩，則幫助我們穿越恐懼，接納生命本來的樣子

北市女童違規穿越馬路要搭公車 遭多元計程車撞傷送醫

越南軍艦穿越台灣海峽 越南外交部：依國際法自由航行

相關新聞

日本排隊生泡芙來了！富士山生泡芙耶誕新年快閃忠孝SOGO

耶誕、新年朋友聚會，或是在家溫馨過節日，甜點可說是最好的伴手禮與陪伴。東京巴黎甜點將日本火紅的「生泡芙」帶進台灣，並升級...

展開後10吋大螢幕！三星首款「三摺疊旗艦」Galaxy Z TriFold在台上市

在追求效率的都會節奏裡，手機早已成為穿梭工作與日常的利器，也讓兼具寬螢幕與高機動性的三摺疊手機迅速成為高階市場的矚目焦點...

穿越虛擬世界 CASIO、SEIKO、ZENITH聯名動漫IP找回大男孩的童心玩趣

知名的動漫作品常能穿越時間、國界、地裡的限制，引起人們情感共鳴。日本漫畫早早已在全世界文化版圖佔有一席之地，近日CASI...

跨年吃喝清單公開！傑克丹尼聯名冰品、肉桂捲、炸雞 打造微醺夜

繼今年九月與「茶湯會」聯名手搖茶酒引發社群熱潮後，傑克丹尼（Jack Daniel's）在入冬之際再度啟動全新跨界合作，...

捷星日本航空高雄東京成田首航 親民票價吸引旅客

捷星日本航空（Jetstar Japan）今天開通「高雄－東京成田」直飛航線，推出單程機票最低票價新台幣2998元起，且...

視訊會議自帶網美光！macOS 26.2「邊緣光」功能 螢幕秒變智慧補光燈

隨著遠距工作、跨國會議以及線上課程成為現代人的日常常態，視訊通話已是Mac使用頻率最高的功能之一。Apple在最新釋出的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。