穿越虛擬世界 CASIO、SEIKO、ZENITH聯名動漫IP找回大男孩的童心玩趣

知名的動漫作品常能穿越時間、國界、地裡的限制，引起人們情感共鳴。日本漫畫早早已在全世界文化版圖佔有一席之地，近日CASIO、G-SHOCK相繼推出聯名表款，分別以知名動漫IP《新世紀福音戰士》、《頑皮豹》和《魯邦三世》為主題，讓每一次指針的轉動，都像踏入了一段虛擬的奇幻時光。

G-SHOCK以《新世紀福音戰士》的30周年紀念為主題發表了聯名新作GA-110EVA30-7A。從表帶結構融入初號機的裝甲造型，到短表帶綴飾的頭盔角、又或是長表帶上緊握朗基努斯之槍的多樣化戰鬥場景，成為細節特色並重現了EVA的美學視野。表款以G-SHOCK的110系列為基礎，帶來世界時間、1/1000秒計時碼表、鬧鐘等功能，訂價7,800元，親民入手。

SEIKO則從1963年登場、美式幽默風格經典的《The Pink Panther》（頑皮豹、亦翻譯為粉紅豹），運用在Seiko 5 Sports表款上。38mm的精鋼表殼將以4R36自動機芯為動力驅動、並帶來100米防水性能。特製粉色尼龍表帶上印有Pink Panther頑皮豹經典的腳印和Wet Paint字樣，訂價14,000元，將自2026年1月1日起、幽默上市。

先前已曾多次發表《魯邦三世》聯名系列表款，ZENITH新款的Chronomaster Revival「次元大介」版，也可視為前作「三部曲」的番外篇，亦可展現該聯名系列的熱銷和引起東西方收藏家的好口碑。霧面鈦金屬的A384酒桶形表殼內部搭載傳奇El Primero 400自動上鍊高振頻計時碼表機芯，以5Hz高震頻特點帶來可顯示至1/10秒的精確計時功能。霧灰面的材質搭配米白色面盤，頗為像是動漫中留著大鬍子、重情重義且低調的次元大介，也像是ZENITH表廠的深厚實力與低調風格。全球限量200只，訂價37萬8,500元。

半透明的底蓋改用粉紅色玻璃，並重現了Pink Panther的逗趣大眼。圖／台灣精工提供 初號機的裝甲造型、頭盔角、朗基努斯之槍，甚至是小秒針的使徒造型，都將「新世紀福音戰士」（Evangelion）的美學經典重現。圖／CASIO提供 透明底蓋上並有著「次元大介」的剪影特寫，並可欣賞ZENITH El Primero 400機芯的細節修飾。圖／ZENITH提供 SEIKO《The Pink Panther》聯名系列Seiko 5 Sports表款，14,000元、2026年1月1日開賣。圖／台灣精工提供 ZENITH新款Chronomaster Revival「次元大介」限量表即便在低光源的環境中，依然可清楚讀取時間。圖／ZENITH提供 先前曾多次發表《魯邦三世》聯名系列，ZENITH新款的Chronomaster Revival「次元大介」版，也可視為前作「三部曲」的番外篇，懷舊、酷派。圖／ZENITH提供 G-SHOCK以《新世紀福音戰士》的30周年紀念為主題發表了聯名新作GA-110EVA30-7A，訂價7,800元。圖／CASIO提供

